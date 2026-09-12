అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు - కొట్టుకుపోయిన వంతెన - 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్
వాయవ్య-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ఆనుకొని ఉన్న దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 12:33 PM IST
Heavy Rains in AP : వాయవ్య-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ఆనుకొని ఉన్న దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాలపై అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రెండు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తీరం వెంబడి బలమైన గాలులు వీస్తాయని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు.
అల్పపీడన ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. ఉత్తరాంధ్ర తీరంలో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్లు దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంట 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
భారీ వర్షాలకు కొట్టుకుపోయిన వంతెన: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో రెండు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జీకే విధి మండలం దారకొండ పంచాయతీ చిన్న గంగవరం వద్ద తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన వంతెన కొట్టుకుపోయింది. ఆంధ్రా - ఒడిశా సరిహద్దులోని 15 గ్రామాలకు ఈ వంతెనపై నుంచే రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. 2024లో భారీ వర్షాలకు వంతెన కొట్టుకుపోవడంతో తాత్కాలిక వంతెన ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం అది కూడా ధ్వంసం కావడంతో 15 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొత్తగా బ్రిడ్జి నిర్మించాలని ఆయా గ్రామాల గిరిజనులు కోరుతున్నారు.
మరోవైపు అల్పడీపనం కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనూ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం పట్టణంలో గత రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం పడుతోంది. మొన్నటివరకు ఎండలతో అల్లాడిన ప్రజలకు వర్షాలతో ఉపశమనం కలిగింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా జిల్లాలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఆర్టీసీ డిపోలోకి చేరిన నీరు: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలోనూ వర్షం కురిసింది. గత రాత్రి నుంచే చినుకులు మొదలయ్యాయి. ఈ ఉదయం ఓ మోస్తరు వాన కురిసింది. హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ, తోట నరసయ్య అగ్రహారం, చెన్నరంగనిపాలెం, రైతు బజారు ప్రాంతాల్లో రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. ఆర్టీసీ డిపోలోకి నీరు చేరింది. ఈ వర్షాలపై ఆక్వా రైతుల్లో గుబులు మొదలైంది. ఇది రొయ్యల సాగుకు ఏ మాత్రం అనుకూలం కాదని ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
వర్షానికి చిత్తడిగా మారిన మార్కెట్: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పి.గన్నవరంలో అత్యధికంగా 60 మిల్లీ మీటర్లు, రామచంద్రపురంలో అత్యల్పంగా 10.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ వర్షం వల్ల కొబ్బరి తోటలు, వరి పైర్లకు మేలని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు అంబాజీపేట మార్కెట్ వర్షానికి చిత్తడిగా మారింది. వినాయక చవితి సందర్భంగా పండ్లు, కాయలు, కర్పూర అరటిగెలలు, ఇతర పూజా సామాగ్రి మార్కెట్కు పెద్దఎత్తున విక్రయానికి వచ్చాయి. వర్షంలోనే క్రయవిక్రయాలు జరపడం వల్ల కొనుగోలుదారుల సందడి కొంత తక్కువగా కనిపించింది.
మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదు: అల్పపీడన ప్రభావంపై ప్రభుత్వం హైఅలర్ట్ ప్రకటించింది. ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు. అల్పపీడన పరిస్థితులపై అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని తెలిపారు.
వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలులు, పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు చెట్లు, భారీ హోర్డింగుల కింద నిలబడవద్దని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప, బయటకు వెళ్లొద్దని, మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని కోరారు. మరోవైపు మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సంధ్యారాణి అధికారులను ఆదేశించారు. వాగు, వంకలు దాటుతూ పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థుల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, సూచించారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - అనకాపల్లి జిల్లాలో దంచికొట్టిన వాన - మత్స్యకారులకు హెచ్చరిక