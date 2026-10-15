రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో చిత్ర నిర్మాణానికి, పర్యాటకానికి పట్టుగొమ్మలా తీర్చిదిద్దిన తీరు అద్భుతం : బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్
British Deputy High Commissioner at Ramoji Film City : యూకేకు చెందిన యార్క్షైర్ మేయర్ల బృందం, యార్క్షైర్ సృజనాత్మక పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో కలిసి సుతాప చౌదరి బుధవారం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించారు.
Published : October 15, 2026 at 7:43 AM IST
British Deputy High Commissioner at Ramoji Film City : హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో అడుగు పెట్టగానే ఇక్కడి ప్రపంచస్థాయి సదుపాయాలు, చిత్ర నిర్మాణానికి, పర్యాటక రంగానికి పట్టుగొమ్మలా తీర్చిదిద్దిన తీరు తమను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరిలకు బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ సుతాప చౌదరి అన్నారు. యూకే, ఇండియా బిజినెస్ కౌన్సిల్ గ్రేట్ నార్త్ మిషన్లో భాగంగా యూకేకు చెందిన యార్క్షైర్ మేయర్ల బృందం, యార్క్షైర్ సృజనాత్మక పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన బుధవారం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించారు.
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ విశేషాలపై రూపొందించిన వీడియో
వెస్ట్ యార్క్షైర్ మేయర్ ట్రేసీ బ్రాబిన్, యార్క్ అండ్ నార్త్ యార్క్షైర్ మేయర్ డేవిడ్ స్కేత్, సుతాప చౌదరిల బృందానికి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో సీనియర్ ప్రతినిధి ఏవీ రావు ఆధ్వర్యంలో ఆర్ఎఫ్సీ సిబ్బంది ఘన స్వాగతం పలికారు. సితారా హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ విశేషాలపై రూపొందించిన వీడియో ప్రదర్శించగా యూకే బృందం ప్రతినిధులు ఆసక్తిగా వీక్షించారు.
సృజనాత్మక నైపుణ్యాలను చూసి మంత్రముగ్ధులు
అనంతరం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో పర్యటించిన సుతాప చౌధరి, ట్రేసీ డ్రాబిన్, డేవిడ్ స్కేల్, సృజనాత్మక పరిశ్రమల ప్రతినిధులు ఫిల్మ్సిటీ అందాలను, చిత్ర నిర్మాణ రంగంలో ఇక్కడి సాంకేతికత, కళా, సృజనాత్మక నైపుణ్యాలను చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. యూకే, భారతదేశంలోని పరిశ్రమ వర్గాల మధ్య సృజనాత్మక సహకారం, స్కిల్ మార్పిడికి ఉన్న అవకాశాలను ఈ ప్రతినిధుల బృందం పరిశీలించింది. వినోద రంగంపై ఎంతో ప్రేమ, ఆకర్షణ, ఆసక్తి ఉన్న భారతదేశంతో భాగస్వామ్యం కావడం గొప్ప విషయంగా భావిస్తున్నట్లు యూకే ప్రతినిధులు తెలిపారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని విస్తృత మౌలిక సదుపాయాలు, విభిన్న చలనచిత్ర నిర్మాణ అవకాశాలను అర్థం చేసుకోవడానికి తమకు ఈ పర్యటన ఎంతగానో దోహదపడిందని వారు ఆసక్తితో తెలిపారు. హవా మహల్ నుంచి ఫిల్మ్సిటీ అందాలను ట్రేసీ బ్రాబిన్, సుతాప చౌదరి, డేవిడ్ స్కేత్, యార్క్షైర్ బృందానికి రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సీనియర్ ప్రతినిధి ఏవీ రావు చూపిస్తూ వాటి విశేషాలను వివరించారు.
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