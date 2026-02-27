వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి బొత్సకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్
బొత్సకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ - హుటాహుటిన హైదరాబాద్కు తరలింపు - కొనసాగుతున్న చికిత్స - ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందన్న వైద్యులు - రెండు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశముందన్న వైద్యులు
Brain Stroke to YSRCP Leader Botcha Satyanarayana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 2:21 PM IST|
Updated : February 27, 2026 at 2:41 PM IST
Brain Stroke to YSRCP Leader Botsa Satyanarayana: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు గురయ్యారు. హుటాహుటిన బొత్సను హైదరాబాద్కు తరలించారు. తెల్లవారుజామున సిటీ న్యూరో ఆస్పత్రిలో చేరిన బొత్స సత్యనారాయణకు చికిత్స కొనసాగుతోంది. అయితే బొత్స ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని, రెండు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
Last Updated : February 27, 2026 at 2:41 PM IST