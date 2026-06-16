సరికొత్త వ్యూహంతో బీఆర్ఎస్ Gen-Z పాలిటిక్స్ - వచ్చే ఎన్నికల్లో యువ ఓటర్లపై ఫోకస్
యువత, ఐటీ ఉద్యోగుల్లో కేటీఆర్కు ఉన్న క్రేజ్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చూస్తున్న బీఆర్ఎస్ - ఇటీవల పలుమార్లు జెన్జీలను కలుస్తున్న కేటీఆర్ - ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కీలక శక్తి యువతనేనని భావిస్తున్న గులాబీ దళం
Published : June 16, 2026 at 9:49 AM IST
BRS Gen-Z Politics in Telangana : జెన్జీ యువతపై గురిపెట్టిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువతే లక్ష్యంగా కొత్త రాజకీయ వ్యూహాన్ని అమలు చేసేందుకు కసరత్తు మొదలు పెట్టింది. గత అనుభవాల దృష్టిలో పెట్టుకుని యువతతో పార్టీకి మరింత అనుసంధానం అవసరమన్న నిర్ణయానికి వచ్చింది. యువత, ఐటీ ఉద్యోగుల్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు ఉన్న క్రేజ్ను ఓట్ల రూపంలోకి మార్చుకోవాలని భావిస్తోంది. త్వరలోనే పెద్ద ఎత్తున జెన్జీ యువతతో ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ నిర్వహించేందుకు గులాబీ పార్టీ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే స్థాయికి యువత : రాజకీయాల్లో కొత్త ఓటర్ల ప్రభావం పెరగడంతోపాటు డిజిటల్ యుగంలో విప్లవంలా జెన్జీ తరం ప్రభుత్వాల ఏర్పాటులో కీలక శక్తిగా మారుతోంది. సోషల్ మీడియాలో వివిధ రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే ఆ తరం ఎన్నికల ఫలితాలని ప్రభావితం చేసే స్థాయికి చేరుకుందంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న భారత రాష్ట్ర సమితి తన రాజకీయ పోరాటంలో భాగంగా జెన్జీ యువతను సమ్మిళితం చేసుకోవడంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది.
యువ ఓటర్లతో అనుసంధానం అవసరం : 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చేదు అనుభవంతో యువ ఓటర్లలో మరింత బలమైన అనుసంధానం అవసరమన్న నిర్ణయానికి గులాబీ పార్టీ అగ్ర నాయకత్వం వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో విద్యార్థులు, యువత పార్టీకి అండగా నిలిచారని బీఆర్ఎస్ చెబుతోంది. ఆ తర్వాత వచ్చిన తరానికి తెలంగాణ ఉద్యమం, కేసీఆర్ పాత్ర, పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనా ఫలితాలను విడమర్చి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని నాయకత్వం భావిస్తోంది.
డిజిటల్ విధానంలో ప్రచారం : ఇప్పటికే డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో ప్రచారానికి బీఆర్ఎస్ అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. సంప్రదాయ రాజకీయ సభల కంటే సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న తరాన్ని ఆకట్టుకోవాలంటే అదే భాషలో మాట్లాడాల్సిందేనని పార్టీ స్పష్టం చేస్తోంది. యువతకు దగ్గరయ్యే లక్ష్యంతో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్కు ఉన్న సానుకూలత, క్రేజ్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న ఆలోచనలో ఉంది.
ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను కూడగట్టాలని : ఇప్పటికే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ యువతతో కేటీఆర్ ప్రత్యక్షంగా కలుస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలని ఎత్తిచూపుతూ యువతలో మద్దతు కూడగట్టాలని బీఆర్ఎస్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. అందుకు సంబంధించి రూపొందించాల్సిన కార్యక్రమాలపై కేటీఆర్ ఇప్పటికే కొంతమంది ముఖ్య నేతలు, వివిధ వర్గాలతో మంతనాలు చేస్తున్నారని సమాచారం.
యువత భాగస్వామ్యం పెంపు : పార్టీలో యువ నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యం పెంచే ఆలోచనలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉందని ఎమ్మెల్సీ దాసోజు శ్రవణ్ అన్నారు. సోషల్ మీడియా టీంలు, యువజన కమిటీలు, విద్యార్థి విభాగాలను మరింత చురుకుగా మార్చేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో యువత భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం ద్వారా పార్టీ నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని భావిస్తోందన్న ఆయన సభ్యత్వ నమోదు అనంతరం ఆ కసరత్తు ముమ్మరం చేయనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలపై ఫోకస్ : త్వరలో క్యూర్- కోర్ అర్బన్ రిజీయన్ ఎకానమీ పరిధిలో జరగబోయే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో తమ ప్రభావాన్ని చూపాలని బీఆర్ఎస్ వ్యూహాలు రచిస్తుంది. దీని కోసం పార్టీలో అర్బన్ ఫేస్ అయినా కేటీఆర్ను ముందు పెట్టి విజయదుందుభి మోగించాలని చూస్తోంది. వాస్తవానికి గత రెండు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్సే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 2021లో మాత్రం బీజేపీ కొంత గట్టి పోటీని ఇచ్చింది. ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను మూడు మేయర్ పీఠాలను దక్కించుకోవాలని చూస్తోంది.
అభయహస్తం పేరుతో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో శతాబ్దపు అతి పెద్ద మోసం : కేటీఆర్
ఫ్యూచర్ సిటీని వందకు వంద శాతం బీఆర్ఎస్ రద్దు చేస్తుంది : హరీశ్రావు