భూ వివాదంలో మహిళా లాయర్ను హత్య చేసిన సోదరుడు
స్వప్న అనే యువ న్యాయవాదిని హత్య చేసిన సోదరుడు - భూ వివాదాల కారణంగానే హత్య చేసినట్లు నిర్ధరణ - ఈ ఘటనను నిరసిస్తూ ఆందోళన చేపట్టిన న్యాయవాదులు
Published : February 4, 2026 at 1:52 PM IST
Lawyer Swapna Murder Case Updates : రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం కేతిరెడ్డిపల్లిలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఆస్తి గొడవల కారణంగా స్వప్న అనే యువ న్యాయవాదిని ఆమె సోదరుడే రాజు దారుణంగా హత్యచేశాడు. పొలం వద్ద సర్వే జరుగుతుండగా ఆమె అన్న స్వప్నను అత్యంత కర్కశంగా హతమార్చాడు. మృతురాలు స్వప్న చేవేళ్ల కోర్టులో న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. ఈ హత్యను నిరసిస్తూ చేవేళ్ల కోర్టు న్యాయవాదులు విధులు బహిష్కరించారు. మొయినాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించి నిందితున్ని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.
రెండు సార్లు చంపేందుకు ప్రయత్నించాడు : మృతురాలు స్వప్న తల్లి వెంకటమ్మ పోలీసులు నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరారు. స్వప్న అన్న రాజు దారుణానికి ఒడిగట్టాడని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. గత మూడేళ్లుగా స్వప్నను చంపాలని రాజు పథకం పన్నాడని, ఇప్పటికే రెండు సార్లు చంపేందుకు ప్రయత్నించాడని ఆరోపించారు. భూమి సర్వే చేసిన తర్వాత తిరిగి వెళ్తుండగా ముగ్గురు వ్యక్తులు తన కుమార్తెపై దాడి చేశారని తెలిపారు. కర్రలతో కత్తులతో దాడి చేసి దారుణంగా హత్య చేశారని వాపోయింది. నిందితుడు రాజుని కఠినంగా శిక్షించాలని ఆమె కోరారు.
