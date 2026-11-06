అన్నదమ్ముల విజయం - ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఎస్సైలుగా ఎంపికై సత్తా
Brothers Selected As Excise SI : రాజమండ్రిలో సొంత అన్నదమ్ములు గతంలో ఒకేసారి రెవెన్యూ శాఖలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఎక్సైజ్ శాఖలో ఒకేసారి ఎస్సైలుగా ఎంపికయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:06 PM IST
ఒకే తల్లి కడుపున పుట్టారు. ఒకే కల కోసం కలిసి నడిచారు. కష్టపడి చదివి రెవెన్యూ శాఖలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. అక్కడ విధులు నిర్వర్తిస్తూనే లక్ష్యం కోసం మళ్లీ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యారు. ఫలితంగా ఒకేసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఎస్సైలుగా ఎంపికై సత్తా చాటారు రాజమండ్రికి చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు. ఇంతటితోనే ఆగకుండా భవిష్యత్లో గ్రూప్-1 సాధించడమే లక్ష్యమంటున్నారు పవన్ తేజ, ప్రణయ్ కుమార్. ఈ మేరకు వారు ఉద్యోగాలకు ఎలా సన్నద్ధమయ్యారు? తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం తదితర విషయాలను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖి ద్వారా పంచుకున్నారు.
ప్రశ్న : ఇలా ఒకే ఇంట్లో అన్నదమ్ములు ఒకే శాఖలో ఒకేసారి ఉద్యోగాలు సాధించడం చాలా అరుదు. మీకెలా అనిపిస్తుంది?
పవన్తేజ : ఇంతకుముందు ఎమ్మార్వో ఆఫీసులో అసిస్టెంట్ స్టాస్టికల్ ఆఫీసర్గా పనిచేశాను. తమ్ముడు ప్రణయ్ గ్రూప్-4 జిల్లా టాపర్గా నిలిచి జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ఎంపికయ్యాడు. ఇంతకుముందు ఒకేశాఖలో పనిచేసి, ఇప్పుడు మళ్లీ ఎక్సైజ్శాఖలో ఎస్సైలుగా ఎంపికైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆరునెలలు తమ్ముడు, నేను కలిసి శిక్షణ పూర్తిచేసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తోంది. మాకు మా నాన్నే ఆదర్శం. మా చిన్నతనంలో ఆయన గ్రూప్-1, 2 పరీక్షలు రాసేవారు. ఆయన ప్రేరణతోనే మేం కూడా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై, ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యాం.
ప్రశ్న : ఈ శాఖలో పనిచేయడమే మీ ఆశయమా?
పవన్తేజ : మా నాన్నకు మేం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే కాకుండా, మమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టాలి, ప్రజలకు సేవచేయాలనే నిబద్ధతతో పెంచారు. మేం కూడా అందుకు తగినట్లు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాం. నేను గ్రూప్-2 పరీక్ష రాయడం ఇదే తొలిసారి. గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించాలనేదే నా అంతిమ లక్ష్యం.
ప్రశ్న : ఇలా అన్నయ్యతో కలిసి ఒకే ఉద్యోగానికి ఎంపికవ్వడంతో ఎలా అనుభూతిచెందుతున్నారు?
ప్రణయ్కుమార్ : ఇలా అన్నయ్యతో కలిసి ఒకే శాఖలో ఉద్యోగం సాధించడం, శిక్షణ పూర్తిచేసుకోవడం నా జీవితంలో మరిచిపోలేని జర్నీ. ఇద్దరం ఇంతకుముందు రెవెన్యూ శాఖలో పనిచేయడం, ఇప్పుడూ ఎక్సైజ్ శాఖలో ఎస్సైలుగా ఎంపికవ్వడంతో చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తోంది. ఇద్దరం గ్రూప్-1 సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. అది కూడా సాధిస్తామని ఆశిస్తున్నాం.
ప్రశ్న : భవిష్యత్తులో ఇద్దరు కలిసి ఈ ఉద్యోగాల ద్వారా ప్రజలకు ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించారా?
ప్రణయ్కుమార్ : మేం సాధించిన ఉద్యోగం చిన్నదే అని నా అభిప్రాయం. ఉన్న ఉద్యోగంలోనే ఉత్తమ పనితీరు కనబరిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని భావిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం యువతలో డ్రగ్స్ వినియోగం పెరుగుతోంది. దాని గురించి అవగాహన కల్పిస్తే చాలా వరకు క్రైమ్ రేట్ తగ్గుతుంది. దీనిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని భావిస్తున్నాం.
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