ETV Bharat / state

బాబు బతకాలంటే ఇంజక్షన్​కు రూ.16 కోట్లు కావాలి - సాయం చేయాలంటున్న తల్లిదండ్రులు

అరుదైన కండర వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాబు - ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం నెలకు రూ. 50 వేలు ఖర్చు - బాబును కాపాడాలంటూ అధికారులను వేడుకున్న దంపతులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

16 Crore Need For Boy Treatment : తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటారు. పుట్టినప్పటి నుంచి వారే తమ ప్రపంచంగా బ్రతుకుతుంటారు. ఏ చిన్న గాయమైనా భరించలేరు. కొంచెం జ్వరం వచ్చిందంటేనే తట్టుకోలేరు. అలాంటిది ఓ దంపతులు తమ చిన్నారికి వచ్చిన అరుదైన వ్యాధితో నిత్యం ఎంతో వేదనకు గురవుతున్నారు. వారికి ఏమి చేయాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు.

నెలకు రూ.50 వేలు ఖర్చు : కాకినాడలోని గ్రామీణ మండలం గంగనాపల్లికి చెందిన వారు కోసూరి బాలాజీ, హెమియా దంపతులు. వీరికి మోజెస్‌రాయ్‌ అనే నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈ బాబు స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫి (ఎస్‌ఎంఏ) టైప్‌-2 అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. మోజెస్​రాయ్​కు తల్లిదండ్రులు కాకినాడలోని ధన్విక్ న్యూరోసెంటర్​లో చికిత్స చేయించగా అక్కడే ఈ డిసీజ్​ను గుర్తించారు. ఈ అరుదైన వ్యాధి జన్యు లోపంతో వచ్చినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధరించారు. ఇప్పుడు కాకినాడ శాంతినగర్​లో బాబును విహాన్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్​లో చేర్పించి వైద్యం అందిస్తున్నట్లు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. నెలకు రూ.50 వేలు ఖర్చు అవుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఇప్పటి వరకు పది లక్షల అప్పు : గడిచిన మూడేళ్ల నుంచి మోజెస్​రాయ్ చికిత్స కోసం రూ.10 లక్షల వరకు అప్పు చేసినట్లు తెలిపారు. బాబు స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫి (ఎస్‌ఎంఏ) టైప్‌-2 వ్యాధి నివారణకు జోల్​జెస్మా అనే రూ. 16 కోట్ల విలువైన ఇంజక్షన్​ చేయాలని డాక్టర్లు చెప్పారన్నారు.

అధికారులకు విన్నపం : తమకు సాయం చేయాలని మోజెస్​రాయ్ తల్లిదండ్రులు కాకినాడ కలెక్టరేట్​లో అధికారులకు విన్నవించారు. తమ కుమారుడిని కాపాడాలంటూ వేడుకున్నారు. తమ బాబుకు ప్రాణభిక్ష పెట్టాలని జేసీ అపూర్వభరత్​ను వారు కోరారు. దీంతో డాక్టర్లతో మాట్లాడి అంచనాలు రూపొందించాలని జేసీ అధికారులకు సుచించారు.

"మా బాబుకు 4 సంవత్సరాలు. ఏడాది తర్వాత ఈ వ్యాధి బయటపడింది. ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిరిగాం. కానీ ఎలాంటి క్యూర్​ లేదు. అయితే దీనికి ఇంజక్షన్​ ఇస్తే ప్రయోజనం ఉండే అవకాశం ఉంటుందని డాక్టర్లు చెప్పారు. కానీ అది చాలా కాస్ల్టీ అని చెప్పారు. ఇటీవల పునర్వికకు సాయం జరిగిన తీరు చూసి మేము కూడా వైద్యం కోసం ముందుకు వచ్చాం. ఆ ఇంజక్షన్​ ధర రూ.16 కోట్లు అని తెలిసింది. ఐదేళ్లు వచ్చేలోపు ఆ ఇంజక్షన్​ ఇస్తే బాబు అందరి మాదిరిగానే ఉంటాడని వైద్యులు చెప్పారు. ఆ ఇంజక్షన్​ కోసం సాయం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​కల్యాణ్​, మంత్రి లోకేశ్​ను కోరుతున్నాం." -బాలాజీ, బాబు తండ్రి

పునర్వికకు సాయం చేసిన మంత్రి లోకేశ్ : పునర్విక కర్నూలు జిల్లాలోని వెల్దుర్తికి చెందిన సురేశ్‌కుమార్‌, పుష్పావతి దంపతులకు 2025 ఏప్రిల్‌ 12న జన్మించింది. అయితే 6 నెలలైనా పాపలో కదిలికలు లేకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. అప్పుడు పాప అరుదైన ఎస్‌ఎంఏ టైప్‌-1(స్పైనల్‌ మస్క్యులర్‌ ఆంట్రోఫీ) అనే సమస్యతో బాధ పడుతున్నట్లు బయటపడింది. దీనికి రూ.16 కోట్ల విలువ చేసే ఇంజెక్షన్‌ మాత్రమే చికిత్స అని డాక్టర్లు చెప్పారు. దీంతో ఆ చిన్నారి కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల యువత కదిలింది. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి పునర్విక చికిత్స బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. అందుకు అవసరమైన రూ.6 కోట్లు సమకూరుస్తానని భరోసా ఇచ్చారు.

TAGGED:

SPINAL MUSCULAR ATROPHY TYPE 2
16 CRORE INJECTION DISEASE NAME
BOY MOJESROY 16 CRORE INJECTION
బాబు వైద్యానికి 16 కోట్ల ఇంజక్షన్​
16 CRORE INJECTION BOY TREATMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.