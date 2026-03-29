అవినీతి ఆరోపణలపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధమా? - రేవంత్‌రెడ్డికి హరీశ్‌రావు సవాల్‌

అవినీతి ఆరోపణలపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధమా? - హౌస్‌ కమిటీ కాదు సీబీసీఐడీ కాదు, సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ చేయిద్దాం - తప్పు జరిగిందని సీఎం, మంత్రి అసెంబ్లీలోనే ఒప్పుకున్నారన్న హరీశ్​రావు

Published : March 29, 2026 at 6:53 PM IST

Harish Rao Challenges CM Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డికి బీఆర్‌ఎస్‌ నేత, మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు సవాల్‌ విసిరారు. అవినీతి ఆరోపణలపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధమా? అని ప్రశ్నించారు. తన బావమరిది, తమ్ముడిపై సీఎం ఆరోపణలు చేశారన్న ఆయన సీఎం తమ్ముడు, బావమరిదిపై అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. తన బావమరిది, తమ్ముడిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. సీఎం తమ్ముడు, బావమరిదిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణకు సిద్ధమా? అని అడిగారు.

అబద్దాలతో సీఎం దొరికిపోయారు : హౌస్‌ కమిటీ కాదు, సీబీసీఐడీ కాదు, నేరుగా సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ చేయిద్దామని బీఆర్​ఎస్​ డిప్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్ హరీశ్‌ అన్నారు. హైకోర్టు సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణకు తాను సిద్ధమని, సీఎం సిద్ధమా? అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటిని కాపాడేందుకు వంద అబద్ధాలు ఆడి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దొరికిపోయారని పేర్కొన్నారు. ఏ పని కోసం తానెప్పుడూ పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డికి ఫోన్ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. పొంగులేటి కంపెనీ అవినీతికి పాల్పడిందని అందరికీ అర్థమైందని చెప్పారు. తప్పు జరిగిందని సీఎం, మైనింగ్ శాఖ మంత్రి అసెంబ్లీలోనే ఒప్పుకున్నారని తెలిపారు.

ప్రశ్నిస్తున్నందుకే మాపై కక్షగట్టారు : హుజూరాబాద్​ ఎమ్మెల్యే కౌశిక్‌రెడ్డిపై పగబట్టి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ అవినీతిపై ప్రశ్నిస్తున్నందుకే కక్ష గట్టారని హరీశ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసలు ఎథిక్స్‌ కమిటీ రిఫర్‌ చేయాల్సి వస్తే రేవంత్‌రెడ్డిని రిఫర్‌ చేయాలని ఘాటుగా విమర్శించారు.

