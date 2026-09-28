నత్తతో పోటీ పడుతున్నాయ్! - NH-44పై వంతెనల నిర్మాణ పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం
బాలానగర్ నుంచి అడ్డాకులదాకా కొనసాగే నేషనల్ హైవే-44పై చేపట్టిన వంతెనల నిర్మాణ పనుల్లో పురోగతి కనిపించడం లేదు. ప్రత్యామ్నాయ మర్గాలు లేక వాహనదారులకు ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. పలు చోట్ల నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
Published : September 28, 2026 at 2:55 PM IST
Bridges Construction Works Progress On Nh 44 : బాలానగర్ నుంచి అడ్డాకుల మధ్య ఉన్న జాతీయ రహదారి-44లోని 50 కిలోమీటర్ల మేర వంతెనల నిర్మాణ పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. నెలలు గడుస్తున్నా పనుల్లో ఆశించన మేరకు పురోగతి కనిపించడం లేదు. రాకపోకలకు సరైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గం లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యం కారణంగా నిత్యం ప్రమాదాలు సైతం జరుగుతున్నాయి. దేశంలోనే అతి పొడవైన అలాగే బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మహా నగరాలను అనుసంధానించే ఈ కీలకమైన జాతీయ రహదారి నిత్యం ఎంతో రద్దీగా ఉంటుంది. వంతెనల నిర్మాణాల్లో అలసత్వం కారణంగా ఈ హైవేపై ట్రాఫిక్ సమస్య అనివార్యంగా మారింది.
ప్రధానమైన ఈ హైవేపై చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లో ముఖ్యంగా ఓ ప్రాంతంలో ఇప్పటికీ పనులు ఇంకా ప్రారంభం కూడా కాకపోవడం గమనార్హం. ఈ ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయో, తమ కష్టాలు ఎప్పుడు తీరుతాయో అని వాహనదారులు నిట్టూరుస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు మార్గంలో ప్రయాణ సమయం గంట దాకా అదనంగా పడుతోందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ మేరకు ఆయా ప్రాజెక్ట్ పనులను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేకంగా పరిశీలించింది.
రెండు బ్లాక్స్పాట్ల గుర్తింపు
రాజాపూర్ జంక్షన్, ముదిరెడ్డిపల్లి సమీపంలోని పారిశ్రామిక వాడల దగ్గర వంతెనల నిర్మాణానికి రూ.40 కోట్లకు పైగా నిధులు మంజూరు కాగా తొమ్మిది నెలల కిందట పనులు ప్రారంభించారు. రాజాపూర్ దగ్గర వంతెన నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పటికీ పారిశ్రామిక వాడ వద్ద మాత్రం పనులు ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు. ఇక్కడ కేవలం సర్వీస్ రోడ్డు పనులు మాత్రమే ప్రారంభించినా చాలా నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయి. ఇక ఈ ప్రాంతాల్లో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతుండటంతో అధికారులు ఈ రెండు ప్రాంతాలను ప్రమాదకర ప్రాంతాలు(బ్లాక్స్పాట్లు)గా గుర్తించారు.
సెలవు దినాలైతే అంతేగతి!
బాలానగర్ వద్ద రూ.21 కోట్లకు పైగా నిధులతో ఓ కాంట్రాక్టర్ నవంబర్ 2024లో పనులు ప్రారంభించారు. కానీ పనుల వేగం మాత్రం చాలా మందకొడిగా ఉంది. వంతెన నిర్మాణ ప్రాంతానికి ఇరువైపులా ఉన్న సర్వీస్ రోడ్ల మీదుగా ట్రాఫిక్ను మళ్లించడంతో రోజూ ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తుతోంది. వాహనం మొరాయించినా, ప్రమాదం జరిగినా, కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయి గంటల తరబడి కదలని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ముఖ్యంగా వారపు సంతలు జరిగే శుక్రవారాల్లో, అలాగే పండుగలు, సెలవు దినాల్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రూ.100 కోట్ల నిధులు మంజూరైనప్పటికీ
మూసాపేట మండలంలోని జానంపేట, వేముల, అడ్డాకుల మండలంలోని బాలేడుపల్లి, అలాగే భూత్పూర్ మండలంలో ఉన్న శేర్పల్లి జంక్షన్ల వద్ద వంతెనల నిర్మాణ పనులు రెండేళ్ల కిందటే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నాలుగు వంతెనల నిర్మాణం కోసం రూ.100 కోట్లు మంజూరైనప్పటికీ అవి నేటికీ అసంపూర్తిగానే దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు నాణ్యమైన సర్వీస్ రోడ్లు, సూచిక బోర్డులు, రేడియం స్టిక్కర్లు, బ్లింకింగ్ లైట్లు లేకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
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