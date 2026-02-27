ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి బొత్సకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్​

బొత్సకు బ్రెయిన్​ స్ట్రోక్​ - హుటాహుటిన హైదరాబాద్​కు తరలింపు - కొనసాగుతున్న చికిత్స - ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందన్న వైద్యులు - రెండు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్​ చేసే అవకాశముందన్న వైద్యులు

Published : February 27, 2026 at 2:21 PM IST

Updated : February 27, 2026 at 2:41 PM IST

Brain Stroke to YSRCP Leader Botsa Satyanarayana: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్​కు గురయ్యారు. హుటాహుటిన బొత్సను హైదరాబాద్​కు తరలించారు. తెల్లవారుజామున సిటీ న్యూరో ఆస్పత్రిలో చేరిన బొత్స సత్యనారాయణకు చికిత్స కొనసాగుతోంది. అయితే బొత్స ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, రెండు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్‌ చేసే అవకాశం ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.

