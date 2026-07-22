యువతనూ వెంటాడుతున్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ - 45 ఏళ్లలోపు వారిలో పెరుగుతున్న కేసులు
జీవనశైలి మార్పులే ప్రధాన కారణమని వైద్యుల హెచ్చరిక - ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పెరుగుతున్న 'బ్రెయిన్ స్ట్రోక్' కేసులు - యువతలో పెరుగుతున్న పక్షవాతం ముప్పు - నేడు ప్రపంచ మెదడు దినోత్సవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:30 PM IST
Brain Stroke Cases Rising Among Those Under 45 years : ఒకప్పుడు వృద్ధాప్యంలో మాత్రమే ఎక్కువగా కనిపించే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఇప్పుడు యువత, నడివయస్కులకూ పెద్ద ముప్పుగా మారుతోంది. మారుతున్న జీవనశైలి, అధిక ఒత్తిడి, అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, ధూమపానం, మద్యం వినియోగం వంటి కారణాలతో 25 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కేసులు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతున్నాయని న్యూరాలజీ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇటీవల గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన 40 ఏళ్ల వ్యక్తికి వివాహమైన కొద్ది రోజులకే అకస్మాత్తుగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అలాగే బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన 35 ఏళ్ల వ్యక్తికి ఉన్నట్టుండి చేయి, కాలు పనిచేయకపోవడం, నోరు ఒకవైపు లాగిపోవడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అది కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అని వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ నమోదవుతుండటంతో ప్రజల్లో అవగాహన అవసరమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
'బీఈ ఫాస్ట్' గుర్తుంచుకోండి : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, న్యూరో, కార్డియాక్ కేర్ ఆసుపత్రుల్లో కలిపి ప్రతి ఏడాది సుమారు 5 వేల వరకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కేసులు నమోదవుతున్నట్లు అంచనా. గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అత్యవసర విభాగానికే రోజుకు సగటున మూడు నుంచి ఐదు కేసులు వస్తుండగా, ఇతర కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులను కలుపుకుంటే రోజుకు 15 నుంచి 20 మంది వరకు చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న బాధితుల్లో 25 నుంచి 30 శాతం మంది 45 ఏళ్లలోపు వారే కావడం ఆందోళన కలిగించే అంశంగా వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.
వైద్యుల విశ్లేషణ ప్రకారం అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, చెడు కొలెస్ట్రాల్, ధూమపానం, మద్యం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, గంటల తరబడి కూర్చునే ఉద్యోగాలు, తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి, సరైన నిద్ర లేకపోవడం వంటి అంశాలు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కు ప్రధాన కారణాలు. ఇవి మెదడుకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళాల్లో గడ్డలు ఏర్పడటానికి లేదా రక్తనాళాలు చిట్లిపోవడానికి దారితీస్తాయి.
ప్రపంచ స్ట్రోక్ సంస్థ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ల సభ్యుడు డాక్టర్ పి. విజయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 'బీఈ ఫాస్ట్' సూత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలి. అకస్మాత్తుగా సమతుల్యత కోల్పోవడం, చూపులో మార్పులు, చేయి లేదా కాలు బలహీనపడడం, మాట తడబడటం లేదా స్పష్టంగా రాకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే సమయాన్ని వృథా చేయకుండా వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించాలి.
'గోల్డెన్ అవర్' చాలా కీలకం : లక్షణాలు కనిపించిన మొదటి గంటను 'గోల్డెన్ అవర్'గా పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో సరైన చికిత్స, ముఖ్యంగా త్రోంబోలైసిస్ అందితే ప్రాణాలను కాపాడటమే కాకుండా శాశ్వత వైకల్యాన్ని కూడా నివారించే అవకాశం ఉంటుందని గుంటూరు జీజీహెచ్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ గాజుల రామకృష్ణ తెలిపారు. యువతలోనూ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ప్రమాదం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, క్రమం తప్పని ఆరోగ్య పరీక్షలు, రక్తపోటు-మధుమేహ నియంత్రణ, ధూమపానం, మద్యానికి దూరంగా ఉండటం అత్యంత అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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