'పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను ఎలాగైనా చంపేస్తది' : భయంతో ప్రేయసిని చంపిన ప్రేమికుడు

ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న యువతికి ఫోన్‌ కాల్‌ - అర్ధరాత్రి గడపదాటి బయటకు వెళ్లిన యువతి - వారం రోజుల్లో పెళ్లి ఉండగా పెళ్లి కుమార్తె హత్యతో విషాదం

Bride to be Found in Well in Mahbubabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 2:56 PM IST

Bride to be Found in Well in Mahabubabad : వారిద్దరూ రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఒకే సామాజికవర్గం కావడంతో పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవాలని కలలు కన్నారు. విషయం ఇంట్లో చెప్పగా అబ్బాయి గురించి విచారణ జరిపిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు వద్దంటే వద్దన్నారు. కానీ ప్రేమించిన వాడిని మనువాడకుంటే చచ్చిపోతానంటూ యువతి బెదిరించింది. దీంతో ఇరు కుటుంబాలు అంగీకరించి పెళ్లికి ముహూర్తం కూడా పెట్టించారు. అంతా పెళ్లి ఏర్పాట్లలో ఉండగా, పెళ్లి కుమార్తె బావిలో శవమై తేలింది. ఇంతకీ ఆమె బావి వద్దకు ఎందుకు వెళ్లింది? ఆమెను బావిలో పడేసి హత్య చేసిందెవరు?

రెండేళ్లు ప్రేమించుకుని చివరికి : వారం రోజుల్లో పెళ్లి. ఇల్లంతా ఒకటే సందడి. కొత్త రంగులు వేయడంతో పాటు పెళ్లికి కావాల్సిన పట్టు బట్టలు, బంగారం కూడా తెచ్చారు. మనసుకు నచ్చిన వాడిని మనువాడనుండటంతో ఆ యువతి ఆనందానికి అవధుల్లేవ్‌. రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటూ తాము కన్న కలలు వారం రోజుల్లో నెరవేరబోతున్నాయని సంతోషంతో ఉప్పొంగిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లి కుమారుడు ఇంట్లో దేవుడికి పెట్టుకోవడంతో తల్లిదండ్రులిద్దరూ అక్కడికి వెళ్లారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఆమెకు ఓ ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చింది. అత్యవసరంగా కలవాలంటే అర్ధరాత్రి గడపదాటింది. అంతే ఆ యువతి మళ్లీ తిరిగి ఇల్లు చేరలేదు. ఊరు చివర బావిలో శవమై తేలింది. మరి ఇంతకీ ఆ ఫోన్ చేసి రమ్మన్నది ఎవరు? వారం రోజుల్లో పెళ్లి పెట్టుకుని అర్ధరాత్రి అంత హడావుడిగా ఆ పెళ్లి కుమార్తె ఊరి చివర ఉన్న బావి వద్దకు ఎందుకు వెళ్లింది? అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది?

పెళ్లి ఇంట్లో విషాదం : ప్రేమకైనా, పెళ్లికైనా నమ్మకమే పునాది. ఆ నమ్మకం ఎంత గట్టిగా ఉంటే ఆ బంధం కూడా అంత గట్టిగా, పది కాలాల పాటు పదిలంగా ఉంటుంది. అలా రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకున్న ఓ జంట పెద్దలను ఒప్పించి పెళ్లి పీటలు ఎక్కేందుకు సిద్ధమైంది. కానీ వారం రోజుల్లో పెళ్లి ఉండగా పెళ్లికుమార్తె హత్యతో ఆ రెండు ఇళ్లల్లో విషాదం నెలకొంది. మహబూబాబాద్ జిల్లా మరిపెడ మండలం ఇటుకలగడ్డ తండాకు చెందిన భూక్యా సంగీత, కొత్త తండాకు చెందిన అరవింద్‌ మధ్య పరిచయం కాస్త ప్రేమకు దారితీసింది.

రెండేళ్ల ప్రేమ - పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లి : రెండేళ్ల పాటు ప్రేమించుకున్న వీరు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు పెద్దలకు తెలిపారు. సంగీత తల్లిదండ్రులు పెళ్లికి అంగీకరించకపోవడంతో ఆమె ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు సరేనన్నారు. ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు మాట్లాడుకుని నేడు (ఏప్రిల్ 29) పెళ్లికి ముహూర్తం నిర్ణయించారు. దీంతో ప్రేమికులిద్దరూ ఎంతో సంతోషించారు. పెళ్లికి కావాల్సిన కొత్త బట్టలు అన్నీ కొనుగోలు చేశారు. తమ ప్రేమ పెళ్లిపీటలు ఎక్కబోతుందని సంతోషించారు.

ఇంట్లో ఉండాల్సిన కుమార్తె బావి వద్దకు ఎలా? : పెళ్లికి ముందు అరవింద్‌ ఇంట్లో ఎల్లమ్మ మొక్కులు ఉండటంతో వారు దేవుడికి పెట్టుకుంటూ సంగీత తల్లిదండ్రులను కూడా పిలిచారు. అంతా సంతోషంతో పండుగ చేసుకున్నారు. పెళ్లి ఘనంగా చేయాలని చర్చించుకుంటుండగా ఆ మర్నాడు బావిలో సంగీత శవమై తేలడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్‌ తిన్నారు. ఇంట్లో ఉండాల్సిన కుమార్తె బావి వద్దకు ఎలా వచ్చిందో తెలియక సంగీత తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఆమె తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అనుమానాస్పద కేసు కింద నమోదు చేసి విచారించగా, విస్తుగొలిపే విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

నిజం అంగీకరించిన పెళ్లికుమారుడు : పెళ్లి కుమారుడు ఇంట్లో అందరూ ఎల్లమ్మ పండుగ హడావిడిలో ఉండగా, అరవింద్‌ తమ కుమార్తెను సినిమాకు వెళ్దామని తీసుకెళ్లాడని సంగీత తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు చెప్పారు. ఆ దిశగా విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు సంగీతను హత్య చేసి బావిలోకి తోసివేసింది అరవిందేనని తేల్చారు. అత్తమామలు ఎల్లమ్మ పండుగకు రావడంతో ఇంట్లో సంగీత ఒంటరిగా ఉందని తెలుసుకున్న అరవింద్‌, ఆమెకు ఫోన్ చేసి సినిమాకు వెళ్దామని బయటకు రప్పించాడు. ఆమెను మభ్యపెట్టి వ్యవసాయ బావి వద్దకు తీసుకెళ్లాడు.

అక్కడ ఆమెతో గొడవపడి కోపంతో ఆమెను బావిలోకి నెట్టేశాడు. చనిపోయిందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఏం తెలియనట్లు ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. సాంకేతిక ఆధారాలతో పోలీసులు ఈ గుట్టువిప్పడంతో నిందితుడు నేరం అంగీకరించాడు. అనుమానంతోనే సంగీతను హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రేమించుకుని, పెళ్లికి పెద్దలను ఒప్పించి ఒక్కటవుతున్న తరుణంలో అనుమానం పెనుభూతంగా మారి ఆ యువకుడిని రాక్షసుడిలా మార్చేసింది. క్షణికావేశంలో అతడు చేసిన తప్పుతో రెండు కుటుంబాలకు శిక్షపడింది.

''అబ్బాయి ఇంట్లో ఎవరికీ తెలియకుండా మరిపెడలో పని ఉందని చెప్పి కటింగ్​ చేయించుకుంటా అని చెప్పి ఒక గంట పాటు టైమ్​పాస్​ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎవరికీ తెలియకుండా అమ్మాయికి కాల్​ చేసి, ఆమె వద్దకు బయలుదేరాడు. ఎందుకు ఈ అమ్మాయిని బావిలో తోసి చంపాల్సి వచ్చిందంటే? ఓ రోజు తండాలో ఒక ఫంక్షన్​ జరిగింది. అక్కడ అమ్మాయి తెలిసిన వారితో చనువుగా మాట్లాడటం చూసి అబ్బాయి తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. దాంతో అమ్మాయిపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. అమ్మాయి అలాంటిది ఏం లేదని చెప్పినా అతడు నమ్మలేదు. దీంతో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోకూడదని డిసైడ్​ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంత దూరం వచ్చాక పక్కకు తప్పుకుంటే ఈ అమ్మాయి నన్ను ఏదో చేస్తుందని భయంతో ఆ అబ్బాయే ఆమెను చంపేసి ఆత్మహత్యగా సృష్టిస్తే ఏ బాధ ఉండదని బావిలో తోసేసి చంపేశాడు'' - పవన్ కుమార్, మరిపెడ సీఐ

