రాజన్న సన్నిధికి 'మార్గం' సుగమం!
వేములవాడలోని మూలవాగుపై పూర్తికానున్న మూడో వంతెన నిర్మాణం - ఇంకా నెలరోజులు మాత్రమే పట్టొచ్చన్న అధికారులు - పాత వంతెనను కాలినడకకు మాత్రమే వినియోగించేలా ఏర్పాట్లు - భక్తులకు తీరనున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలు
Published : July 23, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 2:31 PM IST
New Bridge Construction in Vemulawada : ప్రముఖ క్షేత్రం వేములవాడ రాజన్నను దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తులకు త్వరలో రహదారి కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఇక్కడ మూలవాగులోని రెండో కొత్త వంతెనకు సంబంధించిన పనులు పూర్తికానున్నాయి. బస్టాండ్ నుంచి ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే మధ్యలోనే మూలవాగు ఉంది. దీనిపై చాలా సంవత్సరాల కిందట ఒక్క వంతెనను నిర్మించగా, దానిపైనే స్థానికులు, భక్తులు ప్రయాణిస్తూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తూ, పాత వంతెనకు ఇరువైపులా రెండు కొత్త వంతెనలను నిర్మించేలా పదకొండేళ్ల కిందట అధికారులు పనులు చేపట్టారు. అప్పటి ప్రభుత్వం 2015లో మూలవాగు వంతెనల నిర్మాణాలకు, వేములవాడ పట్టణంలో పలు అభివృద్ధి, సుందరీకరణ పనుల కోసం రూ.28 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. అందులో ఇప్పటికి ఒక వంతెన పూర్తి కాగా, మరో బ్రిడ్జి పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి.
చేతులెత్తేసిన గుత్తేదారు : మూలవాగులోని పాత వంతెనకు పడమర వైపు నిర్మిస్తున్న కొత్త వంతెన సకాలంలో పూర్తవుతోంది. కానీ, తూర్పు వైపున్న బ్రిడ్జి పనులు ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. ఈ వంతెనలను ఒక్కోదాన్ని ఐదు స్టాండ్ల స్లాబులు వరకు నిర్మాణ పనులు జరగాల్సి ఉంది. ఇందులో తూర్పు వంతెన మూడు స్లాబ్ల దాకా పనులు జరిగినా మిగతా రెండు స్లాబ్లకు భారీ వర్షాల కారణంగా మూడుసార్లు ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. మొదటిసారి భీమ్ కూలిపోయింది. ఇంకోసారి సెంట్రింగ్, మరోసారి సెంట్రింగ్ అల్లిన సలాక వాగులో కొట్టుకుపోయింది. దీంతో కాంట్రాక్టర్ పని చేయకుండా చేతులెత్తేశారు.
మూడు స్టాండ్ల స్లాబులు పూర్తి : 2023లో కొలువుదీరిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ వంతెన పనులను తిరిగి ప్రారంభింది. ప్రభుత్వ విప్, స్థానిక శాసన సభ్యులు ఆది శ్రీనివాస్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొన్నారు. వంతెన మిగులు పనుల కోసం రూ.6 కోట్లు, భూసేకరణకు రూ.6.96 కోట్ల నిధులను కేటాయించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం పనుల్లో వేగం పెరిగింది. వంతెన నిర్మాణంలో అయిదు స్టాండ్లలో మూడు స్టాండ్ల స్లాబ్ పనులు పూర్తయ్యాయి.
భక్తులకు తొలగనున్న ట్రాఫిక్ సమస్య : ఈ ఆలయానికి ఎక్కువగా హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ నుంచి భక్తులు వస్తుంటారు. ఈ వైపు దారి గుండా వచ్చేవారు తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు కూడా ఇదే మార్గం ద్వారా వెళ్తున్నారు. వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరస్వామి, భీమేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతి సోమ, శని, శుక్ర, ఆదివారాలతో పాటు ప్రధాన వేడుకల సందర్భాల్లోనూ భక్తులు లక్షల్లో వస్తుంటారు. అందరు ఒక్కసారిగా పాతదానితో సహా రెండు వంతెనలపైనే కాలినడకనే వచ్చేపోయే భక్తులు, వాహనాల రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ నెలకొంటోంది. పలు సందర్భాల్లో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచి పోయి భక్తులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.
నెలరోజుల్లో నిర్మాణం పూర్తి : ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యామ్నాయం లేక పోలీసులకు తలనొప్పిగా మారింది. మూడో వంతెన కూడా వినియోగంలోకి వస్తే సమస్య తీరినట్లే. రెండు కొత్త వంతెనల ద్వారా వాహనాల రాకపోకలు సాగిస్తాయి. పాత వంతెనను ఆధ్యాత్మికత చాటిచెప్పేలా సుందరీకరించి, కేవలం కాలి నడక దారిగా భక్తులు, స్థానికులకు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. మరో నెల రోజుల్లో వంతెన నిర్మాణ పనులు మొత్తం పూర్తి కానున్నట్లు ఇంజినీరింగ్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
రహదారి విస్తరణ పనుల్లోనూ పురోగతి : వంతెన పూర్తి చేసి, ఆలయ ప్రధాన రహదారి విస్తరణ చేయాలనేది పట్టణ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం. కానీ, దీని కోసం రహదారి పక్కనుండే చాలామంది ఇళ్లు, దుకాణాలను తొలగించాల్సి ఉండటంతో, ఈ పనులను చాలా కాలం ప్రతిపాదనలకే పరిమితమైంది. గతేడాది ప్రభుత్వం రూ.47 కోట్లు నిర్వాసితుల పరిహారం కోసం మంజూరు చేసింది. ప్రస్తుతం రూ.6.5 కోట్లతో రహదారి విస్తరణ చేపడుతూ, రెండు వైపులా మురుగు కాల్వల నిర్మాణం పూర్తి చేశారు.
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