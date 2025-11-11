ప్రశాంతంగా 'జూబ్లీహిల్స్' పోలింగ్ - ఓటు వేసిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - ఉదయం ఒంటి గంట వరకు 31.8 శాతం పోలింగ్ నమోదు - ఆ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై కేసులు
Published : November 11, 2025 at 1:18 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 1:41 PM IST
Jubilee Hills bypoll Polling Update : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఉపఎన్నిక పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. మూడు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఎల్లారెడ్డిగూడ నవోదయ నగర్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఓటు హక్కు వేశారు. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు. శ్రీనగర్ కాలనీలో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్రెడ్డి, యూసఫ్గూడా వెంకటగిరిలోని నాజర్ స్కూల్లో కుటుంబ సమేతంగా నవీన్ యాదవ్ ఓట్లు వేశారు.
ఉదయం 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం : నియోజకవర్గంలో ఉదయం 9 గంటలకు 9.2 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా, 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు 31.8 శాతం ఓటింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ పోలింగ్ సాయంత్రం 6 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ నెల 14న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
ఆ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై కేసులు : మరోవైపు సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే భర్త దయానంద్పై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. స్థానికేతర వ్యక్తి అయిన ఆయన వెంగళ్రావు నగర్ పోలింగ్ బూత్ వద్ద ఉన్నారని, ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారని ఆర్వోకు ఫిర్యాదు చేశారు. పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద స్థానికేతరులు ఉన్నారని ఫిర్యాదు అందింది. వారు ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. బోరబండ నాట్కో పాఠశాల బూత్లో ఈవీఎం మొరాయించింది. దీంతో అధికారులు మరమ్మతు చేసి యథావిధిగా పోలింగ్ కొనసాగించారు.
ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులపై కేసులు నమోదు చేశామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. కోడ్ ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు పెట్టామన్నారు. కోడ్ ఉల్లంఘించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను గుర్తించామని వివరించారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పోలింగ్ బూత్ల వద్ద ఉన్నారని గుర్తించామని, వారిపై కోడ్ ఉల్లంఘన కింద కేసులు పెట్టామని తెలిపారు.
లైవ్ LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం పోలింగ్
కలర్ ఫొటోలు - ఫోన్ డిపాజిట్లు, డ్రోన్ల వినియోగం : ఈ ఎన్నికలో ఎన్ని ప్రత్యేకతలో