ETV Bharat / state

బాలుడి మెడను కోసేసిన మాయదారి మాంజా - మెడకు 19 కుట్లు వేసిన డాక్టర్లు

ఓ బాలుడు బైక్​పై వెళ్తుండగా మెడకు చుట్టుకున్న మాంజా - ఘటనలో బైకర్​కు తీవ్ర గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు - మెడచుట్టూ 19 కుట్లు వేసిన డాక్టర్లు

Manja Slits Boy Throat In Medchal District
Manja Slits Boy Throat In Medchal District (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Manja Slits Boy Throat In Medchal District : సంక్రాంతి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ గాలిపటాలు ఎగరేసి చిన్నా, పెద్దా తేడా లేకుండా కేరింతలు కొట్టడం చాలా ఏళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఎదుటి వారి గాలిపటాలను తెగ్గొట్టాలనే తాపత్రయంతో ప్రమాదకర చైనా మాంజాను కొంతమంది వాడుతున్నారు. అత్యంత పదునుగా, బలంగా ఉండే చైనా మాంజా మనుషులకే కాదు, జంతువులకు సైతం ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది. తాజాగా మేడ్చల్​ జిల్లా కీసరలో ఇలాంటి ప్రమాదమే జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఓ బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.

వివరాల్లోకి వెళితే ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు జశ్వంత్​రెడ్డి అనే బాలుడి మెడకు చుట్టుకుంది. బాలుడి మెడకు తీవ్ర గాయం కావడంతో స్థానికులు అతడిని హుటాహుటిన దగ్గర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అతడి మెడ చుట్టూ 19 కుట్లు వేశారు. సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో కీసరలో దొంగచాటుగా నిషేధిత మాంజా విక్రయాలు జరుపుతున్నారని, పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

గుట్టుచప్పుడు కాకుండా విక్రయిస్తూ : పలు ప్రాంతాల్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మాంజాను విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎవరూ అంతగా పట్టించుకోవడం లేదు. గాలిపటాల పోటీలో తెగిపడిన మాంజా దారాలు చెట్ల కొమ్మలు, కరెంటు తీగలకు, భవనాలపై పడుతున్నాయి. వాహనాలపై వేగంగా వెళ్తున్నవారికి మాంజా తగిలి గాయపడుతున్నారు. సన్నగా, దృఢంగా ఉండే గాలిపటం మాంజా దారాన్ని చేతులతో, పళ్లతో తెంచే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రమాదమే.

మాంజా ఏం ఉంటుంది? : గాలిపటాలకు వాడే చైనా మాంజాలో ప్రమాదకర గాజుపొడి, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్​లను కలుపుతారు. గట్టితనం కోసం సింథటిక్‌ ఫైబర్​ను మిళితం చేస్తారు. దారంలోని ఉన్న అల్యూమినియం ఆక్సైడ్‌ రాపిడికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎదుటివారి పతంగుల దారాన్ని కోసేందుకు గాజు పొడి, దారం తెగకుండ ఉండేందుకు సింథటిక్‌ ఫైబర్​ను ఉపయోగపడుతుంది. ఈ మాంజా దారం వల్ల పర్యావరణానికి ప్రమాదమే. ఇది నీరు, భూమిలో కరిగిపోదు. దీనికి బదులు నూలు దారానికి గంజిని ఉపయోగించడం, చెట్ల జిగురు నూలు దారానికి పైపూతగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇతరుల గాలిపటాలను కోయడానికి తప్ప ఇతరత్రా నష్టం ఉండదు.

జైలు శిక్ష జరిమానా : చైనా మాంజాల వల్ల పొంచి ఉన్న ముప్పును గ్రహించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2016లోనే వీటి విక్రయాలను నిషేధించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం 1986 ప్రకారం చైనా మాంజాను కొనుగోలు చేసినా అమ్మినా నేరంగా పరిగణిస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి అయిదేళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ జైలుశిక్ష, రూ.లక్ష జరిమానా విధిస్తారు. జంతువులు, పక్షులకు హాని కలిగిస్తే వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం మూడు నుంచి ఏడేళ్ల జైలుశిక్ష, రూ.10 వేల జరిమానా(ఫైన్​) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయినా ఈ చట్టాలను కొందరు వ్యాపారులు ఖాతరు చేయడం లేదు. ప్రతీ ఏటా సంక్రాంతికి మంజాను బయటి నుంచి దిగుమతి చేసుకొని విక్రయిస్తున్నారు.

తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చెప్పాలి : చైనా మాంజా వల్ల కలిగే నష్టాలను తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి. చాలా సందర్భాల్లో పెద్దవారే గాలిపటాలతో పాటు మాంజాను కొనుగోలు చేస్తుంటారు. చాకులా చాలా పదునుగా కోసుకుపోయే లక్షణం ఉన్న చైనా మాంజాను కొనుగోలు చేయకపోవడమే మంచిది. తెలియని వారు వాడినా, వారికి నష్టాలను వివరించి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత సమాజంలో అందరిపై ఉంది.

ప్రభుత్వ నిషేధిత చైనా మాంజా అమ్మకాలను చేపడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ఆయా దుకాణాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని చెబుతున్నారు. నిబంధనలు ఎవరు ఉల్లంఘించిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

బైకర్ మెడకు చుట్టుకున్న గాలిపటం మాంజా - తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చేరిన యువకుడు

పండక్కి పతంగులు ఎగరేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం!

TAGGED:

బాలుడి గొంతు కోసిన మాంజా దారం
MANJA SLITS BOY THROAT IN MEDCHAL
MANJA STRING CUTS BOY THROAT
BIKER INJURED AFTER HIT BY MANJA
MANJA SLITS BOY THROAT IN MEDCHAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.