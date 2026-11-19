మరణంలోనూ ఆదర్శం - తాను కన్నుమూస్తూ ఆరుగురికి పునర్జన్మ ప్రసాదించిన ఉపాధ్యాయురాలు
Adoni teacher organ donation : ఆదోనికి చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు హేమలత బ్రెయిన్డెడ్ అయ్యారు. పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ కుటుంబసభ్యులు ఆమె అవయవాలను దానం చేసి ఆరుగురికి ప్రాణదానం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:54 PM IST
అక్షరాలు దిద్దించి విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడం ఆ ఉపాధ్యాయురాలి కర్తవ్యం. కానీ ఆ తల్లి బతికున్నంత కాలం విద్యాదానం చేయడమే కాదు, తాను లోకాన్ని వీడుతూ కూడా ఆరుగురి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపారు. మృత్యువు తనను కబళించినా, మానవత్వంతో మరణాన్ని జయించారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనికి చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు హేమలత (43) అవయవదానంతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. తాను కన్నుమూస్తూ మరో ఆరుగురికి పునర్జన్మను ప్రసాదించి అందరి హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు.
కర్నూలు జిల్లా ఆదోనికి చెందిన హేమలత ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రోజూ లాగే నాలుగు రోజుల క్రితం కూడా ఆమె పాఠశాలకు వెళ్లారు. తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తుండగానే ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురై కుప్పకూలిపోయారు. అప్రమత్తమైన సహోద్యోగులు ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం కర్నూలులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం విజయవాడకు తీసుకెళ్లాలని అక్కడి వైద్యులు సూచించారు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు మూడు రోజుల క్రితం ఆమెను తాడేపల్లిలోని మెడ్స్టార్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ గొప్ప నిర్ణయం : మెడ్స్టార్ ఆసుపత్రి వైద్యులు హేమలతను కాపాడేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు. అత్యాధునిక వైద్యం అందించినప్పటికీ ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. చివరకు హేమలత బ్రెయిన్డెడ్ అయినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. అప్పటివరకు తమతో నవ్వుతూ గడిపిన హేమలత ఇక తిరిగి రారని తెలిసి కుటుంబసభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. అయితే ఆ పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ వారు ఎంతో గొప్ప మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. హేమలత అవయవాలను దానం చేస్తే, ఆమె మరికొందరి రూపంలో సజీవంగా ఉంటారని భావించారు. అవయవదానానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి వైద్యులకు అంగీకారం తెలిపారు.
"ఆదోనికి చెందిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు హేమలత అత్యవసర పరిస్థితిలో మా ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమెను కాపాడేందుకు మా వైద్య బృందం ప్రయత్నించింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆమె బ్రెయిన్డెడ్ అయ్యారు. ఈ సమయంలోనూ కుటుంబసభ్యులు ఎంతో ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి అవయవదానానికి అంగీకరించడం అభినందనీయం. ఆమె కళ్లు, ఊపిరితిత్తులు, కాలేయం, కిడ్నీలు దానం ద్వారా పలువురికి కొత్త జీవితం లభించింది." -డాక్టర్ విజయ్ చైతన్య, ఎండీ, మెడ్స్టార్ ఆసుపత్రి
కుటుంబసభ్యుల సమ్మతితో వైద్యులు, పోలీసులు తక్షణమే స్పందించారు. జీవన్దాన్ సమన్వయంతో హేమలత శరీరం నుంచి కీలక అవయవాలను జాగ్రత్తగా సేకరించారు. ఆమె రెండు కళ్లను శంకర్ నేత్రాలయానికి అందించారు. రెండు ఊపిరితిత్తులను, కాలేయాన్ని హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి పంపారు. రెండు కిడ్నీలను విజయవాడ పరిసరాల్లోని తాడేపల్లి మెడ్స్టార్, ఎన్ఆర్ఐ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులకు అమర్చేందుకు కేటాయించారు. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులు, కాలేయాన్ని సకాలంలో హైదరాబాద్కు చేర్చేందుకు పోలీసు శాఖ ప్రత్యేకంగా గ్రీన్ ఛానెల్ ఏర్పాటు చేసింది. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా వేగంగా అవయవాలను గమ్యస్థానాలకు తరలించారు.
"అవయవదానం అనేది మహాదానం. బ్రెయిన్డెడ్ అయిన వ్యక్తి అవయవాలను సకాలంలో అవసరమైన వారికి అందిస్తే ఎన్నో నిండు ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. హేమలత అవయవాలను సురక్షితంగా సేకరించి, పోలీసుల సహకారంతో గ్రీన్ ఛానెల్ ద్వారా హైదరాబాద్తో పాటు స్థానిక ఆసుపత్రులకు వేగంగా తరలించాం. హేమలత కుటుంబం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజానికి గొప్ప ఆదర్శం." -డాక్టర్ నరేష్ కుమార్, గుండె శస్త్రచికిత్స నిపుణులు
వెల్లువెత్తుతున్న అభినందనలు : బతికున్నప్పుడు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసిన హేమలత, మరణానంతరం ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఆరుగురికి ప్రాణదానం చేయడం పట్ల సర్వత్రా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అవయవదానం ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పిన హేమలత కుటుంబసభ్యులను వైద్యులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు సమాజంలో ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిస్తాయని, అవయవదానంపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
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