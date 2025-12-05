ETV Bharat / state

అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు - ఇంట్లో కాదు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో

స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో జోరుగా కొనసాగుతున్న ప్రచార కార్యక్రమాలు - బరిలోకి దిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అన్నదమ్ములు - గ్రామ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా హామీలిస్తూ ప్రచారం

Brothers In Panchayath Election
Brothers In Panchayath Election (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Brothers In Panchayath Election : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంది. స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో గ్రామాల్లోని సర్పంచ్​ అభ్యర్థులు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కాగా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు కనిపిస్తాయి. ఒక ఇంట్లో పోటీకి దిగే అభ్యర్థులు, భార్యభర్తల మధ్య సమరం, తల్లీ కూతుళ్ల మధ్య పోరు ఇలాగే.. అన్నదమ్ములిద్దరూ సర్పంచ్ పీఠం కోసం పోటీ పడుతున్న ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల పోరులో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,

మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలలో సర్పంచ్ పదవికి అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతి పక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీల మద్దతుతో గ్రామంలో అన్నదమ్ముల ప్రచారం హోరా హోరీగా సాగుతోంది. గ్రామానికి చెందిన పులి సాయిలు, అచ్చమ్మ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. వీరిలో పులి వెంకన్న (అన్న) కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో సర్పంచ్ పదవికి బరిలోకి దిగగా పులి రామచంద్రు (తమ్ముడు) బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో బరిలో నిలిచారు.

సర్పంచ్ బరిలోకి దిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అన్నదమ్ములు (ETV)

నువ్వా నేనా అన్నట్లు : ఇద్దరూ గ్రామంలో తమ తమ అనుచరులతో ఇంటింటికి తిరుగుతూ తమ గుర్తుకు ఓటు వేయాలంటూ ఓటర్లను కోరుతున్నారు. తమకు కేటాయించిన గుర్తులతో ప్రచారం నిర్వహిస్తూ నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సమరం అన్నదమ్ముల మధ్య బస్తీమే సవాల్​గా మారింది.

ప్రధాన పోటీ వీరి మధ్యే : నెల్లికుదురు గ్రామ పంచాయతీ బీసీ జనరల్​కు రిజర్వు అయింది. గ్రామంలో 3,800 ఓటర్లు ఉండగా 12 వార్డులు ఉన్నాయి. సర్పంచ్ స్థానం కోసం ఇక్కడ ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మద్దతున్న అభ్యర్థులతో పాటు మరో స్వతంత్ర అభ్యర్థి తలపడుతున్నారు. ప్రధాన పోటీ మాత్రం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అన్నదమ్ముల మధ్యనే నెలకొంది.

గ్రామ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా హామీలు : గ్రామంలో ఈ అన్నదమ్ములకు బంధుగణం అధికంగానే ఉంది. తమ ఓటు ఇద్దరిలో ఎవరికి వేయాలో అని బంధువులకు అంతు పట్టడం లేదు. గతంలో అన్న వెంకన్న సర్పంచ్​గా ఎంపీటీసీగా పోటీ చేసి పరాజయం పొందగా, తమ్ముడు రామచంద్రు భార్య పులి రామలక్ష్మి ఎంపీటీసీగా విజయం సాధించారు. ఈ పల్లె పోరులో అన్నదమ్ములు విజయమే ధ్యేయంగా సర్వ శక్తులు వినియోగించి పోరాడుతున్నారు. గ్రామంలోని రచ్చబండలు, ప్రధాన వీధుల్లో అన్న దమ్ముల సవాలు గురించే అంతా చర్చించుకుంటున్నారు. గ్రామ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేస్తామని ఓటర్లకు ఇద్దరూ హామీలు ఇస్తున్నారు. ఈ అన్నదమ్ముల సవాల్​తో గ్రామంలో రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.

"గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సామాజిక సేవ చేస్తున్నాను. కులం, మతం, పార్టీ చూడకుండా ఎవరు మరణించినా నిమిషాల్లో వారింటికి వెళ్లి రూ.5 వేల వరకు ధనసాయం చేసేవాడిని. కాలనీలో సుమారు 40 మందికి ఆర్థిక సాయం చేశాను. ఎవరు సాయం కావాలని అడిగినా కాదనకుండా ఇచ్చాను. సర్పంచ్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో నేను బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నాను. నేను అధికారంలో లేనప్పటికీ ప్రజాసేవ చేశాను. గ్రామంలో ఆలయానికి మరమ్మతులు చేయించాను. గ్రామంలో దొంగతనాలు జరగకూడదని ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద, ఆలయాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు వేయించాను. నన్ను గెలిపిస్తే ప్రజా సేవచేస్తాను గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతాను." - పులి రామ చంద్రు, సర్పంచ్ అభ్యర్థి

రసవత్తరంగా పల్లె రాజకీయం - సర్పంచ్ పీఠం కోసం అభ్యర్థుల నానా పాట్లు!

ఆ పంచాయతీల్లో ఇద్దరు సర్పంచ్​లు - ఇక్కడ ఓడినా అక్కడ గెలిచేయొచ్చు!

TAGGED:

BROTHERS IN PANCHAYATH ELECTION
TELANGANA PANCHAYAT ELECTION
TELANGANA LOCAL BODY ELECTION
పంచాయతీ పోరులో అన్నదమ్ములు
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.