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మీ చిన్నారులు తరచూ తలనొప్పి, వాంతులు అంటే అశ్రద్ధ చేయకండి - బ్రెయిన్​ ట్యూమర్ కావొచ్చు!

ప్రతి సంవత్సరం 250 మంది పిల్లలకు బ్రెయిన్​ ట్యూమర్లు - 70 శాతం కేసుల్లో ఆలస్యమైతున్న చికిత్స - బ్రెయిన్ ట్యూమర్​ కోసం అందుబాటులోకి ఆధునిక చికిత్సలు

బ్రెయిన్ ట్యూమర్​ బారిన చిన్నారులు
Brain Tumour Cases In Childrens (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 10:27 AM IST

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Brain Tumour Cases In Childrens : ఇటీవలి కాలంలో పిల్లల్లో ల్యూకేమియాతో పాటు బ్రెయిన్​ ట్యూమర్లు కూడా వస్తున్నాయి. వీటి కారణంగా చిన్న వయసులో ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. వీటిని వెంటనే గుర్తించి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. మరి దీని లక్షణాలేంటి? ఎంత మంది పిల్లలు దీని బారిన పడుతున్నారనే విషయాన్ని ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

ఏటా 250 మంది పిల్లలకు : హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ అలాగే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 250 మంది పిల్లలు బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ చికిత్స పొందుతున్నారు. నిలోఫర్, ఎంఎన్‌జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, నిమ్స్, రెయిన్‌బో, యశోద, కిమ్స్ వంటి ఆసుపత్రుల పీడియాట్రిక్ అంకాలజీ విభాగాలకు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి రోగులు వస్తుంటారు. ఇలాంటి కేసులన్నింటిలో పిల్లల కేసులే సగటున 10 శాతం ఉంటున్నాయని ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ మానస్ పాణిగ్రాహి తెలిపారు.

కోలుకున్న ఓ చిన్నారి : నగరానికి చెందిన పదేళ్ల చిన్నారికి ఉదయం పూట తీవ్రమైన తలనొప్పి, వాంతులు, చూపు మసకబారడం వంటి లక్షణాలు కొన్ని రోజులుగా కనిపిస్తుండేవి. మొదట్లో తల్లిదండ్రులు ఈ లక్షణాలను చదువు ఒత్తిడి, కంటి సమస్య వల్ల వస్తున్నాయని భావించి వైద్యులను సంప్రదించలేదు. కళ్లద్దాలు వాడినప్పటికీ, ఆ లక్షణాలు తగ్గకపోగా మరింత తీవ్రమయ్యాయి. న్యూరాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించిన తర్వాతే అసలు సమస్య బయటపడింది. మెదడులో కణితి ఏర్పడినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. సరైన సమయంలో చికిత్స అందడంతో ఆ చిన్నారి కోలుకుంది.

70% కేసుల్లో జాప్యం : పిల్లల్లో మెదడు కణితుల చికిత్సలో ఎక్కువగా జాప్యం జరుగుతోంది. 60–70% కేసుల్లో తల్లిదండ్రులు ఆరు నెలల జాప్యం తర్వాతే పిల్లలను ఆసుపత్రికి తీసుకు వస్తున్నారని నిమ్స్ న్యూరో సర్జన్ వంశీ కృష్ణ తెలిపారు. చిన్న పిల్లలు తమ బాధను మాటల్లో చెప్పలేరు. అందుకే తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండి గమనిస్తూ ఉండాలని ఆయన సూచించారు. నిమ్స్‌లో చికిత్స పొందుతున్న బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ కేసుల్లో పిల్లల వాటా 30% ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ప్రధాన లక్షణాలు : పిల్లల్లో తరచూ ఈ కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే విస్మరించవద్దని వైద్యులు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.

  • ఉదయం నిద్రలేచినప్పుడు తీవ్రమైన తలనొప్పి, వాంతులు, మెదడులో ఒత్తిడి పెరగటం
  • నడిచేటప్పుడు తూలడం, సమన్వయ లోపం, వినికిడి లోపం ఏర్పడటం
  • ఆకస్మిక మూర్ఛలు, స్పృహ కోల్పోవడం, కళ్లు తిరగటం
  • వస్తువులు మసకగా కనిపించటం లేదా ఒకే వస్తువుగా రెండుగా కనిపించటం
  • ప్రవర్తనలో మార్పులు, నిద్రమత్తు, చిరాకు, అలాగే చదువుపై ఆసక్తి లేకపోవడం

ఆధునిక చికిత్సలు అందుబాటులోకి : బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ రాగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం పెద్దలు, పిల్లలు ఇద్దరిలోనూ బ్రెయిన్​ ట్యూమర్లు వస్తున్నాయి. దీనికి అనేక ఆధునిక చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని ఏఐజీ హాస్పిటల్​ న్యూరోసర్జన్​ డాక్టర్​ సుభోధ్​ రాజు తెలిపారు. ఏర్పడిన ట్యూమర్​ రకం, పరిమాణానికి తగినట్లుగా మాక్రోసర్జరీ, మైక్రోసర్జరీ, ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ, ఇమేజ్-గైడెడ్ నావిగేషన్ ఫోకస్డ్ రేడియేషన్ వంటి చికిత్సలు చేయవచ్చని వివరించారు. అనేక సమస్యలకు డే-కేర్ విధానం ద్వారా చికిత్స అందిస్తారని ఆయన వివరించారు. ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే, చాలా మంది పిల్లలు పూర్తిగా కోలుకుని సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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బ్రెయిన్ ట్యూమర్​ బారిన చిన్నారులు
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