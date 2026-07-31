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బీఆర్​ఎస్​ నేత పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి కన్నుమూత - పలువురు నివాళులు

బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూత - గురువారం అర్ధరాత్రి 12.51 గంటలకు తుది శ్వాస - ప్రకటించిన సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు - సాయంత్రం స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో అంత్యక్రియలు

BRS Former MLA Peddi Sudarshan Reddy Passed Away
BRS Former MLA Peddi Sudarshan Reddy Passed Away (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 2:23 PM IST

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BRS Former MLA Peddi Sudarshan Reddy Passed Away : రాజకీయ నాయకుడిగా, ప్రజా పక్షపాతిగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న సీనియర్ నేత, మాజీ శాసనసభ్యులు పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి కన్నుమూశారు. గురువారం అర్థరాత్రి చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస వదిలారని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో పెద్ది కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, పలువురు రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు.

26వ తేదీ ఉదయం హన్మకొండలో ఆయనకు ఛాతీ నొప్పి రావడంతో, వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు దానిని గుండెపోటుగా నిర్ధారించారు. తొమ్మిది సార్లు సీపీఆర్ (CPR) చేస్తూ గంటపాటు చేసిన తీవ్ర ప్రయత్నాల తర్వాత ఆయన పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురాగలిగారు. అనంతరం మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆయనను సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వారం రోజుల పాటు చికిత్స పొందిన తర్వాత, గురువారం అర్ధరాత్రి 12:51 గంటలకు ఆయన కన్నుమూశారు.

యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు ఆయన మరణాన్ని ధృవీకరించారు. ఈ వార్త తెలియగానే కుటుంబ సభ్యులు, బీఆర్‌ఎస్ (BRS) నాయకులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఆయన స్వగ్రామమైన నల్లబెల్లిలో ఈ రోజు ఆయన అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి.

పెద్ది రాజకీయ ప్రస్థానం : 1974 ఆగస్టు 6న వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లిలోని ఒక రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన పెద్ది, ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి క్రమంగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం జరిగిన అనేక ఉద్యమాలలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా గుర్తింపు పొందిన తర్వాతే వివాహం చేసుకోవాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ మేరకు, రాష్ట్రం ఏర్పడిన రెండేళ్ల తర్వాత 2017లో లక్ష్మీ ప్రసన్న (స్వప్న)ను వివాహం చేసుకున్నారు.

రాష్ట్రం పట్ల ఆయనకు ఉన్న అంకితభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. 2014లో నర్సంపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిపై పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. 2016లో తెలంగాణ పౌర సరఫరాల సంస్థ (Civil Supplies Corporation) చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2018లో నర్సంపేట నియోజకవర్గం నుంచి BRS ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.

  • ఆయన విద్యార్థి రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉండేవారు.
  • ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీతో కూడా పనిచేశారు.
  • 2001లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు.
  • ఆయన 2001లో దుగ్గొండి నుంచి జెడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా ఎన్నికయ్యారు.
  • ఆయన కేసీఆర్‌తో పాటు తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు.
  • ఆయన కేసీఆర్‌కు నమ్మకస్తుడిగా ఉండేవారు.
  • టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్‌గా పనిచేశారు.
  • ఆయన తొలిసారిగా వరంగల్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు.
  • ఆయన టీఆర్ఎస్ పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
  • ఆయన 2014లో నర్సంపేట నుంచి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.
  • ఆయన 2016 నుంచి రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థకు ఛైర్మన్‌గా పనిచేశారు.
  • ఆయన 2018లో నర్సంపేట నుంచి మొదటిసారిగా అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు.
  • ఆయన 2023లో నర్సంపేట నుంచి మూడవసారి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.

ప్రజల నాయకుడిగా పని చేసిన పెద్ది : మచ్చలేని రాజకీయ నాయకుడిగా, నిఖార్సైన ప్రజా పక్షపాతిగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు సీనియర్ నేత పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి. నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ, వారి కష్టసుఖాల్లో భాగస్వామ్యమయ్యే సుదర్శన్ రెడ్డిని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా అభివృద్ధికి కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా ప్రజలు భావిస్తారు. కేవలం ఒక శాసనసభ్యుడిగానే కాకుండా, విలువలతో కూడిన రాజకీయాలకు నిలువుటద్దంగా, నమ్మకమైన ప్రజా నాయకత్వానికి ప్రతీకగా తెలంగాణ సమాజం ఆయనను ఎంతో గౌరవిస్తుంది.

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TAGGED:

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పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి
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