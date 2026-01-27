ETV Bharat / state

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో విచారణకు హాజరైన మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌ రావు

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సిట్ ముందు హాజరైన మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌ - ఇప్పటికే హరీశ్‌రావు, కేటీఆర్‌లను విచారించిన సిట్ - సంతోష్ నుంచి పలు వివరాలు రాబట్టనున్నట్లు సమాచారం

Phone Tapping Case
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
BRS Former MP Santosh Rao Appears Before SIT : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ నేత, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు సంతోష్‌రావు హైదరాబాద్​లోని సిట్‌ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఏసీపీ కార్యాలయంలో ఆయనను అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇదే కేసులో మాజీ మంత్రులు హరీశ్‌రావు, కేటీఆర్‌లను ఇప్పటికే సిట్‌ విచారించి వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

