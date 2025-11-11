ETV Bharat / state

ప్రశాంతంగా 'జూబ్లీహిల్స్' పోలింగ్ - ఓటు వేసిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - ఉదయం ఒంటి గంట వరకు 31.8 శాతం పోలింగ్ నమోదు - ఆ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై కేసులు

Jubilee Hills bypoll Polling Update
Jubilee Hills bypoll Polling Update (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Jubilee Hills bypoll Polling Update : జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గంలో ఉపఎన్నిక పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. మూడు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఎల్లారెడ్డిగూడ నవోదయ నగర్​లో బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఓటు హక్కు వేశారు. జూబ్లీహిల్స్​ ప్రజలంతా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఆమె కోరారు. శ్రీనగర్​ కాలనీలో బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్​రెడ్డి, యూసఫ్​గూడా వెంకటగిరిలోని నాజర్ స్కూల్లో కుటుంబ సమేతంగా నవీన్​ యాదవ్​ ఓట్లు వేశారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక - ఓటు వేసిన ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు (ETV)

ఉదయం 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం : నియోజకవర్గంలో ఉదయం 9 గంటలకు 9.2 శాతం పోలింగ్​ నమోదు కాగా, 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం పోలింగ్​ నమోదైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు 31.8 శాతం ఓటింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ పోలింగ్​ సాయంత్రం 6 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ నెల 14న జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.

ఆ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలపై కేసులు : మరోవైపు సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే భర్త దయానంద్​పై బీఆర్​ఎస్​ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. స్థానికేతర వ్యక్తి అయిన ఆయన వెంగళ్​రావు నగర్​ పోలింగ్​ బూత్​ వద్ద ఉన్నారని, ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారని ఆర్వోకు ఫిర్యాదు చేశారు. పలు పోలింగ్​ కేంద్రాల వద్ద స్థానికేతరులు ఉన్నారని ఫిర్యాదు అందింది. వారు ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారని బీఆర్​ఎస్​ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. బోరబండ నాట్​కో పాఠశాల బూత్​లో ఈవీఎం మొరాయించింది. దీంతో అధికారులు మరమ్మతు చేసి యథావిధిగా పోలింగ్​ కొనసాగించారు.

ఎన్నికల కోడ్​ ఉల్లంఘించిన స్థానికేతర ప్రజాప్రతినిధులపై కేసులు నమోదు చేశామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్​వీ కర్ణన్​ తెలిపారు. కోడ్​ ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు పెట్టామన్నారు. కోడ్​ ఉల్లంఘించిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను గుర్తించామని వివరించారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పోలింగ్​ బూత్​ల వద్ద ఉన్నారని గుర్తించామని, వారిపై కోడ్​ ఉల్లంఘన కింద కేసులు పెట్టామని తెలిపారు.

లైవ్‌ LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక - 11 గంటల వరకు 20.76 శాతం పోలింగ్

కలర్ ఫొటోలు - ఫోన్​ డిపాజిట్​లు, డ్రోన్ల వినియోగం : ఈ ఎన్నికలో ఎన్ని ప్రత్యేకతలో

Last Updated : November 11, 2025 at 1:41 PM IST

JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYPOLL POLLING
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక పోలింగ్​
JUBILEE HILLS BYPOLL POLLING UPDATE

