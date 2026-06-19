ప్రభుత్వ బడుల్లో ఉచిత అల్పాహార పథకం - విద్యార్థుల నుంచి విశేష స్పందన
బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ మిల్క్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం - వారానికి 3 రోజుల చొప్పున పాలు, గుడ్లు, రాగి జావ - అల్పహార పథకంతో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయంటున్న ఉపాధ్యాయులు
Published : June 19, 2026 at 7:26 AM IST
Breakfast Scheme in Telangana Govt Schools : ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ కార్యక్రమానికి విద్యార్థుల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో గతేడాది నుంచే ఉచిత అల్పాహార పథకం అమలు చేస్తుండటంతో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు పెరిగాయని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. గతంలో తినకుండా బడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడేవాళ్లమంటున్న విద్యార్థులు ప్రస్తుతం చదువుపై దృష్టి సారించినట్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్నారుల మొహల్లో ఆనందం : ప్రభుత్వ బడుల్లో చదివే చిన్నారుల్లో ఎంతో మంది చిన్నారులు ఏమి తినకుండానే బడికి వచ్చేవారు. మధ్యాహ్నం అయ్యే వరకు ఆకలితో పాఠాలపై శ్రద్ధపెట్టేవారు కాదు. మరికొంత మంది ఇంట్లో తిని వచ్చినా సరైన పౌష్ఠికాహారం అందేది కాదు. చిన్నారులకు మనమిచ్చే ఆస్తి కేవలం విద్యేనని పదే పదే చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విప్లవాత్మక పథకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు పాఠశాలలతో పాటు జూనియర్ కళాశాలల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఉచితంగా అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. పోషకాలతో కూడిన టిఫిన్ అందిస్తుండటంతో చిన్నారుల్లో మొహల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.
"కొడంగల్లో ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు అలాగే బీద విద్యార్థులు ఉదయం బడికి సమయానికి రాకపోవటం, ఒకవేళ వచ్చిన తినకుండా వచ్చేవారు. అందువల్ల చాలా సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. ప్రస్తుతం బ్రేక్ఫాక్ట్ పెట్టటం వల్ల పిల్లలకు ఆకలి లేకుండా సమయానికి తరగతికి హాజరు అవుతున్నారు. అలాగే తరగతిలో చురుకుగా ఉంటున్నారు" - రాంరెడ్డి, ఎమ్ఈఓ
6174 మంది విద్యార్థులకి అల్పహారం : వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని కొడంగల్, దౌల్తాబాద్, బొంరాస్పేట్, దుద్యాల మండలాల్లో గతేడాది నుంచే విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని ప్రకటించిన సర్కార్ నారాయణపేట, పరిగి, తాండూరు నియోజకవర్గాలకు విస్తరించింది. కొడంగల్లోని కేంద్రీకృత వంటశాలలో హరేకృష్ణ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అల్పాహారం తయారు చేసి 690 పాఠశాలల్లోని 6174 మంది విద్యార్థులకి అందిస్తున్నారు. రోజుకు ఒక వెరైటీతో పాటు చిరుధాన్యాలను అల్పాహారంలో భాగం చేశారు. సమయానికి హాజరుకావాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో తినకుండానే బడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడేవారమన్న చిన్నారులు ప్రస్తుతం ఆకలి బాధ లేకుండా చదువుకుంటున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చెబుతున్నారు.
"తరగతికి సమయానికి హాజరుకావాలని పొద్దున ఏం తినకుండా వచ్చేవాళ్లం. ఇప్పుడు మాకు రోజు టిఫిన్లు టైంకు అందుతున్నాయి. ఇడ్లీ, మిల్లెట్ ఇడ్లీ, పొంగల్, దోశ, పూరి, బొండా పెడుతున్నారు. రోజు సమయానికి పాలు, టిఫిన్ తింటున్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉంది, నాది నాగిరెడ్డిపల్లి. అక్కడ నుంచి కొడంగల్కు పది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి తినకుండా వచ్చేది. ఒక్కోసారి కళ్లు తిరిగి పడిపోయేది. కానీ ఇప్పుడు స్కూల్లోనే టిఫిన్ పెట్టించడం సంతోషంగా ఉంది" - విద్యార్థి
వారానికి 3 రోజుల చొప్పున పాలు, గుడ్లు, రాగి జావ : ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అల్పాహార పథకంతో చిన్నారుల హాజరు శాతం పెరిగిందని కొడంగల్ మండల విద్యాధికారి రాంరెడ్డి తెలిపారు. గతంతో పోలిస్తే సుమారు 600 నుంచి 700 మంది ప్రవేశాలు పెరిగినట్లు వివరించారు. ఈ ఏడాది ఇంకో 400 వరకు అడ్మిషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. విద్యార్థులకు ప్రోటీన్స్, కార్బొహైడ్రేట్స్, విటమిన్లు అందేలా వారానికి 3 రోజుల చొప్పున పాలు, గుడ్లు, రాగి జావ అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అల్పాహార పథకంతో పౌష్ఠికాహార లోపం తగ్గడం సహా ఒకే చోట తినడం వల్ల ఐకమత్యం, సామాజిక సమతుల్యత పెరుగుతోంది. ఈ పథకాన్ని దశలవారీగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం విస్తరించనుంది.
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