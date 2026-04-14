రాత్రంతా సైకిల్​ తొక్కుతూ బాలుడు 100 కి.మీ ప్రయాణం - ఎందుకో తెలిస్తే షాక్​!

తండ్రి మందలించాడని ఇంట్లోంచి పారిపోయిన తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి - రైలులో కర్ణాటకలోని రాయచూర్​కు చేరుకున్న బాలుడు

Boy Traveled 100 kilometers on Bicycle in Single Night
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 1:18 PM IST

Boy Traveled 100 kilometers on Bicycle in Single Night: సాధారణంగా ఇంట్లో పిల్లలు గొడవపడుతుంటే తల్లిదండ్రులు మందలించడం సహజం. అలాంటప్పుడు పిల్లల అలక మొదలెడుతారు, ఏడుస్తారు, కాసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటారు. అంతే కదా. కానీ ఈ అబ్బాయి అలా చెయ్యలేదు. తండ్రి మందలించాడని ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఓ బాలుడు ఏకంగా ఇంటి నుంచే పారిపోయాడు, 100 కిలో మీటర్ల దూరం ఏకదాటిగా సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వెళ్లాడు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

రాత్రంతా సైకిల్​ తొక్కుకుంటూ: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన ఓ తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు. ఇంట్లో పిల్లలు తరచూ గొడవ పడుతుండటంతో వారిని తండ్రి మందలించారు. దీంతో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలుడు నంద్యాల వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. బడి పూర్తవ్వగానే అక్కడ నుంచి నేరుగా సైకిల్​పై ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు. రాజుపాళెం, చాగలమర్రి మీదుగా రాత్రంతా నిద్రలేకుండా, ఎక్కడా ఆగకుండా 100 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుకుంటూ మరుసటి రోజు తెల్లవారుజాముకు నంద్యాలకు చేరుకున్నాడు. అక్కడ సైకిల్ అమ్మే ప్రయత్నం చేయగా ఓ దుకాణ యజమాని ప్రశ్నించడంతో నంద్యాల రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో సైకిల్​ వదిలేసి రైలులో కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూర్​ వెళ్లాడు.

అప్రమత్తమైన పోలీసులు: కుమారుడు ఎంతకీ ఇంటికి రాకపోవడంతో కంగారుపడ్డ తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వాళ్లు తెలిపిన వివరాల మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు అతడిని రాయచూరులో గుర్తించి సోమవారం తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. బాలుడు కనిపించడం లేదనే ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఒకటో పట్టణ ఠాణా సీఐ కొండారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కానిస్టేబుల్ నరసింహనాయుడు బాలుడి ఆచూకీ కోసం గాలించారు. అతని వద్ద ఫోన్ కూడా లేకపోవడంతో కనుక్కోవడం కష్టంగా మారింది.

దీంతో సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేశారు. వీపునకు పుస్తకాల సంచి తగిలించుకుని సైకిల్​పై వెళ్తున్న అతన్ని సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా గుర్తించారు. నంద్యాల వెళ్లినట్లు గుర్తించి లాడ్జిలు, హోటళ్లు, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వెతికారు. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బాలుడి సైకిల్ గుర్తించి గాలించారు. రాయచూర్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో అక్కడికి వెళ్లి ప్రొద్దుటూరు తీసుకొచ్చారు.

'చిన్నపిల్లాడు తప్పిపోయిన ఈ కేసును చాలా సీరియస్​గా తీసుకున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బాలుడి ఆచూకీ కనుక్కోవాలని ఎస్సై, ఏఎస్సైలతో టీం ఫాం చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. అబ్బాయి దగ్గర ఫోన్​ లేకపోడవడంతో సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా అతడి కదలికలు తెలుసుకున్నాం. నంద్యాల పోలీసుల సహాయంతో బాలుడ్ని వెతికి పట్టుకున్నాం. కౌన్సిలింగ్​ ఇచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పాం.' -కొండారెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు సీఐ

