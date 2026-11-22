ఐసీయూల్లో అదృశ్య శత్రువు - వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంతో పేషెంట్లకు ఇన్ఫెక్షన్లు
Medical Scrubs Violation in Hospitals : ఆస్పత్రుల్లో కొందరు వైద్యులు, సిబ్బంది స్క్రబ్స్ వేసుకొని ఐసీయూ, ఆపరేషన్ థియేటర్ బయటకు, లోపలికి వెళ్తున్నారు. ఈ నిర్లక్ష్యం పేషెంట్ల ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంది!
Published : November 22, 2026 at 10:58 AM IST
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోని ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్(ఐసీయూ)లు, ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు పొంచి ఉంది. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పేషెంట్లకు చికిత్సలు అందించే ఈ విభాగాలు అత్యంత శుభ్రంగా, క్రిమిరహితంగా ఉండాల్సి ఉండగా కొంతమంది వైద్యులు, సిబ్బంది స్క్రబ్స్ (ప్రత్యేక దుస్తులు) వేసుకొని బయటకు, లోపలికి వెళ్తున్నారు.
ఇటీవల గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎక్కువ మంది నిబంధనలు పాటించడం లేదని సూపరింటెండెంట్ దృష్టికి హెచ్వోడీలు తీసుకెళ్లారు. దీంతో అంతర్గత ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. ఉస్మానియా ఆస్పత్రి, నిలోఫర్, ఇతర హాస్పిటల్స్లోనూ ఇదే తీరు కొనసాగుతోంది. ఈ నిర్లక్ష్యం పేషెంట్ల ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిర్లక్ష్యం చేస్తే తీవ్ర ముప్పు
ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూల్లో సాధారణ యాంటీబయాటిక్ మందులకు లొంగని అత్యంత శక్తిమంతమైన సూపర్ బగ్స్ (బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు) ఉంటాయి. వీటి బారిన పడకుండా అక్కడ పని చేసే సిబ్బందికి మాస్కులు, గ్లౌజులతో పాటు ప్రత్యేక దుస్తులను అందిస్తారు. వాటిని ఐసీయూలు, ఆపరేషన్ థియేటర్ల లోపలకు వెళ్లే ముందు ధరించాల్సి ఉంటుంది. వైద్య సిబ్బంది బయటకు వచ్చేటప్పుడు తీసి అక్కడ పెట్టాలి.
కానీ కొంతమంది వైద్యులు, సిబ్బంది, నర్సులు పనిభారం, సమయాభావం వల్ల కొన్నిసార్లు అవే దుస్తులతో క్యాంటీన్లకు, ఇతర వార్డులకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు. తరచూ ఇలా చేయడం కారణంగా పేషెంట్లకు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. రోగ నిరోధకశక్తి చాలా తక్కువగా ఉండే పేషెంట్లకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు సులువుగా సోకుతాయి.
ఫలితంగా న్యుమోనియా, సెప్సిస్ వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఐసీయూలోనే సమస్య తీవ్రమై పేషెంట్లు మృతి చెందే ప్రమాదమూ ఉంటుందంటున్నారు. మరోవైపు ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ఉండే సూపర్ బగ్స్ ఈ దుస్తుల ద్వారా బయటకొస్తే సాధారణ రోగులకు, ప్రజలకూ ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కొవిడ్ లాంటి వైరస్లు ప్రబలే సమయాల్లో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
డబ్ల్యూహెచ్వో మార్గదర్శకాల ప్రకారం
వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ (డబ్ల్యూహెచ్వో) మార్గదర్శకాల ప్రకారం స్క్రబ్స్ కేవలం ఆస్పత్రిలోని ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూ లోపల మాత్రమే ధరించాలి. వాటి నుంచి బయటకు వెళ్లే ప్రతిసారీ విధిగా సాధారణ దుస్తుల్లోకి మారాలి. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఈ నిబంధనను మాత్రం పాటిస్తున్న ఆనవాళ్లు కనిపించట్లేదు. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ సైతం అంతంత మాత్రమే.
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