తెలంగాణలో మోగిన బడి గంట - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం
వేసవి సెలవుల అనంతరం తెరుచుకున్న విద్యా సంస్థలు - ఇవాళ్టి నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అమలు - రాజ్భవన్ పాఠశాలలో బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన మంత్రి పొన్నం
Published : June 15, 2026 at 9:15 AM IST
Breakfast Scheme Launched in Telangana Govt Schools : నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు పునః ప్రారంభం అయ్యాయి. వేసవి సెలవుల తర్వాత పాఠశాలలు తెరుచుకున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి సర్కారు శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,269 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని రాజ్భవన్ పాఠశాలలో రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విద్యార్థులకు అల్పాహారం పథకాన్ని ప్రారంభించారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు టీచర్లు, సిబ్బంది బ్రేక్ఫాస్ట్ను అందించారు. ఇంటర్, పాఠశాల విద్యార్థులు కలిపి 1.44 లక్షల మందికి పైగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తొలి రోజే పుస్తకాలు, నోట్ బుక్స్ పంపిణీకి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
బడిబాట పట్టిన విద్యార్థులు : సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, అల్వాల్ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు పునః ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉదయం నుంచి పాఠశాలలకు విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులతో కలిసి వచ్చారు. వేసవి సెలవులు ముగియడంతో బడిబాట పట్టిన విద్యార్థులకు నేటి నుంచి తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి. మారేడుపల్లి, తిరుమలగిరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అల్పాహారం పెట్టారు.
మరోవైపు స్కూళ్లు పునః ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంస్థల వాహనాల తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తిరుగుతున్న వాహనాలపై రవాణా శాఖ కేసులు నమోదు చేస్తుంది.