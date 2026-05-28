జూన్ 12 నుంచి ఇంటర్ కాలేజీల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీం - వారం రోజులకు రుచికరమైన మెనూ
ఇంటర్ విద్యార్థులకు పోషకాలతో కూడిన రుచికరమైన అల్పాహారం - జూన్ 12న సీఎం చేతుల మీదుగా అల్పాహార కార్యక్రమం ప్రారంభం - వారం రోజుల పాటు అందించే మెనూని విడుదల చేసిన సర్కారు
Published : May 28, 2026 at 8:34 AM IST
Breakfast and Mid-day Meal Scheme in Inter Colleges : ఇంటర్ విద్యార్థులకు పోషకాలతో కూడిన రుచికరమైన అల్పాహారం ఇవ్వాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించింది. దోశ, పూరి, మిల్లెట్ ఇడ్లితో పాటు వెజిటబుల్ కుర్మా అందించనునట్టు ప్రకటించింది. జూన్ 12న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ అల్పాహార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనం, బ్రేక్ ఫాస్ట్కు కలిపి ఏడాదికి రూ.180 కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా 1.9 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరనుంది.
ఇంటర్ కళాశాల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ మెనూ : దోశ, పూరి, బోండా, మిల్లెట్ ఇడ్లీ! ఇది ప్రభుత్వం ఇంటర్ కళాశాలల్లో అందించనున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకంలోని మెనూ. ఇంటర్మీడియట్ దశలో విద్యార్థులకు నాణ్యతతో కూడిన బలవర్ధక ఆహారం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంకల్పించడంతో ఇంటర్ విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు పోషకాలతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం అందించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు వారం రోజుల పాటు అందించే మెనూని విడుదల చేసింది. తొలి రోజు దోశ, చట్నీ, రెండో రోజు మిల్లెట్ ఇడ్లి, సాంబారు, మూడో రోజు పూరీ, మిక్స్డ్ వెజిటెబుల్ కుర్మా, నాలుగో రోజు బోండా, చట్నీ, అయిదో రోజు ఇడ్లి, చట్నీ, ఆరో రోజు ఉప్మాతో పాటు చట్నీ లేదా సాంబార్ అందించనున్నారు. రోజు విడిచి రోజు 150 మిల్లీ లీటర్ల పాలు అందిస్తారు. ఇక వీటికితోడు మరింత పోషకాలు అందించే వివిధ ఇతర పదార్థాలను పరిశీలిస్తునట్టు సమాచారం.
ఇంటర్ కళాశాల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం :
|వారం
|మెనూ
|సోమవారం
|దోశ, చట్నీ
|మంగళవారం
|మిల్లెట్ ఇడ్లి, సాంబారు
|బుధవారం
|పూరీ, మిక్స్డ్ వెజిటెబుల్ కుర్మా
|గురువారం
|బోండా, చట్నీ
|శుక్రవారం
|ఇడ్లి, చట్నీ
|శనివారం
|ఉప్మా, చట్నీ లేదా సాంబారు
ప్రతి విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసేలా సర్కారు నిర్ణయం : గ్రామాలు, తండాలు, ఆదివాసీ గూడేల నుంచి విద్యార్థులు ఇంటర్ చదివేందుకు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే క్రమంలో అర్థాకలితోనే చదువుని కొనసాగిస్తున్నారని ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల్లో అత్యధికులు బలహీనవర్గాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన వారే అని సర్వే గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఆయా కుటుంబాల్లోని ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పదో తరగతి తరువాత చదువుని కొనసాగించడం కష్టంగా మారుతోందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పదో తరగతి పూర్తి చేసిన ప్రతి విద్యార్థి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసేలా చూడాలని నిర్ణయించుకున్న సర్కారు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం పథకాన్ని ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభిస్తోంది.
1.92 లక్షల మంది విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం : జూన్ 12న ఈ పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారు. తొలి రోజు 64 కళాశాలలో మొత్తం 41,250 మంది విద్యార్థులు ఈ పథకంలో భాగస్వాములవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో తరగతులు ప్రారంభమైన తర్వాత ఫస్టియర్, సెకండియర్ కలిపి రోజుకు 1.92 లక్షల మంది విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజనం అందించనున్నారు. అల్పాహారానికి రూ.80 కోట్లు, మధ్యాహ్న భోజనానికి ప్రభుత్వం రూ.100 కోట్లను కేటాయించనుంది. ఈ పథకం అమలుతో దేశంలోనే తొలిసారి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు అల్పహారం, మధ్యాహ్న భోజనం అందించనున్న తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ అవతరించనుంది.
విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించడం లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ, ప్రతి బాలిక, ప్రతి విద్యార్థి కలలకు జీవం పోసే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. తెలంగాణలో విద్యార్థులు ఎదిగితే తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఉన్నత స్థాయిలో ఎదుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పోషణ, విద్యా ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి వీలుగా ఈ రెండు పథకాలకు ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ప్రవేశ పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.
