స్కేటింగ్లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న తాడిపత్రి చిన్నారులు - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు
స్కేటింగ్లో సత్తాచాటుతూ చదువులోనూ రాణిస్తున్న అన్నదమ్ములు - లింబో స్కేటింగ్లో ఒకరు, నాన్స్టాప్ స్కేటింగ్లో ఒకరు రాణింపు -అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లుగా తయారు చేస్తామంటున్న తల్లిదండ్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 10:23 PM IST
Skating Brothers Story: ఈ చిన్నారులిద్దరూ స్కేటింగ్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, తాత స్ఫూర్తిగా ఇద్దరు సోదరులు అటు చదువులోనూ, ఇటు స్కేటింగ్లోనూ ప్రతిభ చూపిస్తున్నారు. ధర్మపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు సోదరులలో పెద్దవాడు. ఇతను అత్యధిక గంటలు నాన్ స్టాప్ స్కేటింగ్తో ప్రపంచ రికార్డు సొంతం చేసుకోగా, తమ్ముడు అవినాష్ రెడ్డి లింబో స్కేటింగ్లో ఆరితేరిపోయాడు. అవినాష్ లింబో స్కేటింగ్లో సాహసోపేతమైన స్కేటింగ్ విన్యాసాలు చేసి నాలుగు ప్రపంచ రికార్డులు సొంతం చేసుకున్నాడు. దేశవ్యాప్తంగా స్కేటింగ్ పోటీలు ఎక్కడ నిర్వహించినా, ఇద్దరు సోదరులు పాల్గొంటున్నారు. ధర్మపాల్, అవినాష్లు స్కేటింగ్ పోటీల్లో పాల్గొంటు చదువులో వెనకపడకూడదని తాత, తల్లి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఇద్దరినీ చదివిస్తున్నారు.
శారీరక ధృడత్వం కోసం ఏదైనా క్రీడల్లో ప్రవేశం: అనంతపురం జిల్లా తాడపత్రిలోని కృష్ణాపురం కాలనీకి చెందిన బూజిరెడ్డి జయవంశీపాల్ రెడ్డి, రాధిక దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. పెద్దబ్బాయి ధర్మపాల్ రెడ్డి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. చిన్నబ్బాయి అవినాష్ రెడ్డి ఆరో తరగతి చదువుతున్నాడు. ఇద్దరికీ చదువుతో పాటు శారీరక ధృడత్వం కోసం ఏదైనా క్రీడల్లో ప్రవేశం కల్పించాలని ఆలోచించిన తండ్రి వంశీ పాల్ రెడ్డి తన పిల్లలకు స్కేటింగ్ నేర్పించాలని భావించాడు.
స్కేటింగ్ పట్ల చిన్నతనం నుంచే ఆసక్తి కనబరిచిన ధర్మపాల్, అవినాష్లు తండ్రి అడిగిన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. దీంతో ఇద్దరినీ నాలుగేళ్ల వయసులోనే స్థానికంగా ఓ కోచ్ వద్ద స్కేటింగ్ శిక్షణకు చేర్పించారు. చిన్నారులు స్కేటింగ్ శిక్షణ పొందుతున్న సమయంలో ఆరు నెలలకే జిల్లా స్థాయి స్కేటింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించారు. తండ్రి లారీ ట్రాన్స్ పోర్టు వ్యాపారంలో క్షణం తీరిక లేకుండా పని చేస్తుంటారు. ధర్మపాల్, అవినాష్ రెడ్డిలకు తల్లి రాధిక, తాత వేణుగోపాల్ రెడ్డిలు ప్రోత్సాహం అందిస్తూ శిక్షణ ఇప్పించారు.
సాహసోపేతమైన లింబో స్కేటింగ్లో నైపుణ్యం: అవినాష్ రెడ్డి స్థానికంగా తాడిపత్రిలోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్నాడు. చిన్నతనం నుంచి చురుకుగా ఉండే అవినాష్, అందరిలా స్కేటింగ్ కాకుండా సాహసోపేతమైన లింబో స్కేటింగ్లో నైపుణ్యం సాధించాడు. లింబో స్కేటింగ్తో అనేక విన్యాసాలు చేస్తూ సాహసోపేతమైన స్కేటింగ్ క్రీడలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నాడు. స్కేటింగ్ చేస్తూ కారు కింద నుంచి బయటకు రాగలడు.
మంటల ఛత్రం నుంచి దూకి సాహస స్కేటింగ్ క్రీడలో తన సత్తా చూపించగలడు. ఈ క్రీడలో అవినాష్ రెడ్డి గ్లోబల్ వరల్డ్ రికార్డు, వజ్ర ప్రపంచ రికార్డు, వజ్ర నేషనల్ రికార్డు, హిందుస్తాన్ వరల్డ్ రికార్డ్లు సాధించాడు. ఇవే కాకుండా పాఠశాల స్థాయి నుంచి జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని అనేక మెడల్స్ అందుకున్నాడు. అవినాష్ సాహసోపేతమైన లింబో స్కేటింగ్ క్రీడలో ప్రపంచ స్థాయి అండర్ 11 విభాగంలో పోటీలకు వెళ్లిన ప్రతిచోట విజయం సాధిస్తున్నాడు.
51 గంటలపాటు నిరంతరాయంగా స్కేటింగ్: కర్ణాటకలోని బెల్గావ్లో నిర్వహించిన స్కేటింగ్ పోటీల్లో 51 గంటలపాటు నిరంతరాయంగా స్కేటింగ్ చేస్తూ ధర్మపాల్ రెడ్డి జాతీయ స్థాయి అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. కర్ణాటకలో పలు చోట్ల నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో అగ్రగామిగా నిలిచి మెడల్స్, కప్పులు అందుకున్నాడు. రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్వహించిన స్కేటింగ్ పోటీల్లో విశాఖ, తిరుపతిలో చిన్నారులు బంగారు పతకం సాధించారు. ఇలా ఇద్దరు సోదరులు స్కేటింగ్లో వేర్వేరు విభాగాల్లో నైపుణ్యం సాధించి విజయాలు సాధిస్తూ, పతకాలు కైవసం చేసుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు.
