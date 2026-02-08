స్కేటింగ్లో అదరగొడుతున్న అన్నాచెల్లెళ్లు - అద్భుత ప్రతిభతో జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లో పతకాలు
నాలుగేళ్ల నుంచే స్కేటింగ్లో రాణిస్తున్న చిన్నారి సాధియా - 63వ జాతీయస్థాయి రోలర్ స్కేటింగ్ పోటీల్లో బంగారు పతకం - జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లో స్కేటింగ్లో పతకాలు గెలుచుకున్న రియాజ్
Brother and Sister Massive Skills in Skating : స్కేటింగ్ బోర్డుపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది తొమ్మిదేళ్ల చిన్నారి. రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పతకాలు కొల్లగొడుతోంది. యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి తల్లిదండ్రులు ఇస్తున్న సూచనలతోనే సాధన చేస్తూ ప్రావీణ్యం సాధించింది. ఆ చిన్నారిని అనుసరిస్తూ ఆమె అన్న కూడా స్కేటింగ్ రింక్లో అదరగొడుతున్నాడు. గుంటూరుకు చెందిన అన్నాచెల్లెళ్ల స్కేటింగ్ విన్యాసాలు మనమూ చూద్దాం రండి.
స్కేటింగ్ బోర్డుపై సాధన చేస్తున్న ఈ ఇద్దరు చిన్నారులు షేక్ సాధియా, రియాజ్ అహ్మద్. గుంటూరుకు చెందిన ఈ అన్నాచెల్లెళ్లిద్దరూ అద్భుత ప్రతిభ, నైపుణ్యాలతో స్కేటింగ్లో రాణిస్తున్నారు. నాలుగేళ్ల ప్రాయంలో యూట్యూబ్లో చూసిన స్కేటింగ్ వీడియోలు సాధియాను ఆకట్టుకున్నాయి. చిన్నారికి స్కేటింగ్పై కలిగిన ఆసక్తిని గమనించిన తల్లిదండ్రులు షేక్ మీరావలి, చాందినీ అప్పటినుంచీ ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
అండర్ 8-10 కేటగిరీలో బంగారు పతకం : స్కేటింగ్ రింక్లో రయ్రయ్మని పరుగులు తీయడంలో ప్రతిభ కనబరిచిన సాధియా అనతి కాలంలోనే జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో సత్తాచాటింది. గత డిసెంబరులో విశాఖలో జరిగిన రోలర్ స్కేటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా-RSFI 63వ జాతీయస్థాయి ఛాంపియన్షిప్ స్కేట్ బోర్డు పోటీల్లో అండర్ 8-10 కేటగిరీలో బంగారు పతకం సాధించింది. సాధియా సాధన చూసి ఆమె అన్న రియాజ్ కూడా స్కేటింగ్ నేర్చుకున్నాడు. రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయిల్లో ప్రతిభ చాటుతున్నాడు.
స్థలం కొనుగోలు చేసి సొంతంగా రింక్ : ప్రారంభంలో సాధియా, రియాజ్ గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు అకాడమీలో స్కేటింగ్ శిక్షణ తీసుకున్నారు. సాధన చేయడానికి సరైన సదుపాయం లేకపోవడంతో వారి తల్లిదండ్రులు సొంతంగా రింక్ నిర్మించారు. మార్బుల్ పనిచేసే మీరావలి ఆర్థికంగా భారమైనా పిల్లల కోసం స్థలం కొనుగోలు చేసి మరీ అక్కడ స్కేటింగ్ బోర్డు సాధనకు అనుకూలంగా రింక్ ఏర్పాటు చేయించారు. ట్రైనర్ వద్ద శిక్షణ ఇప్పించే సదుపాయం, స్థోమత లేకపోవడంతో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి పిల్లలకు మెళకువలు నేర్పుతున్నామని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.
" అందరిలా బడి, ఇళ్లు అనే కాకుండా పిల్లల్లో ప్రత్యేక నైపుణ్యం ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం. ఈ క్రమంలోనే పిల్లల్లో స్కేటింగ్పై కలిగిన ఆసక్తిని గమనించి ఆ విధంగా ప్రోత్సహించాం. పిల్లల కోసం ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నా సొంతంగా స్థలం కొనుక్కుని ఇంటివద్దే రింక్ నిర్మించుకున్నాం. ట్రైనర్ వద్ద శిక్షణ ఇప్పించే స్థోమత లేకపోవడంతో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూసి పిల్లలకు మెళకువలు నేర్పుతున్నాం. ప్రభుత్వం చిన్న స్కెట్ బోర్డు గ్రౌండ్ను ఏర్పాటు చేస్తే ఎంతో మందికి ఉపయోగపడుతుంది. మా పిల్లల్లాగే చాలా మంది వివిధ ఆట్లలో ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం." - షేక్ మీరావలి, సాధియా తండ్రి
