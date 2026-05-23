భూమి కోసం దారుణం - అక్కను హత్య చేసిన తమ్ముడు
17 గుంటల భూమి కోసం అక్కను చంపిన తమ్ముడు - సైదులుకు, అతని చెల్లెలు ఉమకు మధ్య కొంతకాలంగా భూవివాదం - భూమి కోసం చెల్లెలు ఉమకు మద్ధతుగా నిలిచిన అంజమ్మ
Published : May 23, 2026 at 1:58 PM IST
Brother Kills Sister for Land Dispute : పుట్టింటి ప్రేమ, తోడబుట్టిన అనుబంధం, కుటుంబం బంధాలు ఇవన్నీ ఒకప్పుడు మనిషికి అండగా నిలిచేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆస్తి కోసం అవే బంధాలు శత్రుత్వంగా మారుతున్నాయి. అక్కా అనే పిలుపులో అమ్మ ఉంటుంది. అక్కే అమ్మై తన తర్వాత పుట్టిన తోబుట్టువులను సాకుతుంది. కానీ ఆ తమ్ముడికి అవేమీ కనిపించలేదు. చిన్నప్పుడు స్నానం చేయించి, ఆడించి, లాలించి నిద్రపుచ్చిన అక్క ప్రేమ ఏమాత్రం గుర్తుకురాలేదు. భార్యాపిల్లలతో కలిసి ఆస్తి కోసం అక్కనే అంతం చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే ఇలా ఉన్నాయి.
సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూర్ ఎస్ మండలం తుమ్మల పెన్పహాడ్కు చెందిన సురభి బుచ్చయ్య, లక్ష్మమ్మలకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు సైదులు ఉన్నారు. పెద్దకుమార్తె సురభి అంజమ్మ భర్త లేకపోవడంతో అదే గ్రామంలో నివసిస్తోంది. వారి చిన్న కుమార్తె ఉమకు వివాహ సమయంలో పసుపు కుంకుమల కింద 2 ఎకరాల 20 గుంటల భూమి ఇవ్వగా ఆమె పేరుపై 2 ఎకరాల 3 గుంటల భూమి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది. మిగిలిన 17 గుంటల భూమి ఇతర కారణాల వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదు. ఆ 17 గుంటల భూమి కోసం ఉమ కుటుంబానికి, ఆమె అన్న సైదులు కుటుంబానికి మధ్య వివాదాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెద్దక్క సురభి అంజమ్మ చెల్లెలు ఉమకు మద్దతుగా నిలిచింది. ఆ 17 గుంటల భూమి ఉమకే చెందాలంటూ అంజమ్మ తన తమ్ముడు సైదులుతో గొడవపడేది.
17 గుంటల కోసం అక్కను చంపిన తమ్ముడు : అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్న క్రమంలో 2025 జులైలో సైదులు, అతని భార్య, కుమారుడు, వారి బంధువులు కలిసి అంజమ్మ, ఉమపై దాడి చేశారు. దీంతో వారిపై అప్పట్లో ఆత్మకూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఆ కేసు ప్రస్తుతం కోర్టులో పెండింగ్లోనే ఉంది. 17 గుంటల భూమిని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనుకున్న సైదులు కుటుంబం అంజమ్మ, ఉమల అడ్డు తొలగించుకోవాలనుకున్నారు. ముందుగా అంజమ్మను అంతమొందిస్తే అడ్డు చెప్పేవారు ఉండరని భావించారు. ఇందుకోసం పక్కా ప్రణాళికతో అదును కోసం ఎదురు చూశారు. ఈనెల 18న ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఉపాధి హామీ పనికి వెళ్తున్న అంజమ్మపై సైదులు దాడికి పాల్పడ్డాడు. తోడబుట్టిన అక్క అనే ఆలోచనను మరిచి కిరాతకంగా కత్తితో నరికి చంపాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
''గతంలో మాపై దాడి చేసినప్పుడు పోలీసులను కూడా సంప్రదించాము. ఆ సమయంలో పోలీసులు మందలించారు. అయిన కూడా వాళ్లు వినలేదు. మాకు ప్రాణహాని ఉందని పోలీసులు చెప్పిన మాకు ఎటువంటి న్యాయం జరగలేదు. ఇవాళ కేవలం భూకక్ష తగాదాల కారణంగానే ఆమెను చంపేశారు'' - రాంబాబు, అంజమ్మ మరిది
ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. దాడికి పాల్పడ్డ సైదులు, హత్యలో పరోక్షంగా భాగస్వాములుగా ఉన్న అతని భార్య ధనలక్ష్మి, కుమారుడు శివతేజలు నడిగూడెం మండలం, బృందావనపురంలోని సైదులు బావమర్ది కొండ భీమయ్య ఇంట్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వారిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. పరారీలో ఉన్న కొండ భీమయ్య కోసం గాలిస్తున్నారు.
భౌతిక దాడులకు దిగితే కఠిన చర్యలు : భూతగాదాలు, ఆస్తి పంపకాల్లో వివాదాలు ఉంటే సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతూ భౌతిక దాడులకు దిగితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. సమస్యలు వస్తే చర్చలతో పరిష్కరించుకోవాల్సింది పోయి అయినవారిపైనే కక్షలు పెంచుకుంటున్నారు. దాడులకు దిగి హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. అయినవారికంటే ఆస్తులకే విలువ పెరిగితే కుటుంబాలు ఎలా చిన్నాభిన్నం అవుతాయో ఈ ఘటనే ఉదహరణ.
''సురభి అంజమ్మను పథకం ప్రకారం ఆమెపై దాడి చేసి చంపడం జరిగింది. కొంతకాలంగా వారి ఇద్దరి మధ్య భూమికి సంబంధించి వివాదం నడుస్తోంది. గతంలో కూడా ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే కేసులు నమోదయ్యాయి. రెండు గ్రూపులకు సంబంధించి వారిని బైండోవర్ చేశాము. అయినప్పటికీ వారి మధ్య ఉన్న గొడవలు రోజురోజుకి పెరిగి అది హత్యకు దారి తీయడం జరిగింది'' - ప్రసన్న కుమార్, సూర్యాపేట డీఎస్పీ
