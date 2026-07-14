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ఐదేళ్లుగా సహజీవనం - ఆమెతో స్నేహంగా ఉందని ప్రియురాలిని చంపిన ప్రియుడు

కొన్నేళ్ల కిందట భర్త చనిపోవడంతో ఒంటరిగా ఉంటున్న సునీత - కిరణ్‌ అనే వ్యక్తితో సహజీవనం - తనకు నచ్చని మహిళతో స్నేహం చేస్తోందని నిత్యం తగాదా - చివరికి గొంతు నులిమి హత్య

Boyfriend Killed Girlfriend At Huzurabad
Boyfriend Killed Girlfriend At Huzurabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 10:34 PM IST

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Boyfriend Killed Girlfriend At Huzurabad : భర్త మరణంతో ఒంటరైన మహిళ ఓ మనిషిని నమ్మింది. అతనే సర్వస్వం అనుకుని సహజీవనాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఇద్దరూ కలిసి అయినవారికి దూరంగా వేరొక ఊరిలో కాపురం పెట్టారు. అక్కడ ఆమెకు వేరొక మహిళతో పరిచయం ఏర్పడింది. పరిచయం కాస్త స్నేహంగా మారి తన కష్టసుఖాలు పంచుకునేంతా బలపడింది. అదే ఆ మహిళపాలిట శాపంగా మారింది. చివరకు స్నేహితురాలి ఇంట్లోని బావిలో శవంగా తేలింది. అసలేం జరిగింది? ఇది హత్యా లేక ఆత్మహత్యా? ఆమె చావుకు గల కారణాలేంటి? పోలీసులు ఈ కేసును ఎలా ఛేదించారు?

కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్‌లోని ఓ ఇంటివద్ద గల బావిలో ఈ నెల 11న అనుమానాస్పద స్థితిలో ఓ మృతదేహం లభించింది. మామిండ్లవాడకు చెందిన ముత్తోజు భాగ్య అనే మహిళ తన ఇంటి ఆవరణలోని బావిలో మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. బావిలోంచి మృతదేహాన్ని బైటకు తీశారు. మృతురాలు స్థానికంగా నివాసముండే చింత సునీతగా గుర్తించారు. మృతురాలి మెడకు చీరతో ఉరివేసినట్లు కట్టి ఉంది. ముఖం, పెదాలపై కొట్టిన గాయాలున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అసలేం జరిగింది? ఆమెను ఎవరు హత్య చేసిందేవరు?

ఆమెతో బలపడిన స్నేహం : పోతిరెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన 35 ఏళ్ల చింత సునీత, కుమార్‌ దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సంతానం. ఐదేళ్ల కిందట కుమార్‌ మృతిచెందాడు. అప్పటి నుంచి సునీత మోతె కిరణ్‌ అనే వ్యక్తితో సహజీవనం చేస్తోంది. ఇద్దరు కలిసి హుజూరాబాద్‌లోని మామిండ్లవాడలో నివాసముంటున్నారు. సునీతకు తన ఇంటి పక్కనే ఉండే భాగ్య అనే మహిళతో పరిచయమై అది కాస్త స్నేహంగా బలపడింది. తన కష్టసుఖాలన్ని సునీత భాగ్యతో చెప్పుకునేది. భాగ్య, సునీతల మధ్య బలపడిన స్నేహం కిరణ్‌కు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. తనతో తిరగొద్దంటూ పలుమార్లు సునీతను హెచ్చరించాడు.

"సునీత భర్త చనిపోయి 5 ఏళ్లు అవుతోంది. ఆమెకు ఇద్దరు కుమార్తెలున్నారు. సునీత హుజూరాబాద్‌లో కిరణ్‌ అనే వ్యక్తితో సహజీవనం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే వీరి మధ్య గొడవలు ప్రారంభమయ్యాయి. సునీత పొరిగింటి భాగ్యతో సన్నిహితంగా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. కిరణ్​తో గొడవ జరిగిన ప్రతిసారి ఆమె భాగ్య ఇంట్లో నిద్రపోయేది. భాగ్య వ్యభిచారం చేస్తుందనే అనుమానంతో ఆమెతో స్నేహంగా ఉండొద్దని కిరణ్​ సునీతను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. వీరి మధ్య రోజు రోజుకూ గొడవలు ముదిరాయి. దీంతో కిరణ్​ తాగుడుకు అలవాటు పడ్డాడు. చివరకు ఆమెను చంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు" - మాధవి, ఏసీపీ,హుజూరాబాద్‌

గొంతునులిమి చంపి : కొన్నాళ్లకు కిరణ్‌, సునీతల మధ్య సఖ్యత లోపించి వారిద్దరి మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలో కిరణ్‌ను కాదని సునీత భాగ్యఇంట్లో తలదాచుకునేది. ఇది కిరణ్‌కు కంటగింపుగా మారింది. ఈ నెల 10న కిరణ్, సునీత ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించారు. భాగ్యతో స్నేహం చేయడం మానుకోవాలంటూ మరోసారి గొడవపడ్డ కిరణ్‌ సునీతను తీవ్రంగా కొట్టి గొంతునులిమి చంపాడు. కేసును భాగ్యపై నెట్టేందుకు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా మృతదేహాన్ని భాగ్య ఇంటి ఆవరణలోని బావిలో పడేశాడు. హత్య అనంతరం పరారైన నిందితుడిని ఓ పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. విచారణలో నిందితుడు నేరం అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

"ఈనెల 10న ఇద్దరూ కలిసి మద్యం సేవించారు. తర్వాత వీరి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరికీ గాయాలయ్యాయి. తర్వాత గొడవ చల్లారాక ఆమె నిద్రించే సమయంలో గొంతు నులిమి కాలితే తొక్కి చంపాడు. తనపై అనుమానం కలగకూడదని భాగ్య ఇంటి వద్ద బావిలో మృతదేహాన్ని పడేశాడు. ఈరోజు నిందితుడిని పట్టుకున్నాం. సీన్ రీక్రియేట్​ చేశాం. దీంతో సునీత పుస్తెలు, పట్టాగొలుసు లభించాయి. వీటన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - మాధవి, ఏసీపీ,హుజూరాబాద్‌

అనాథలైన చిన్నారులు : ఒంటరితనంతో మరొకరికి దగ్గరైన సునీత అతని కోసం కన్నపేగును సైతం దూరంగా ఉంచింది. అతని వేధింపుల వల్ల తల్లి మమకారానికి దూరమైన ఆ ఇద్దరూ చిన్నారులు ఇప్పుడు తల్లిని పొగొట్టుకున్న శాశ్వతంగా అనాథలయ్యారు.

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MAN KILLED WOMAN IN KARIMNAGAR
ప్రియురాలిని చంపిన ప్రియుడు
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MAN KILLED GIRLFRIEND HUZURABAD

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