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ప్రేమ వివాహంపై ఆగ్రహం - అబ్బాయి కుటుంబానికి చెందిన రెండు ఇళ్లు కూల్చివేత

వేర్వేరు సామాజిక వర్గాలకు చెందిన యువతీయువకులు ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడంపై యువతి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ఆగ్రహించారు. అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు అబ్బాయికి చెందిన రెండు ఇళ్లను ధ్వంసం చేసిన ఘటన గద్వాల జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

The house belonging to the youngman collapsed in Repalle
రేపల్లెలో కూలిన అబ్బాయికి చెందిన ఇళ్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 AM IST

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Bride Parents Demolish Groom Houses in Gadwal : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. వేర్వేరు సామాజికవర్గాలకు చెందిన ఓ యువతీ యువకుడు ప్రేమ వివాహం చేసుకోవడంపై ఆగ్రహించిన యువతి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు అబ్బాయి కుటుంబానికి చెందిన రెండు ఇళ్లను కూల్చి వేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గద్వాల జిల్లా రేపల్లె గ్రామానికి చెందిన రంగముని అనే యువకుడు హైదరాబాద్‌లో క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నారు. అదే గ్రామానికి చెందిన మహేశ్వరి డిగ్రీ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. వేర్వేరు సామాజికవర్గాలకు చెందిన వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు.

తల్లిదండ్రులతో వెళ్లేందుకు అమ్మాయి నిరాకరణ

ప్రేమికులిద్దరూ బుధవారం రోజున హైదరాబాద్‌లో వివాహం చేసుకుని రక్షణ కోరుతూ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆశ్రయించారు. దీంతో పోలీసులు యువతి తల్లిదండ్రులను పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ కూడా ఇచ్చారు. తాను మేజర్​నని, ఇష్టపూర్వకంగానే వివాహం చేసుకున్నానని అమ్మాయి చెప్పినట్లు, అలాగే తల్లిదండ్రులతో తిరిగి వెళ్లేందుకు నిరాకరించినట్లు సమాచారం. దీంతో చేసేదేమీ లేక యువతి తల్లిదండ్రులు స్వగ్రామమైన రేపల్లెకు తిరిగి వచ్చారు.

ప్రేమ వివాహంపై ఆగ్రహంతో అబ్బాయి ఇంటిని కూల్చిన అమ్మాయి బంధువులు (ETV Bharat)

అబ్బాయి చిన్నాన్న ఇల్లు సైతం కూల్చివేత

అప్పటికే ఆగ్రహంతో ఉన్న అమ్మాయి తల్లిదండ్రులకు తమ బంధువులు తోడయ్యారు. అందరూ కలిసి గురువారం యువకుడి ఇంటిని ట్రాక్టర్ల​ సహాయంతో ధ్వంసం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అదే కాంపౌండ్​లో ఉన్న యువకుడి చిన్నాన్న ఇంటిని సైతం కూల్చి వేశారు. ఈ ఘటన గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకుని భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలీసులు మరో మారు యువతి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడారు. యువకుడి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ప్రస్తుతం గ్రామంలో లేరని, అక్కడ పోలీస్ పికెట్ ఏర్పాటు చేశామని సీఐ శ్రీనివాస్​ తెలిపారు.

"మాకు రేపల్లె గ్రామంలో ఇళ్లు కూల్చివేసినట్లు సమాచారం వచ్చింది. దీనికి గల కారణాలను విచారించగా రంగముని అనే యువకుడు మహేశ్వరని అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు అమ్మాయి తరఫు కుటుంబీకులు ఇలా చేశారని తెలిసింది. అబ్బాయి రంగముని హైదరాబాద్​లోనే క్యాబ్​ డ్రైవర్​గా పని చేస్తున్నాడు. ఇదే ఊరికి చెందిన అమ్మాయి మహేశ్వరి కూడా హైదరాబాద్​లోనే డిగ్రీ చదువుతోంది. వీరిద్దరు ప్రేమించుకున్నారు. ఇద్దరూ మేజర్లు కావడంతో బుధవారం పెళ్లి చేసుకొని మాసబ్​ట్యాంక్​ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ విషయమై అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు అక్కడికి కౌన్సిలింగ్​కు కూడా వెళ్లారు. ఆవేశంలో ఉన్న అమ్మాయి తరఫు బంధువులు అబ్బాయికి సంబంధించిన రెండు ఇళ్లను ట్రాక్టర్​తో కూలగొట్టారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపడతాం" - శ్రీనివాస్​, గద్వాల సీఐ

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TAGGED:

BRIDE PARENTS DEMOLISH GROOM HOUSE
GROOM HOUSE DEMOLISH IN GADWAL
BRIDE PARENTS AGER ON GROOM
గద్వాలలో ప్రేమ వివాహం వివాదం
BRIDE PARENTS ANGER ON MARRIAGE

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