విషాదాన్ని మిగులుస్తున్న వివాహేతర సంబంధాలు! - ప్రియురాలి కోసం భర్తను చంపిన ప్రియుడు
అంతులేని విషాదాన్ని నింపుతున్న వివాహేతర సంబంధాలు - ప్రియుడి, ప్రియురాలి కోసం కట్టుకున్నవారినే హత్య - బంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన ప్రియుడు
Published : May 21, 2026 at 3:26 PM IST
Boyfriend Kills Girlfriend Husband : వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి కొందరు పచ్చని సంసారాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు ప్రారంభంలో ఆనందాన్నిచ్చినా చివరకు అంతులేని విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. కట్టుకున్న భార్యలను భర్తలు, భర్తలను భార్యలు చంపడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వివాహేతర సంబంధాల మోజులో కట్టుకున్నవారిని కడతేర్చుతున్న ఘటనలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. తమకు పుట్టిన చిన్నారులను అనాథలుగా మారుస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం వికారాబాద్ జిల్లా పెద్ద వేముల మండలం ఇందూరు గ్రామానికి చెందిన శేఖర్ ట్రాలీ ఆటో నడుపుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవాడు. అతనికి పటాన్చెరులో హోటల్ నిర్వహిస్తున్న నవీన్ పరిచయమయ్యాడు. ఈ క్రమంలో శేఖర్ భార్య ప్రమీలతో నవీన్కు పరిచయం ఏర్పడి వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఆ విషయం తెలిసి శేఖర్ తన భార్యతో గొడవపడ్డాడు. తమ వివాహేతర సంబంధానికి శేఖర్ అడ్డువస్తున్నాడని అతన్ని హత్య చేయాలని నవీన్, ప్రమీల ప్రణాళిక వేశారు.
వివాహేతర సంహంధానికి అడ్డుగా ఉన్నడని : ఈనెల 12న మద్యం తాగుదామని శేఖర్ని పిలిచిన నవీన్ రాయితో తలపై కొట్టి హత్య చేశాడు. ఈనెల 14న స్థానికులు మృతదేహాన్ని చూసి పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా హత్య చేసినట్లుగా ఒప్పుకున్నాడు. నిందితులు నవీన్, ప్రమీల హత్యకు ప్రమేయం ఉన్న నాగరాజు అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కి తరలించారు.
''నిందితుడు నవీన్ అనే వ్యక్తి చిన్న హోటల్ నడుపుతున్నాడు. అతడికి చనిపోయిన వ్యక్తికి స్నేహ బంధం ఉంది. చనిపోయిన వ్యక్తి భార్యతో నవీన్కి వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడటం జరిగింది. ఈ క్రమంలో భార్య గర్భవతి అవడం దీంతో భర్తకు అనుమానం వచ్చి భార్యను తరుచుగా కొడుతూ ఉండేవాడు. దీంతో ఆమె భర్త తాగి వచ్చి కొడుతున్నాడని నవీన్తో చెప్పింది. ఆమె మీద ఉన్న ప్రేమతో తన భర్తను చంపేస్తే ఈ వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుండదని ఉద్దేశంతో ఈ నేరస్థుడు ఒక రాయితో తలపై కొట్టి చంపేశాడు'' - శ్రీనివాస్, శేరిలింగంపల్లి డీసీపీ
విధుల్లోకి వెళ్లిన కల్పన తిరిగి రాలేదు : ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో ప్రియుడే మహిళను అతి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మేడూరు గ్రామానికి చెందిన కల్పన మధిరలోని ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలో పని చేసేది. ప్రతి రోజూ మేడూరు నుంచి మధిరకు విధులకు వెళ్లేది. ఈ నెల 15 న ఇంటి నుంచి వెళ్లిన కల్పన తిరిగిరాలేదు. కృష్ణాపురం శివారులో కల్పన మృతదేహం లభ్యమైంది. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడు యార్లగడ్డ చెన్నారావును అరెస్ట్ చేశారు. మృతురాలు కల్పన, చెన్నారావు మధ్య సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఇద్దరి మధ్య వివాదాలు రావడంతో వివాహేతర సంబంధంపై తన భార్యకు చెబుతానని కల్పన బెదిరించండం వల్లే చంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వివాహేతర సంబంధాలు ఎంత ప్రమాదకరమో ఆ రెండు ఘటనలతో మరోసారి నిరూపితమైంది.
''మృతురాలుకి నిందితుడికి వ్యక్తిగతంగా సన్నిహత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరు కూడా వివాహేతులే కావడం వారి మధ్య పలు గొడవలు అయ్యేవి. ఈ ఘర్షణలో భాగంగా ఆమె చున్నీతోని గొంతుకు చుట్టి హత్య చేశాడు'' - పోలీస్ అధికారి
