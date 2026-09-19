వివాహమైన 18 రోజులకే వరకట్న వేధింపులు - బీటెక్ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
వివాహం జరిగి 18 రోజులకే ఓ నవ వధువుకు నూరేళ్లు నిండిపోయాయి. అదనపు కట్నం కోసం భర్త వేధించడంతోనే బలన్మరణానికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
Published : September 19, 2026 at 1:13 PM IST
Bride Died 18 Days After Marriage : వివాహం జరిగి 18 రోజులైనా కాలేదు. అప్పుడే ఓ నవ వధువుకు నూరేళ్లు నిండిపోయాయి. ఎన్నో ఆశలతో అత్తవారింట్లో అడుగుపెట్టిన ఆ యువతి, కాళ్ల పారాణి ఆరక ముందే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లింది. తాను చదువుతున్న కళాశాల మూడో అంతస్తు భవనం పైనుంచి దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
బాజాభజంత్రీలు మోగిన ఇంట్లో చావు డప్పులు
బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఆ తల్లిదండ్రులు బిడ్డకు వైభవంగా వివాహం చేశారు. తమ బాధ్యత తీరిందని ఆనంద భాష్పాలతో అత్తింటికి సాగనంపారు. కానీ వారి సంతోషం ఎంతోకాలం నిలవలేదు. వేసిన పెళ్లి పందిరి ఇంకా తీయనే లేదు. వచ్చిన బంధువులు ఇంకా పూర్తిగా వెళ్లనే లేదు. కాళ్లకు పెట్టిన పారాణీ ఆరలేదు. ఏడడుగులు, మూడు ముళ్లు, నూరేళ్ల కలలతో అత్తవారింట అడుగుపెట్టిన ఆ యువతి ఆశలు అంతలోనే ఆవిరయ్యాయి. బాజాభజంత్రీలు మోగిన ఆ ఇంట్లో మూడు వారాలు దాటక ముందే చావు డప్పులు మోగాయి. నూరేళ్ల దాంపత్య జీవితం అర్ధాంతరంగా ముగిసింది.
ఆగస్టు 30న వివాహం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోటకొండూరు మండలం కాటేపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఏనుగు మధుసూదన్ రెడ్డి కుమార్తె పల్లవి (20). ఆమె ఘట్కేసర్ మండలం ఘన్పూర్లోని కేపీఆర్ఐటీ కళాశాలలో బీటెక్ సీఎస్ఈ మూడో సంవత్సరం చదువుతోంది. ఆగస్టు 30న చైతన్యపురి పోలీస్స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న బి.శ్రీకాంత్ రెడ్డితో పల్లవికి వివాహం జరిగింది.
అదనపు కట్నం కోసం భర్త వేధించడంతో
పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే అదనపు కట్నం కోసం భర్త శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆమె తల్లి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన పల్లవి ఈ నెల 18న కళాశాలకు వెళ్లింది. సాయంత్రం విద్యార్థులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత డీ-బ్లాక్ మూడో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకింది. కళాశాలలో ఉన్న పలువురు ఆమెను గమనించి కేకలు వేసి ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినా పల్లవి కిందకు దూకినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
తల్లి సంధ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు
తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను కళాశాల సిబ్బంది వెంటనే మేడిపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ పల్లవి మృతి చెందినట్లు ఆసుపత్రిలోని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఈ విషయాన్ని నిర్వాహకులు అర్ధరాత్రి 12 గంటల సమయంలో పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. విద్యార్థిని తల్లి సంధ్య ఫిర్యాదు మేరకు భర్త శ్రీకాంత్ రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ వెల్లడించారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందొచ్చు.
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