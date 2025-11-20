ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్ యాప్
పోలీసులకు సవాల్గా మారిన లింకుల ఛేదన - ఆరేళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ - ఏజెంట్లకు కమీషన్ ఆశచూపి చిత్రీకరించిన పైరసీ సినిమాలను కొనుగోలు చేసిన ఇమంది రవి
Published : November 20, 2025 at 11:41 AM IST
Breaking Links in iBomma Ravi Case : సినిమా అంటేనే ప్రేక్షకుడిని సరికొత్త వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ఒకప్పుడు సినీ ప్రియులు థియేటర్లకు వెళ్లి తన అభిమాన హీరో సినిమాను విజిల్స్, కేకలతో ఎంతో ఆనందంగా గడిపేవాడు. కానీ ఇదంతా కరోనాకు ముందు మాట. ఇప్పుడు ఓటీటీ వేదికలు అంటూ ఆన్లైన్లోనే ఇంటి వద్దే సినిమాను స్మార్ట్ఫోన్లో చూసేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీతో సినిమా విడుదలకు రెండు రోజుల ముందుగానే హెచ్డీ ప్రింట్ వెబ్సైట్లో దర్శనం ఇస్తోంది. థియేటర్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన ప్రేక్షకులు ఇంట్లోనే ఉంటూ సినిమాను వీక్షించేస్తున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం పైరసీ ముఠానే.
6 ఏళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి ఆరేళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ చేశాడు. ఇప్పుడు పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేశారు. కానీ అతడి అరెస్టు మూలంగా పైరసీ ఆగిపోతుందని తాము కూడా భావించట్లేదని పోలీసులే చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అతడిలాంటి వారు వేలల్లో ఉన్నారని విశ్లేషిస్తున్నారు. తమిళనాడు అడ్డాగా సుమారు 100 మంది దక్షిణాది సినిమాలను థియేటర్లలో రికార్డు చేసి వెబ్సైట్లకు విక్రయిస్తున్నారని గుర్తించారు.
ఇప్పటికే పైరసీ కట్టడిలో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు 9 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇదే చొరవను మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో చూపగలిగితే ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడతామనే అభిప్రాయం కలుగుతుందన్నారు. అలాగే సినిమా, ఓటీటీ వేదికల సర్వర్లలోని సాంకేతిక లోపాలను సరిదిద్దుకోలేనంత వరకు పైరసీని కట్టడి చేయడం అసాధ్యమని పోలీసులు తేల్చి చెప్పారు.
- హైదరాబాద్కు చెందిన జానా కిరణ్కుమార్ మల్టీప్లెక్స్లో మధ్య సీటు రిజర్వ్ చేసుకునేవాడు. పాప్కార్న్ ప్యాకెట్ మధ్యలో సెల్ఫోన్ ఉంచి యాప్ సహాయంతో కొత్త సినిమాలు చిత్రీకరించేవాడు. ఇలా 40 సినిమాలు పైరసీ చేసి టెలిగ్రామ్ యాప్ ద్వారా విక్రయించి క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో కమీషన్ తీసుకునేవాడు.
- తమిళనాడుకు చెందిన రాజ్ అమలదాస్ 2020 నుంచి తమిల్బ్లాస్టర్.నెట్, ఐటెమ్ బ్లాస్టర్స్. వైన్ పేర్లతో నాలుగు వెబ్సైట్లను నిర్వహిస్తున్నాడు. సోషల్ మీడియాల్లో నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులను ఆకట్టుకొనేవాడు. కమీషన్కు ఆశపడిన వారికి ఆన్లైన్లో థియేటర్లలో సినిమాల చిత్రీకరించటంపై ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాడు. మొబైల్ స్విచ్చాఫ్ చేసినా సినిమా రికార్డయ్యేలా వారి ఫోన్లలో యాప్ను డౌన్లోడ్ చేయించేవాడు. ఆ తర్వాత పైరసీ ద్వారా ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ల ఆపరేటర్ల నుంచి ప్రతి నెల రూ.8-9 లక్షలు సంపాదించేవాడు.
- బిహార్కు చెందిన కుర్రాడు అశ్విన్కుమార్ తన గదినే పైరసీ సెంటర్గా మార్చుకున్నాడు. యూట్యూబ్లో హ్యాకింగ్ పాఠాలు నేర్చుకొని కొత్త సినిమాల విడుదలకు ముందే వాటిని భద్రపరిచే సర్వర్లలోకి బగ్ పంపి హెచ్డీ క్వాలిటీలో డౌన్లోడ్ చేసేవాడు. ఇతడు అరెస్టయ్యే నాటి వరకు 120 సినిమాలను పైరసీ చేసి వెబ్సైట్లకు విక్రయించాడు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వెబ్సైట్ల ద్వారా చోరీ చేసిన డేటాను డార్క్వెబ్లో ఉంచి అమ్మాడు. ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లనూ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు.
- ఇమంది రవి పైరసీ సినిమాల కోసం రెండు పద్ధతులు అనుసరించాడు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఐబొమ్మ, బప్పం ప్రకటనలు ఇచ్చినప్పుడు తనను సంప్రదించిన ఏజెంట్లకు కమీషన్ ఆశచూపి థియేటర్లలో మొబైల్తో చిత్రీకరించిన పైరసీ సినిమాలను కొనుగోలు చేసేవాడు.
గేమింగ్ యాప్ల చేతిలో కీలుబొమ్మలు : సినిమాలు పైరసీ చేసిన నిందితులు ఆన్లైన్గేమింగ్, బెట్టింగ్ యాప్ల చేతిలో కీలుబొమ్మలుగా మారినట్టు నగర సీపీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. వారికి ఉచిత సినిమాల ఆశచూపి వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. బెట్టింగ్ యాప్ల ప్రచారానికి వెబ్సైట్లను వేదికగా మార్చుతున్నారు. సింగపూర్, చైనా, మలేషియా, కంబోడియా దేశాలను కేంద్రంగా చేసుకొని గేమింగ్, బెట్టింగ్ యాప్ల కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ యాప్ల మాయలో పడి 45 కోట్ల మంది దేశ ప్రజలు ఏడాదికి రూ.20 వేల కోట్లు నష్టపోతున్నట్టు ప్రభుత్వ అంచనా.
కోట్లాది మంది వ్యక్తిగత సమాచారం సైబర్ నేరస్థులకు చేరుతోంది. సైబర్నేరాలు, పైరసీ సినిమాలు, క్రిప్టో కరెన్సీ, డ్రగ్స్ సరఫరా, మనీలాండరింగ్ వంటి చీకటి కార్యకలాపాలకు టెలిగ్రామ్ యాప్ వేదికగా మారింది. నగరంలో నమోదవుతున్న ఈ నేరాల్లో అధికశాతం బాధితులు తాము టెలిగ్రామ్ ద్వారానే లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఫిర్యాదులో పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని కేసుల్లో వివరాల కోసం ఈ యాప్ నిర్వాహకులను సంప్రదించిన పోలీసులకు తిరస్కారమే ఎదురైంది. ఇటీవల సినిమా పైరసీ రాకెట్లో ఈ యాప్ కీలకమని గుర్తించటంతో సజ్జనార్ సీరియస్గా తీసుకున్నారు.
