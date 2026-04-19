సెల్ ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్కు దూరం - యువతను ప్రకృతికి దగ్గరచేసే సంకల్పం
కొండ కోనల అంచున ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఆశ్రమం - యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని రాచకొండలో ఏర్పాటు - వారాంతాల్లో మూడు రోజుల పాటు యోగా, ధ్యానం, ప్రకృతి పరిరక్షణ కోసం కృషి
Published : April 19, 2026 at 2:21 PM IST
Youth Closer To Nature At Bhuvanagiri : నేటి రోజుల్లో జీవితం పరుగు పందెంలా మారిపోయింది. ఉదయం లేవగానే పనితో పరుగులు ఉద్యోగ ఒత్తిడితో ఉరుకులు మనిషిని యంత్రంలా మార్చేస్తున్నాయి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం కూడా లేకుండా జీవితం సవాలుగా మారింది. బాధ్యతలు, లక్ష్యాల కోసం పరుగులు ఇవి అన్నీ కలిపి సెల్ ఫోన్ల వినియోగం పెరిగిన తర్వాత, మనిషి జీవితంలో ప్రశాంతత అనే భావన క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. 24 గంటలూ ఫోన్ చేతిలోనే ఉండటం, సోషల్ మీడియా, నోటిఫికేషన్లు, కాల్స్ ఇవన్నీ మనసుకు విశ్రాంతి ఇవ్వకుండా చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి తన కోసం కాసేపు సమయం కేటాయించు కోవడం కూడా చాలా కష్టంగా మారింది.
ప్రకృతి ఒడిలో గడపాలని యువత ఆసక్తి : కుటుంబంతో గడిపే సమయం క్రమంగా తగ్గిపోవడం ప్రకృతితో అనుబంధం కోల్పోవడం, ప్రశాంతత దూరమవడం వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో నగర, పట్టణాలలో రద్దీ, కాలుష్యం, శబ్దం నుంచి దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో గడపాలని యువత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సెల్ ఫోన్లు లేకుండా, ఇంటర్నెట్కి దూరంగా, కొండలు, అడవులు, గ్రామీణ వాతావరణంలో కొన్ని రోజులు గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలం రాచకొండ అడవిలో శ్వాస ఆశ్రమం (బ్రీత్) అని నెలకొల్పారు. ఎంటీ బ్రీత్ ఉద్దేశం యువత ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
యువతను ప్రకృతికి దగ్గరచేసేలా : ఆధ్యాత్మికత అడ్రస్లా కనిపిస్తున్న ఈ ఆశ్రమం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలంలోని రాచకొండలో ఉంది. యువతను ప్రకృతికి దగ్గరచేసి, సాహస వంతులుగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో "బ్రీత్" అనే సంస్థ దిన్నీ నెలకొల్పింది. పచ్చటి ప్రకృతి నడుమ, కొండ కోనల అంచున ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఈ ఆశ్రమం ఉంది. యోగా, ధ్యానం, ప్రకృతి వైద్య చికిత్స, నాట్య సాధన, ట్రెక్కింగ్ వంటివి ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నారు.
"ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో 8 ఏళ్లు పనిచేశాను. తర్వాత ఎయిర్ ఇండియాలో పనిచేశాను. తర్వాత గత 40 ఏళ్లు అరబిందో ఆశ్రమానికి సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో పనిచేశాను. దీని స్ఫూర్తితో దైవానుగ్రహంతో ఇదంతా చేయగలిగాను. నేటి యువత మద్యం, డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్థాలకు బానిసలుగా మారుతున్నారు. వారికి భగవంతుడ్ని ప్రకృతిలో చూపించాలని నా తపన. ఇక్కడ యోగా, ప్రాణాయామం వంటిని నేర్పిస్తున్నాం. యువతను ధైర్యవంతులను సాహసవంతులను చేయాలనేదే నా కోరిక" - అరవింద రెడ్డి, బ్రీత్ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు
ప్రకృతి ఒడిలో మనసుకు ప్రశాంతత : అనంత విశ్వంలో మనమొక బిందువులాంటి వారమని ఖగోళాన్ని, నక్షత్ర మండలాన్ని వీక్షించే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యవసాయం, కుండలు తయారు చేయడం వంటి పనుల్లోనూ భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. ప్రకృతి ఒడిలో మనసుకు ప్రశాంతతనిచ్చే ఔషధంలా ఉందని సందర్శకులు అంటున్నారు.
"ఆస్టరాయిడ్స్, మెటిరాయిడ్స్ కనిపించవు. ఎన్నో సంవత్సరాలకు మాత్రమే చూస్తాము. దాన్ని చూడాలంటే ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. దీన్ని చూసేందుకు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నాం. రాచకొండ ప్రాంతంలో క్లియర్ స్కై ఉండటంతో ఇక్కడ ఈ అవకాశం ఉంటుంది". - సందర్శకులు
ప్రముఖులతో శిక్షణ కార్యక్రమాలు : పచ్చని పకృతిలో 30 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని బ్రీత్ పేరుతో ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేశారు. వారాంతాల్లో మూడు రోజుల పాటు యోగా, ధ్యానం, ప్రకృతి పరిరక్షణ కోసం కృషి చేస్తున్న ప్రముఖులతో శిక్షణలు ఇప్పిస్తున్నామని అంటున్నారు బ్రీత్ సంస్థ డైరెక్టర్ సురక్షిత్.
సెల్ ఫోన్కు దూరంగా : మనసుకు విశ్రాంతి లేకుండా పోతున్న ఈ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్లు లేకుండా, ఇంటర్నెట్కి దూరంగా గ్రామీణ వాతావరణంలో గడపడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు అని సందర్శకులు అంటున్నారు.
ఫ్యామిలీతో మంచి ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? - తక్కువ ధరకే "IRCTC కర్ణాటక టూర్" ప్యాకేజీ!