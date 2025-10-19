ETV Bharat / state

రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే ఎర్ర బియ్యం - మార్కెట్‌లోకి రాబోతున్న బీపీటీ 2858

దేశవాళీ ముతక ఎర్ర బియ్యానికి ప్రత్యామ్నాయం - సాంబా మసూరి కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు

BPT 2858 Red Rice
BPT 2858 Red Rice (Image Source: Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BPT 2858 Red Rice: దేశవాళీ ముతక ఎర్ర బియ్యం స్థానంలో అధిక దిగుబడులు ఇచ్చి, ఆరోగ్యపరంగా అత్యంత పోషకమైన బీపీటీ-2858 అనే కొత్త ఎర్ర బియ్యం రకాన్ని బాపట్ల వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఈ రకం బియ్యాన్ని మూడు సంవత్సరాల ప్రయోగాత్మక సాగును పూర్తిచేసి, త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. పరిశోధన స్థానం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కృష్ణవేణి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది 135 రోజుల పంట కాలం కలిగిన రకం కాగా, ప్రతి హెక్టారుకు ఆరు టన్నుల వరకు దిగుబడి ఇస్తుంది.

పోషక విలువల్లో బీపీటీ-2858 అగ్రగామి: ఈ ఎర్ర బియ్యం రకం ప్రజలు తినడానికి అనువుగా, అత్యంత సన్నరకంగా ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. పాలిష్‌ చేయని 100 గ్రాముల ఎర్ర బియ్యంలో ఉన్న పోషక విలువలు ఆశ్చర్యపరిచే స్థాయిలో ఉన్నాయని వారి అధ్యయనంలో తేలింది. ప్రతి 100 గ్రాముల పాలిష్‌ చేయని బియ్యంలో 174.5 మిల్లీగ్రాముల ఫినాలిక్‌ పదార్థాలు, 105.5 మిల్లీగ్రాముల యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.

ఆరోగ్య రక్షణలో కీలకం: ఈ పదార్థాలు మధుమేహం, గుండెజబ్బులు, కంటి సమస్యలు, క్యాన్సర్లు వంటి వ్యాధులు రాకుండా రాకుండా రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. బీపీటీ-2858 ఎర్ర బియ్యం ప్రత్యేకంగా మహిళలు, గర్భిణీ స్త్రీలకు అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇందులో ఉండే అధిక యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫినాలిక్‌ పదార్థాలు రక్తహీనతను (అనీమియా) నివారించడంలో సహాయపడుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ బియ్యం తీసుకుంటే శక్తి వృద్ధి జరుగుతుందని వివరించారు.

సాంబా మసూరి కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు: శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన ప్రకారం, సాధారణంగా ప్రజాదరణ పొందిన సాంబా మసూరి బియ్యంతో పోల్చితే, బీపీటీ-2858 రకంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని తేలింది. ఆహారంలో ఈ రకాన్ని చేర్చడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను దూరంగా ఉంచవచ్చని శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం.

ప్రయోగాత్మక సాగు విజయవంతం: ఈ రకానికి సంబంధించి గత మూడు సంవత్సరాలుగా గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో పదిమంది అభ్యుదయ రైతుల పొలాల్లో మినీ కిట్‌లు ఇచ్చి ప్రయోగాత్మక సాగు చేశారు. వీరు ఇచ్చిన ఫలితాలను పరిశీలించిన శాస్త్రవేత్తలు దిగుబడులు, గింజల నాణ్యత, పోషక విలువలు అన్నీ ఆశించిన స్థాయిలో ఉన్నాయని నిర్ధారించారు. తదుపరి దశలో ఈ రకాన్ని ప్రభుత్వ అనుమతి కోసం నివేదిక రూపంలో సమర్పించారు.

పరిశోధనలో బాపట్లకు మరో మైలురాయి: బాపట్ల వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఇప్పటికే పలు అధిక దిగుబడి, వ్యాధి నిరోధక రకాల అభివృద్ధిలో పేరు సంపాదించింది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఎర్ర బియ్యం రకం బీపీటీ-2858తో మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. ఇది ఒకవైపు రైతులకు అధిక దిగుబడులు, మరోవైపు వినియోగదారులకు ఆరోగ్యపరంగా లాభాలు అందించనుంది.

బీపీటీ 2858 రకం ఎర్ర బియ్యం గురించి:

అంశంవివరాలు
రకం పేరు బీపీటీ-2858 ఎర్ర బియ్యం
పంట కాలం135 రోజులు
దిగుబడిహెక్టారుకు 6 టన్నులు
ఫినాలిక్‌ పదార్థాలు174.5 మిల్లీగ్రాములు/100 గ్రా
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు 105.5 మిల్లీగ్రాములు/100 గ్రా
ముఖ్య ప్రయోజనాలుమధుమేహం, గుండెజబ్బులు, క్యాన్సర్‌ రాకుండా రోగ నిరోధక శక్తి వృద్ధి
అభివృద్ధి చేసిన సంస్థబాపట్ల వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం

తక్కువ నీటితో చక్కటి దిగుబడి ఇచ్చే బాస్మతి రైస్​ - అందుబాటులోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

140 రోజుల్లో పంట - సాగు ఖర్చు తక్కువ - సన్నాలపై రైతుల ఫోకస్​

TAGGED:

BAPATLA AGRICULTURE RESEARCH
HIGH YIELD RICE VARIETY
RED RICE ANDHRA PRADESH
NUTRITIOUS RICE VARIETY
BPT 2858 RED RICE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.