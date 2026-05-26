విమానంలో గోవా టూర్కు తీసుకువెళ్తారు - క్యాసినో, జూదంలో డబ్బులంతా దోచేస్తారు
క్యాసినో, మట్కాకు బానిసలను చేస్తున్న దళారులు - ప్రత్యేక వాహనాలు, విమానాల్లో తీసుకెళ్తున్న వైనం - డబ్బు ఉన్నవారు, వ్యాపారులను చూసి ఎరవేస్తున్న కేటుగాళ్లు - ఎక్కువగా మక్తల్, నారాయపేట, కొడంగల్ వంటి ప్రాంతాల్లో
Published : May 26, 2026 at 12:21 PM IST
Goa Trip Frauds in Telangana : వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు, రైతులనే లక్ష్యంగా కొంతమంది దళారులు కొత్త దందాకు తెరలేపారు. మంచిగా ఆస్తి పాస్తులున్న వారిని మచ్చిక చేసుకుని గోవా ట్రిప్పు అని చెప్పి తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడ వారితో క్యాసినో, జూదం, మట్కా వంటి చట్టవ్యతిరేకమైన ఆటలు ఆడిస్తున్నారు. జల్సాలకు, జూదానికి వారిని కట్టుబానిసలుగా మారుస్తున్నారు. దీంతో బాధితులు రూ.లక్షల్లో నష్టపోయి అప్పులు చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త రకం దందా ప్రస్తుతం ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో విస్తరించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
- మక్తల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి జూదంపై వీపరితమైన ఆసక్తి ఉంది. అతడి బలహీనత తెలుసుకుని గోవాకు తీసుకెళ్లి అక్కడ జూదం, క్యాసినో ఆడించారు. దీంట్లో దాదాపు రూ.9 లక్షల వరకు డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు. అప్పులు తీర్చేందుకు ఉన్న ఇల్లు, ఆస్తులను కూడా అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఉన్నతంగా బతికిన ఆయన ఇప్పుడు కూలీగా మారిపోయాడు.
- మద్దూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి కొందరు గోవాకు తీసుకెళ్తున్నట్లు తెలుసుకొని వారితో కలిశాడు. అక్కడ జూదం ఆడి రూ.లక్షల్లో డబ్బులు నష్టపోయాడు. అప్పు తీర్చేందుకు తన వ్యవసాయ భూమిని కూడా తాకట్టుపెట్టాల్సి వచ్చింది. ఇలా నష్టపోయిన వారు పదుల సంఖ్య ఉన్నా తమ పరువు పోతుందని బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.
- నారాయణపేటకు చెందిన ఓ బిజినెస్ చేసే వ్యక్తిని సైతం రొంపిలోకి దింపారు. అతడికి మద్యంతో విందు ఏర్పాటు చేయించి మత్తులో క్యాసినో ఆడించారు. ఇలా రెండు, మూడు సార్లు గోవాకు వెళ్లడంతో పూర్తిగా దివాలా తీశారు. ఆభరణాలు, ప్రాపర్టీస్ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది.
ప్యాకేజీల పేరిట : గోవాలో బీచ్లు, అక్కడి పర్యావరణ పచ్చటి అందాలు చూపెట్టేందుకు కొందరు స్పెషల్ ప్యాకేజీలతో 10 నుంచి 20 మందిని ఒక్కో బ్యాచ్గా ఏర్పాటు చేసి తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రత్యేక కార్లు, మినీ బస్సులతో పాటు ఆకర్షనీయంగా ఉండటానికి విమానాల్లోనూ తీసుకెళ్తున్నారు. రూ.50 వేల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు డిపాజిట్లు ముందే తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
జూదం, మట్కాపై తెలంగాణలో నిషేధం ఉండటంతో అమాయకులను గోవాకు తీసుకెళ్తున్నారు. హోటళ్లు, రిసార్టులు బుకింగ్ చేసి రెండు నుంచి మూడు రోజుల మకాం వేసి టూరిస్టు ప్రాంతాలను చూపించి నెమ్మదిగా క్యాసినో, జూదం, మట్కావైపు అలవాటు చేయిస్తున్నారు. మద్యం అక్కడ తక్కువ ధరలకు లభించడంతో మత్తులోకి లాగుతున్నారు. ప్యాకేజీలో భోజనం, రూమ్, తాగినంత మద్యం ఫ్రీ అని ఆఫర్లు పెడుతున్నారు. ఎక్కువగా మక్తల్, నారాయపేట, కొడంగల్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యవహారం నడుస్తోంది.
దండిగా కమీషన్లు : హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట తదితర ప్రాంతాల్లో దీనికి ప్రత్యేకంగా ఏజెంట్లను నియమించినట్లు తెలుస్తోంది. గోవాలోని క్యాసినో, బార్లు, రిసార్టుల వారితో ముందే ఒప్పందాలు చేసుకుని ఒక్కో ట్రిప్పుకనుగుణంగా కమీషన్లు తీసుకుంటున్నారు. ప్రయాణ ఛార్జీల కింద, రూమ్ రెంట్ పేరిట అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారు. డబ్బులు లేవని చెబితే అప్పులు ఇచ్చీ మరీ తీసుకెళ్తున్నారని కొంతమంది చెబుతున్నారు.
ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారు : గోవాకు వెళ్లొచ్చిన వారిలో చాలా మంది ఆర్థికంగా నష్టపోయినవారే. విలువైన ఆస్తులు, భూములు అమ్ముకుని దివాలా తీస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత నగలు, ఆభరణాలు అమ్ముకునే పరిస్థితికి దిగజారుతున్నారు. అప్పులు చెల్లించకుంటే దళారులు నేరుగా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా ఈ ఊబిలోకి దించుతున్నారు.
"గోవాకు సరదాగా గడపడం కోసం వెళ్తున్నట్లు తెలిసింది. కానీ, జూదం, క్యాసినో ఆడేందుకు వెళ్తున్నట్లు మాత్రం మా దృష్టికి రాలేదు. మోసపోయిన బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే విచారణ జరిపి వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం" -డా.వినీత్, ఎస్పీ, నారాయణపేట
