RESULT : బీఆర్​ఎస్​ జోరు - ఈ మున్సిపాలిటీల్లో దూసుకెళ్తున్న కారు

కొనసాగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - ఖాతా తెరిచిన బీఆర్​ఎస్​ - సంగారెడ్డి జిల్లా గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీ కైవసం - కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తకుండా ఆంక్షలు

BRS WIN
BRS WIN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. పలుచోట్ల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఉదయం 11 గంటల వరకు బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ అభ్యర్థులు 200కు పైగా వార్డుల్లో విజయం సాధించారు. గెలుపొందిన అభ్యర్థులకు ఎన్నికల అధికారులు వెంటనే ధ్రువపత్రాలను అందజేస్తున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసుల పటిష్ఠ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తకుండా కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి 200 మీటర్ల దూరం వరకు ఆంక్షలు విధించారు.

గడ్డపోతారం-బీఆర్‌ఎస్‌ కైవసం

  • సంగారెడ్డి జిల్లా గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీ బీఆర్‌ఎస్‌ కైవసం
  • గడ్డపోతారం : 18 వార్డుల్లో 14 వార్డులు గెలుచుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌
  • గడ్డపోతారం : బీఆర్‌ఎస్‌-14, కాంగ్రెస్‌-3, ఇతరులు-1

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా

  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అయిజ మున్సిపాలిటీ బీఆర్‌ఎస్‌ కైవసం
  • అయిజ: 20 వార్డుల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ 13, కాంగ్రెస్‌ 7

