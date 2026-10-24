రొమ్ము క్యాన్సర్పై 'కిమ్స్ సవేరా' అవగాహన ర్యాలీ
KIMS Saveera Awareness Rally : క్యాన్సర్ను మొదటి దశలోనే గుర్తించగలిగితే నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందని కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ విభాగం వైద్యులు వెంకట సింహ, ప్రియాంక తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:44 PM IST
Breast Cancer Awareness Rally under KIMS Saveera : క్యాన్సర్ను మొదటి దశలోనే గుర్తించగలిగితే నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందని కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ విభాగం వైద్యులు వెంకట సింహ, ప్రియాంక తెలిపారు. అనంతపురంలో కిమ్స్ సవేరా క్యాన్సర్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పై అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. టవర్ క్లాక్ నుంచి సప్తగిరి సర్కిల్ వరకు చేపట్టిన ర్యాలీలో ఆస్పత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
రాయలసీమ మహిళల్లో ఎక్కువ శాతం : ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లా ప్రాంతాలలో మహిళలు ఎక్కువ శాతం క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారని వైద్యులు గుర్తు చేశారు. బ్రెస్ట్ సమీపంలో గడ్డలు లేదా నొప్పి లాంటి అంశాలు ఉంటే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న వైద్యులను సంప్రదించాలన్నారు. క్యాన్సర్ పై ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలన్నారు. దీంతో ప్రారంభ దశలోనే క్యాన్సర్ను నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు. 25 ఏళ్ల నుంచి 50 ఏళ్ల మహిళల్లో ఎక్కువ శాతం ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ క్యాన్సర్ నిదాన పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. క్యాన్సర్ విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండి, క్యాన్సర్లు జయించడానికి తగిన వైద్య సలహాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
" రొమ్ము క్సాన్సర్ల కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దీనికోసం 40 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి మహిళా క్యాన్సర్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. దీనివల్ల క్సాన్సర్ తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. కిమ్స్ సవేరా ఆసుపత్రిలో అన్నిరకాలు వైద్యసేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలోనే క్యాన్సర్ను గుర్తిస్తే, నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుంది." - వెంకట సింహ, కిమ్స్ సవేరా ఆస్పత్రి క్యాన్సర్ విభాగం వైద్యుడు
ఆ గడ్డలు క్యాన్సర్ రహితమైనవే : వక్షోజాల్లో ఏర్పడే గడ్డల్ని రొమ్ము క్యాన్సర్ ప్రారంభ సంకేతాల్లో ఒకటిగా పరిగణించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే అందులోనూ 80-85 శాతం గడ్డలు క్యాన్సర్ రహితమైనవేనట! క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే గడ్డలు అసాధారణ ఆకృతుల్లో ఉండి నొప్పి కలిగించకుండా ఉంటాయట! అలాగని నొప్పి కలిగించే గడ్డల్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం కూడా తగదు. ఎందుకంటే కొంతమందిలో నొప్పితో కూడిన గడ్డలు సైతం క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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