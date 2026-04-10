విద్యార్థులకు భయం పోగొట్టేలా బ్రిడ్జి కోర్సుకు శ్రీకారం- ముందే 10th పరీక్షలకు సన్నద్ధత

తొలిసారిగా బ్రిడ్జి కోర్సు ప్రారంభించిన విద్యాశాఖ- వేసవి సెలవులకు ముందే టెన్త్‌ సిలబస్‌ పరిచయం- ప్రతి సబ్జెక్టులో 3 కీలక పాఠాలు బోధించేలా తరగతులు- గణితం, సైన్స్‌, సోషల్ సబ్జెక్టులపై ప్రత్యేక దృష్టి

Published : April 10, 2026 at 4:49 PM IST

Bridge Courses in Government Schools: ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను టెన్త్ పరీక్షలకు ముందే సన్నద్ధం చేసేలా విద్యాశాఖ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. సెలవుల కంటే ముందే సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించేలా ప్రవేశపెట్టిన బ్రిడ్జి కోర్సు పదో తరగతిలోకి వచ్చే విద్యార్థుల పాలిట వరంలా మారింది. తొమ్మిదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు ముందే టెన్త్ క్లాస్ పాఠ్యాంశాలను పరిచయం చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ బడుల్లో బ్రిడ్జి కోర్సును ప్రారంభించారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రిడ్జి కోర్సును ప్రవేశపెట్టింది. సాధారణంగా ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు సాగే తొమ్మిదో తరగతి సిలబస్‌ను, పరీక్షలను ఈ సారి ప్రభుత్వం త్వరగా పూర్తి చేసింది. మార్చి 13 నుంచి పదో తరగతికి సంబంధించిన పాఠాలను బోధించడం మొదలుపెట్టారు. ఏప్రిల్ 23 వరకు ఈ ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.

రివిజన్​కు ఎంతో ఉపయోగరం: ఈ కోర్సు ప్రణాళికలో భాగంగా ప్రతి సబ్జెక్టులో మొదటి 3 కీలక పాఠాలను ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తున్నారు. గణితం, సైన్సు, సోషల్, తెలుగు, ఇంగ్లీషు తదితర సబ్జెక్టుల్లో ముఖ్యాంశాలను విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు ముందుగానే పరిచయం చేస్తున్నారు. 9వ తరగతిలోని మౌలిక అంశాలకు, 10వ తరగతి పాఠ్యాంశాలకు ఉన్న సంబంధాన్ని వివరిస్తూ విద్యార్థులకు సబ్జెక్టుపై పట్టు పెంచుతున్నారు. గతంలో సెలవుల తర్వాత పాఠశాలలు తెరిచాక కొత్త పాఠాలు అర్థం కావడానికి సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు ముందే పాఠాలు చెప్పడం వల్ల తమకు సబ్జెక్టుపై అవగాహన వస్తోందని విద్యార్థులు అంటున్నారు. ఇది రివిజన్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉందని విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విజయవంతమైతే రాబోయే విద్యాసంవత్సరంలో అమలు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బ్రిడ్జి కోర్సు అమలవుతోంది. వేసవి సెలవుల్లో ఉపాధ్యాయులు స్వచ్ఛందంగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించేందుకు బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ప్రణాళిక దోహదపడుతుందని ఉపాధ్యాయులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రయోగం విజయవంతమైతే రాబోయే విద్యాసంవత్సరాల్లో ఇతర తరగతులకు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.

'ఇంతకు ముందు జూన్​, జులైలో పదో తరగితి పిల్లలకు సిలబల్​ చెప్పడం ప్రారంభించేవాళ్లం. అది నవంబర్​ వరకు పూర్తయ్యేవి, ఆ సమయంలో రివిజన్​కు సమయం ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు కొమ్మిదో తరగతి పూర్తైన వాళ్లకు మూడు నెలల ముందే పదో తరగతి సిలబస్​ చెప్పడం చాలా బాగుంది. దీంతో పిల్లలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం చేసిన ఈ కొత్త ఆలోచన విద్యార్థులకు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించేదిగా ఉంది.' -కొండలరావు, ఉపాధ్యాయుడు

