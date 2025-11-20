ETV Bharat / state

ఐ బొమ్మ రవిని మించిన దళారులు ఇంకెందరో? - నేరస్థులకు వేదికగా మారిన టెలిగ్రామ్​ యాప్​

పోలీసులకు సవాల్‌గా మారిన లింకుల ఛేదన - ఆరేళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ - ఏజెంట్లకు కమీషన్​ ఆశచూపి చిత్రీకరించిన పైరసీ సినిమాలను కొనుగోలు చేసిన ఇమంది రవి

Breaking Links in iBomma Ravi Case
Breaking Links in iBomma Ravi Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 11:41 AM IST

Breaking Links in iBomma Ravi Case : సినిమా అంటేనే ప్రేక్షకుడిని సరికొత్త వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ఒకప్పుడు సినీ ప్రియులు థియేటర్లకు వెళ్లి తన అభిమాన హీరో సినిమాను విజిల్స్​, కేకలతో ఎంతో ఆనందంగా గడిపేవాడు. కానీ ఇదంతా కరోనాకు ముందు మాట. ఇప్పుడు ఓటీటీ వేదికలు అంటూ ఆన్​లైన్​లోనే ఇంటి వద్దే సినిమాను స్మార్ట్​ఫోన్​లో చూసేసుకుంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీతో సినిమా విడుదలకు రెండు రోజుల ముందుగానే హెచ్​డీ ప్రింట్​ వెబ్​సైట్​లో దర్శనం ఇస్తోంది. థియేటర్​కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన ప్రేక్షకులు ఇంట్లోనే ఉంటూ సినిమాను వీక్షించేస్తున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం పైరసీ ముఠానే.

6 ఏళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ : ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి ఆరేళ్లుగా 21 వేల సినిమాలు పైరసీ చేశాడు. ఇప్పుడు పోలీసులు అతడిని అరెస్టు చేశారు. కానీ అతడి అరెస్టు మూలంగా పైరసీ ఆగిపోతుందని తాము కూడా భావించట్లేదని పోలీసులే చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అతడిలాంటి వారు వేలల్లో ఉన్నారని విశ్లేషిస్తున్నారు. తమిళనాడు అడ్డాగా సుమారు 100 మంది దక్షిణాది సినిమాలను థియేటర్లలో రికార్డు చేసి వెబ్​సైట్లకు విక్రయిస్తున్నారని గుర్తించారు.

ఇప్పటికే పైరసీ కట్టడిలో హైదరాబాద్​ సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు 9 మందిని అరెస్టు చేశారు. ఇదే చొరవను మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో చూపగలిగితే ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడతామనే అభిప్రాయం కలుగుతుందన్నారు. అలాగే సినిమా, ఓటీటీ వేదికల సర్వర్లలోని సాంకేతిక లోపాలను సరిదిద్దుకోలేనంత వరకు పైరసీని కట్టడి చేయడం అసాధ్యమని పోలీసులు తేల్చి చెప్పారు.

  • హైదరాబాద్​కు చెందిన జానా కిరణ్​కుమార్​ మల్టీప్లెక్స్​లో మధ్య సీటు రిజర్వ్ చేసుకునేవాడు. పాప్​కార్న్​ ప్యాకెట్​ మధ్యలో సెల్​ఫోన్​ ఉంచి యాప్​ సహాయంతో కొత్త సినిమాలు చిత్రీకరించేవాడు. ఇలా 40 సినిమాలు పైరసీ చేసి టెలిగ్రామ్​ యాప్​ ద్వారా విక్రయించి క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో కమీషన్​ తీసుకునేవాడు.
  • తమిళనాడుకు చెందిన రాజ్​ అమలదాస్​ 2020 నుంచి తమిల్​బ్లాస్టర్​.నెట్​, ఐటెమ్​ బ్లాస్టర్స్​. వైన్ పేర్లతో నాలుగు వెబ్​సైట్లను నిర్వహిస్తున్నాడు. సోషల్​ మీడియాల్లో నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులను ఆకట్టుకొనేవాడు. కమీషన్​కు ఆశపడిన వారికి ఆన్​లైన్​లో థియేటర్లలో సినిమాల చిత్రీకరించటంపై ట్రైనింగ్​ ఇచ్చేవాడు. మొబైల్​​ స్విచ్చాఫ్​ చేసినా సినిమా రికార్డయ్యేలా వారి ఫోన్లలో యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేయించేవాడు. ఆ తర్వాత పైరసీ ద్వారా ఆన్​లైన్​ గేమింగ్​, బెట్టింగ్​ల ఆపరేటర్ల నుంచి ప్రతి నెల రూ.8-9 లక్షలు సంపాదించేవాడు.
  • బిహార్​కు చెందిన కుర్రాడు అశ్విన్​కుమార్​ తన గదినే పైరసీ సెంటర్​గా మార్చుకున్నాడు. యూట్యూబ్​లో హ్యాకింగ్​ పాఠాలు నేర్చుకొని కొత్త సినిమాల విడుదలకు ముందే వాటిని భద్రపరిచే సర్వర్లలోకి బగ్​ పంపి హెచ్​డీ క్వాలిటీలో డౌన్​లోడ్​ చేసేవాడు. ఇతడు అరెస్టయ్యే నాటి వరకు 120 సినిమాలను పైరసీ చేసి వెబ్​సైట్​లకు విక్రయించాడు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వెబ్​సైట్ల ద్వారా చోరీ చేసిన డేటాను డార్క్​వెబ్​లో ఉంచి అమ్మాడు. ప్రభుత్వ వెబ్​సైట్లనూ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు.
  • ఇమంది రవి పైరసీ సినిమాల కోసం రెండు పద్ధతులు అనుసరించాడు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఐబొమ్మ, బప్పం ప్రకటనలు ఇచ్చినప్పుడు తనను సంప్రదించిన ఏజెంట్లకు కమీషన్​ ఆశచూపి థియేటర్లలో మొబైల్​తో చిత్రీకరించిన పైరసీ సినిమాలను కొనుగోలు చేసేవాడు.

గేమింగ్‌ యాప్‌ల చేతిలో కీలుబొమ్మలు : సినిమాలు పైరసీ చేసిన నిందితులు ఆన్​లైన్​గేమింగ్​, బెట్టింగ్​ యాప్​ల చేతిలో కీలుబొమ్మలుగా మారినట్టు నగర సీపీ సజ్జనార్​ స్పష్టం చేశారు. వారికి ఉచిత సినిమాల ఆశచూపి వ్యక్తిగత సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. బెట్టింగ్​ యాప్​ల ప్రచారానికి వెబ్​సైట్లను వేదికగా మార్చుతున్నారు. సింగపూర్​, చైనా, మలేషియా, కంబోడియా దేశాలను కేంద్రంగా చేసుకొని గేమింగ్​, బెట్టింగ్​ యాప్​ల కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ యాప్ల మాయలో పడి 45 కోట్ల మంది దేశ ప్రజలు ఏడాదికి రూ.20 వేల కోట్లు నష్టపోతున్నట్టు ప్రభుత్వ అంచనా.

కోట్లాది మంది వ్యక్తిగత సమాచారం సైబర్​ నేరస్థులకు చేరుతోంది. సైబర్​నేరాలు, పైరసీ సినిమాలు, క్రిప్టో కరెన్సీ, డ్రగ్స్​ సరఫరా, మనీలాండరింగ్​ వంటి చీకటి కార్యకలాపాలకు టెలిగ్రామ్​ యాప్​ వేదికగా మారింది. నగరంలో నమోదవుతున్న ఈ నేరాల్లో అధికశాతం బాధితులు తాము టెలిగ్రామ్​ ద్వారానే లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్టు ఫిర్యాదులో పేర్కొంటున్నారు. కొన్ని కేసుల్లో వివరాల కోసం ఈ యాప్​ నిర్వాహకులను సంప్రదించిన పోలీసులకు తిరస్కారమే ఎదురైంది. ఇటీవల సినిమా పైరసీ రాకెట్​లో ఈ యాప్​ కీలకమని గుర్తించటంతో సజ్జనార్​ సీరియస్​గా తీసుకున్నారు.

కాల్​ లిస్ట్​లో అన్నీ ఫుడ్​ డెలివరీ బాయ్స్​ నంబర్లే - ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కేసులో కీలక విషయాలు

5 రోజుల పోలీసు కస్టడీకి ఐ-బొమ్మ ఇమంది రవి

BREAKING LINKS IN IBOMMA RAVI CASE
IBOMMA RAVI CASE INVESTIGATION
IBOMMA RAVI MOVIE PIRACY CASE
ఐబొమ్మ రవి కేసులో అప్​డేట్స్​
IMMADI RAVI CASE UPDATES

