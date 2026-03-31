బాబు బతకాలంటే ఇంజక్షన్కు రూ.16 కోట్లు కావాలి - సాయం చేయాలంటున్న తల్లిదండ్రులు
అరుదైన కండర వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాబు - ఆసుపత్రి ఖర్చుల కోసం నెలకు రూ. 50 వేలు ఖర్చు - బాబును కాపాడాలంటూ అధికారులను వేడుకున్న దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 6:40 PM IST
16 Crore Need For Boy Treatment : తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటారు. పుట్టినప్పటి నుంచి వారే తమ ప్రపంచంగా బ్రతుకుతుంటారు. ఏ చిన్న గాయమైనా భరించలేరు. కొంచెం జ్వరం వచ్చిందంటేనే తట్టుకోలేరు. అలాంటిది ఓ దంపతులు తమ చిన్నారికి వచ్చిన అరుదైన వ్యాధితో నిత్యం ఎంతో వేదనకు గురవుతున్నారు. వారికి ఏమి చేయాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు.
నెలకు రూ.50 వేలు ఖర్చు : కాకినాడలోని గ్రామీణ మండలం గంగనాపల్లికి చెందిన వారు కోసూరి బాలాజీ, హెమియా దంపతులు. వీరికి మోజెస్రాయ్ అనే నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ఈ బాబు స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫి (ఎస్ఎంఏ) టైప్-2 అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. మోజెస్రాయ్కు తల్లిదండ్రులు కాకినాడలోని ధన్విక్ న్యూరోసెంటర్లో చికిత్స చేయించగా అక్కడే ఈ డిసీజ్ను గుర్తించారు. ఈ అరుదైన వ్యాధి జన్యు లోపంతో వచ్చినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధరించారు. ఇప్పుడు కాకినాడ శాంతినగర్లో బాబును విహాన్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్లో చేర్పించి వైద్యం అందిస్తున్నట్లు తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. నెలకు రూ.50 వేలు ఖర్చు అవుతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇప్పటి వరకు పది లక్షల అప్పు : గడిచిన మూడేళ్ల నుంచి మోజెస్రాయ్ చికిత్స కోసం రూ.10 లక్షల వరకు అప్పు చేసినట్లు తెలిపారు. బాబు స్పైనల్ మస్క్యులర్ అట్రోఫి (ఎస్ఎంఏ) టైప్-2 వ్యాధి నివారణకు జోల్జెస్మా అనే రూ. 16 కోట్ల విలువైన ఇంజక్షన్ చేయాలని డాక్టర్లు చెప్పారన్నారు.
అధికారులకు విన్నపం : తమకు సాయం చేయాలని మోజెస్రాయ్ తల్లిదండ్రులు కాకినాడ కలెక్టరేట్లో అధికారులకు విన్నవించారు. తమ కుమారుడిని కాపాడాలంటూ వేడుకున్నారు. తమ బాబుకు ప్రాణభిక్ష పెట్టాలని జేసీ అపూర్వభరత్ను వారు కోరారు. దీంతో డాక్టర్లతో మాట్లాడి అంచనాలు రూపొందించాలని జేసీ అధికారులకు సుచించారు.
"మా బాబుకు 4 సంవత్సరాలు. ఏడాది తర్వాత ఈ వ్యాధి బయటపడింది. ఎన్నో ఆస్పత్రులు తిరిగాం. కానీ ఎలాంటి క్యూర్ లేదు. అయితే దీనికి ఇంజక్షన్ ఇస్తే ప్రయోజనం ఉండే అవకాశం ఉంటుందని డాక్టర్లు చెప్పారు. కానీ అది చాలా కాస్ల్టీ అని చెప్పారు. ఇటీవల పునర్వికకు సాయం జరిగిన తీరు చూసి మేము కూడా వైద్యం కోసం ముందుకు వచ్చాం. ఆ ఇంజక్షన్ ధర రూ.16 కోట్లు అని తెలిసింది. ఐదేళ్లు వచ్చేలోపు ఆ ఇంజక్షన్ ఇస్తే బాబు అందరి మాదిరిగానే ఉంటాడని వైద్యులు చెప్పారు. ఆ ఇంజక్షన్ కోసం సాయం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ను కోరుతున్నాం." -బాలాజీ, బాబు తండ్రి
పునర్వికకు సాయం చేసిన మంత్రి లోకేశ్ : పునర్విక కర్నూలు జిల్లాలోని వెల్దుర్తికి చెందిన సురేశ్కుమార్, పుష్పావతి దంపతులకు 2025 ఏప్రిల్ 12న జన్మించింది. అయితే 6 నెలలైనా పాపలో కదిలికలు లేకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. అప్పుడు పాప అరుదైన ఎస్ఎంఏ టైప్-1(స్పైనల్ మస్క్యులర్ ఆంట్రోఫీ) అనే సమస్యతో బాధ పడుతున్నట్లు బయటపడింది. దీనికి రూ.16 కోట్ల విలువ చేసే ఇంజెక్షన్ మాత్రమే చికిత్స అని డాక్టర్లు చెప్పారు. దీంతో ఆ చిన్నారి కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల యువత కదిలింది. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న చిన్నారి పునర్విక చికిత్స బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. అందుకు అవసరమైన రూ.6 కోట్లు సమకూరుస్తానని భరోసా ఇచ్చారు.
