అక్రమంగా 'ఈటీవీ' ప్రసారాలు - వ్యక్తిపై కేసు నమోదు
అనుమతులు లేకుండా స్టార్ షేర్ యాప్లో ఈటీవీ ఛానళ్ల ప్రసారం - ఈటీవీ ప్రతినిధుల ఫిర్యాదు మేరకు సబ్స్క్రిప్షన్లు విక్రయిస్తున్న యాప్పై ఫిరంగిపురం పీఎస్లో కేసు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 12:01 PM IST
Case Registered Against Illegal 'ETV' Broadcasts In Guntur : అనుమతులు లేకుండా ఈటీవీ ఛానళ్లను ప్రసారం చేస్తూ అక్రమంగా సబ్స్క్రిప్షన్లను విక్రయిస్తున్న 'స్టార్ షేర్' యాప్పై గుంటూరు జిల్లా ఫిరంగిపురం పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఈటీవీ ప్రతినిధుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. షేక్ గౌస్ అనే వ్యక్తి ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అతనిపై కాపీరైట్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
తాజ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా కేబుల్ నెట్వర్క్ : గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ నియోజకవర్గం ఫిరంగిపురం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో అనుమతి లేకుండా ఈటీవీ ఛానళ్లను ప్రసారం చేస్తూ అక్రమంగా సబ్స్క్రిప్షన్లు విక్రయిస్తున్న స్టార్ షేర్ యాప్పై కేసు నమోదైంది. ఈ యాప్ ద్వారా ఛానళ్లను అనధికారికాంగా ప్రసారం చేయడం వల్ల ఈటీవీకి ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లుతోందని సంస్థ ప్రతినిధులు ఫిరంగిపురం పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
ఫిరంగిపురం ప్రాంతంలో తాజ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా కేబుల్ నెట్వర్క్ నిర్వహిస్తున్న షేక్ గౌస్ ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అతనిపై కాపీ రైట్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. అతని నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబడుతున్నారు. ఇలాంటి అనధికార ప్రసారాలు, పైరసీ చర్యలపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ వేర్వేరు యాప్ల ద్వారా అనుమతి లేని ప్రసారాలు చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నవారిపైనా నిఘా పెడతామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
"ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా ఈటీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారమయ్యేవి స్టార్ షేర్ ద్వారా సబ్స్క్రిప్షన్లను విక్రయిస్తున్నట్లు ఈటీవీ నెట్వర్క్ ప్రతినిధులు పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కాపీ రైట్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశాము. దీనిపై విచారణ చేపట్టాం. ఫిరంగిపురం ప్రాంతంలో తాజ్ కమ్యూనికేషన్స్ ద్వారా కేబుల్ నెట్వర్క్ నిర్వహిస్తున్న షేక్ గౌస్ ఈ అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించాం. ఇదే విధంగా ఎవరైనా అనుమతులు లేకుండా అనధికార ప్రసారాలు, పైరసీలకు పాల్పడితే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం." - భుజంగరావు, సీఐ
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