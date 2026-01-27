ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు హాజరైన మాజీ ఎంపీ సంతోష్ రావు
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ముందు హాజరైన మాజీ ఎంపీ సంతోష్ - ఇప్పటికే హరీశ్రావు, కేటీఆర్లను విచారించిన సిట్ - సంతోష్ నుంచి పలు వివరాలు రాబట్టనున్నట్లు సమాచారం
Santosh Rao Joginapally (ETV)
Published : January 27, 2026 at 3:20 PM IST
BRS Former MP Santosh Rao Appears Before SIT : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు సంతోష్రావు హైదరాబాద్లోని సిట్ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్ ఏసీపీ కార్యాలయంలో ఆయనను అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇదే కేసులో మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, కేటీఆర్లను ఇప్పటికే సిట్ విచారించి వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.