'మీకెందుకు టెన్షన్​ - రూ.5 వేలు ఇవ్వండి చాలు - అంతా మేం చూసుకుంటాం'

కరీంనగర్​ జిల్లాలో డబ్బులకు రేషన్​కార్డులను ఇప్పిస్తున్న దళారులు - నెలకు రూ.లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న అక్రమార్కులు

Brokers Offering Ration Cards for Money
Brokers Offering Ration Cards for Money (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Brokers Offering Ration Cards for Money : రేషన్​కార్డు ఉంటేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే ప్రభుత్వ పథకాలు అనేవి అర్హుల వరకు చేరతాయి. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుంటున్న కొందరు అక్రమార్కులు రేషన్​ కార్డు దందాకు పూనుకుంటున్నారు. ప్రతి ఏడాది రూ.లక్షలు సంపాదించే వ్యాపారులు, సొంత భవనాలు, భూములు ఉండి నెలకు రూ.లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న వారు, ఖరీదైన కార్లలో తిరిగే వారూ రేషన్​ కార్డులు పొందారు. అంగట్లో సరకులా దళారులు ధరలు నిర్ణయించడంతో ధనవంతులు ఉపయోగించుకున్నారు. కొన్నిచోట్ల మీసేవ కేంద్రాల నిర్వాహకులు, ఇంకొన్ని చోట్ల తహసీల్దార్​ కార్యాలయంలోని కిందిస్థాయి సిబ్బంది, కంప్యూటర్​ ఆపరేటర్లు ఈ దళారుల అవతారమెత్తారు. డబ్బు ఉన్నవారికే కాకుండా, తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారికీ 'అంతా మేమే చూసుకుంటాం' అని చెప్పి వసూళ్లకు పాల్పడ్డారు. అనర్హులకు కార్డులు అందజేశారు.

  • కరీంనగర్​లో ఏడాదికి రూ.కోట్ల టర్నోవర్​ సాగించే ఓ వ్యాపారి రేషన్​కార్డు తీసుకున్నారు. తనకు తెలిసిన వ్యక్తి ద్వారా ఈ కార్డును పొందారు. దళారికి రూ.5 వేలు ఇస్తే పని అయిపోయింది.
  • పెద్దపల్లి పట్టణంలో చౌకధరల దుకాణాల వద్దకు కారులో వచ్చి నెల నెలా రేషన్​ బియ్యం తీసుకెళ్తున్నారు. ఇటీవల కొత్తకార్డుల జారీ సమయంలోనూ ఇలాంటి వారు కార్డులు పొందారు.
  • జగిత్యాల, కోరుట్ల, మెట్​పల్లిలో హోటళ్లు, వస్త్ర వ్యాపారాలను నిర్విహించే వారిలో కొందరు రేషన్​కార్డులు తీసుకున్నారు. వారు ఏటా రూ.కోట్లలో వ్యాపార లావాదేవీలు నిర్వహించేవారే.
  • రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో బడా నాయకులు, పెద్ద వ్యాపార కుటుంబాలకు చెందిన వారికి కూడా రేషన్​ కార్డు రావడాన్ని చూసి విస్తుపోతున్నారు.

ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో ఇలా :

  • ఈ ఏడాది జనవరిలో 9,77,333 కార్డులు ఉండగా, అక్టోబరు వరకు 10,98,293 కార్డులు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం 1,20,960 పెరిగాయి.
  • ఈ ఏడాది జులై 14 నుంచి కొత్త కార్డులను లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేశారు.
  • ఈ రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ నిరంతరం అవడం వల్ల ఇప్పటికీ ఇంకా ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేస్తున్నారు.

కలెక్టర్ల దృష్టికి వెళ్లడంతో : డబ్బులు తీసుకుని కార్డులు జారీ చేశారనే ఫిర్యాదులు జిల్లా కలెక్టర్లకు వెళ్లడంతో వీటి విషయమై దృష్టి సారించారు. కింది స్థాయి సిబ్బందితో పాటు దళారుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించి మరింత లోతుగా ఆరా తీయాలని ఆర్డీవోలు, పౌర సరఫరాల శాఖ డీఎస్​వోలను ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. అధికారులు కొన్ని చౌకధరల దుకాణాలను ఎంపిక చేసి, ముందుగా వాటిని తనిఖీ చేయడంలో ముందుకు సాగుతున్నారు.

ఈ ఏడాదిలో కార్డులు :

జిల్లా జనవరి అక్టోబరు పెరిగినవి
కరీంనగర్​ 2,76,895 3,15,712 38,817
జగిత్యాల 3,07,091 3,48,058 40,967
పెద్దపల్లి 2,19,622 2,41,807 22,185
సిరిసిల్ల 1,73,725 1,92,716 18,991

