అంధ విద్యార్థుల భవితవ్యంతో చెలగాటం - బ్రెయిలీ ప్రెస్లో భారీగా అవకతవకలు
మూలనపడ్డ రూ.1.30 కోట్ల యంత్రాలు - పుస్తకాలు అందక విద్యార్థుల వెతలు - విజిలెన్స్ విచారణకు ప్రభుత్వం ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 1:34 PM IST
Guntur Braille Press Scam: కళ్లు లేకపోయినా చదువుకోవాలన్న పట్టుదల ఆ విద్యార్థులది. వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాల్సిన ప్రభుత్వ వ్యవస్థే అంధకారంలో కూరుకుపోయింది. అంధ విద్యార్థులకు పుస్తకాలు అందించి, వారి భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాల్సిన 'బ్రెయిలీ ప్రెస్' అవినీతికి అడ్డాగా మారింది. గత ఐదేళ్ల వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో కనీస పర్యవేక్షణ కరువై, అధికారులు గాలికి వదిలేయడంతో గుంటూరులోని రాష్ట్ర స్థాయి బ్రెయిలీ ప్రెస్ అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది. కోట్ల రూపాయల విలువైన యంత్రాలు తుప్పు పట్టిపోగా, లక్షల నిధులు లెక్కా పత్రం లేకుండా స్వాహా అయ్యాయి. తాజాగా ఈ అక్రమాలపై ప్రభుత్వం కొరడా ఝుళిపించింది. విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
లక్ష్యం గొప్పదే కానీ: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంధుల పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు పాఠ్యపుస్తకాలు అందించాలనే సదుద్దేశంతో 2015లో గుంటూరులో ఈ బ్రెయిలీ ప్రెస్ను ఏర్పాటు చేశారు. అంధ ఉద్యోగుల డిపార్ట్మెంటల్ పరీక్షల పుస్తకాలు కూడా ఇక్కడే ముద్రించాలి. ఇందుకోసం అప్పట్లోనే రూ. 1.30 కోట్లు వెచ్చించి అత్యాధునిక ముద్రణా యంత్రాలను కొనుగోలు చేశారు. మొదట్లో బాగానే ఉన్నా, వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా గాడి తప్పింది.
అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగిదే రాజ్యం: ఈ ప్రెస్లో పాలన ఎంత అధ్వానంగా ఉందంటే, అక్కడ నియమితులైన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సక్రమంగా విధులు నిర్వహించడం మానేశారు. ప్రాజెక్టు అధికారి పర్యవేక్షణ కూడా శూన్యం. ఇదే అదనుగా అక్కడ పనిచేసే ఓ పొరుగు సేవల (ఔట్సోర్సింగ్) మహిళా ఉద్యోగిని ప్రెస్ మొత్తాన్ని తన గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నారు. నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి అంతా తానై వ్యవహరించారు. ప్రశ్నించిన అంధులను కించపరిచేలా మాట్లాడటం పరిపాటిగా మారింది. విజయవాడలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉండటంతో, గుంటూరులో ఏం జరుగుతుందో పట్టించుకునే నాథుడే లేకుండా పోయాడు.
చదువుకు గండి, పుస్తకాలు బంద్: గత ఐదేళ్లలో ఇక్కడి నుంచి విద్యార్థులకు సకాలంలో పుస్తకాలు అందిన దాఖలాలే లేవు. 2019 నుంచి ఒక్క ఏడాది కూడా పుస్తకాలు సరైన సమయానికి పాఠశాలలకు చేరలేదు. జూన్లో బడి మొదలైతే, డిసెంబరు నాటికి అరకొర పుస్తకాలు పంపేవారు. సైన్స్, మ్యాథ్స్ వంటి కీలక సబ్జెక్టుల పుస్తకాలు విద్యాసంవత్సరం ముగిసిపోయినా విద్యార్థుల చేతికి రాలేదు. దీనిపై అంధ దివ్యాంగుల యూనియన్లు ఎన్నిసార్లు మొర పెట్టుకున్నా గత ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టింది.
యంత్రాలు మూలన, నిధులు మాయం: ప్రెస్లో యంత్రాల నిర్వహణ, నిధుల వినియోగంలో భారీ అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది. రూ. 1.30 కోట్లు పెట్టి కొన్న భారీ యంత్రం పని చేయడం లేదంటూ పక్కన పడేశారు. పోనీ అని కొత్తగా రూ. 3.50 లక్షలతో మరో యంత్రం కొన్నారు. అదీ ఇప్పుడు మూలనపడింది. అసలు ఆ యంత్రాలు ఎందుకు పాడయ్యాయి? పని చేయకపోతే కొన్ని పుస్తకాలు ఎలా ముద్రించారు? అనే అధికారుల ప్రశ్నలకు బాధ్యుల వద్ద సమాధానమే లేదు.
లెక్కా పత్రం లేని లక్షలు: రికార్డులు లేకుండా లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం ఇక్కడి అవినీతికి పరాకాష్ఠ. ప్రెస్ చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మాణం కోసం రూ. 25 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. కానీ దానికి సంబంధించిన ఒక్క రికార్డు కూడా లేదు. సాధారణ ఎన్నికల సమయంలో అంధుల కోసం బ్యాలెట్ పేపర్ల ముద్రణ, సరఫరా పేరుతో రూ. 48 లక్షలు వెచ్చించారు. దీనికి కూడా సరైన లెక్కలు లేవు. యంత్రాల మరమ్మతులు, ఇతర ఖర్చుల పేరుతో తీసిన సొమ్ముకు బిల్లులు లేవు.
విజిలెన్స్ ఎంట్రీ: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ యూత్ అసోసియేషన్ చేసిన ఫిర్యాదుతో కదలిక వచ్చింది. గుంటూరు జాయింట్ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో విచారణ కమిటీని వేశారు. ఈ కమిటీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, అక్రమాలను నిర్ధారిస్తూ ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది.
కళ్లు లేకున్నా కుటుంబానికి అండగా, మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉద్యోగం, లక్షల్లో జీతం
చీకటి లోకానికి చదువుల వెలుగు.. బ్రెయిలీ లిపికి సాంకేతిక తోడు.. టైప్ రైటర్ నుంచి ప్రింటర్ల దాకా..