YUVA : నాలుగేళ్ల వయస్సులోనే బ్యాట్​తో సహవాసం - ఇప్పుడు అండర్‌-19 ప్రపంచ కప్‌లో టాప్ ప్లేయర్

అండర్‌-19 విభాగంలో భారత్​కు ప్రపంచ కప్​ తీసుకొచ్చిన ​ ఆరోన్ జార్జ్ - 2 సెంచరీలు, హాఫ్‌ సెంచరీ బాదిన ఆరోన్ జార్జ్ - సీనియర్ టీమ్‌కు ఆడటమే తన లక్ష్యం

Under 19 Cricketer Aaron George
Under 19 Cricketer Aaron George (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Under 19 Cricketer Aaron George : నాలుగేళ్ల వయస్సులో ఆ పసి చేతులు బ్యాట్​ పడితే అందులో ఒక ఛాంపియన్ని చూశారు ఆ తండ్రి. ఆ నమ్మకమే ఈ రోజు మన హైదరాబాద్​ కుర్రాడిని ప్రపంచ వేదికపై మెరిసేలా చేసింది. అండర్​ 19 ప్రపంచ కప్​లో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ, సెమీ ఫైనల్లో ఆఫ్గనిస్థాన్​పై ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి అద్భుత సెంచరీతో భారత్​ను విజయ తీరాలకు చేర్చాడు. అసలు ఈ జర్నీ ఎలా మొదలైంది? కుటుంబ సభ్యుల స్పందన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నాలుగేళ్లకే బ్యాట్​ పట్టి : ఆరోన్ కుటుంబం తన చిన్నతనంలోనే కేరళ నుంచి హైదరాబాద్​కు వచ్చి స్థిరపడింది. ఆయన తండ్రి హైదరాబాద్​లో పోలీస్​ ఆఫీసర్​గా పని చేసేవారు. ప్రస్తుతం నోకియా కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. తల్లి ఇంట్లోనే ట్యూషన్స్​ చెబుతారు. అక్క లాయర్​గా బెంగళూరులో పని చేస్తోంది. ఆరోన్ నాలుగేళ్ల వయసులోనే ప్లాస్టిక్​ బ్యాట్​తో తన సాధన మొదలుపెట్టాడు. ఆరేళ్ల వయసులో తండ్రి స్నేహితుడి సుభాష్​​ వద్ద కోచింగ్​ ప్రారంభించాడు. పదేళ్ల వయస్సు నుంచి బిజు నాయర్​ కోచ్​గా ఉన్నారు.

ఇంట్లోనే స్కూల్​ పాఠాలు : ఆరోన్ ఆరో తరగతి నుంచి స్కూల్​కు వెళ్లడం మానేసి, ఇంట్లోనే తల్లి దగ్గర చదువుకునేవాడు. అలా తల్లి సాయంతో అటు చదువుకు, ఇటు ఆటను మేనేజ్​ చేసేవాడు. ఇందులో తన స్నేహితుల సపోర్ట్​ కూడా ఎంతో ఉందని అన్నాడు. అలా​ స్కూల్లో ఉండగానే అండర్​ 14తో తన క్రికెట్​ కెరీర్​ను మొదలు పెట్టాడు. తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో అండర్​ 16లో కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. అనంతరం అండర్​ 19లో రెండు సంవత్సరాలు కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలోనే హైదరాబాద్​ కోసం టైటిల్​ కూడా గెలుచుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ టీమ్​లో కీలకంగా మారాడు.

"నేను ప్రపంచ కప్​ గెలిచిన ఆ రోజు, నాకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అది గెలిచినప్పుడు నా కుటుంబీకులు, స్నేహితులు ఎంతో సంతోషించారు. అలాగే కోచ్ బిజు నాయర్​, ఆర్​ శ్రీధర్​లు నా గెలుపు కోసం చాలా కృషి చేశారు. అంతే కాకుండా ఈ ప్రపంచ కప్​ ఆడే సమయంలో కెప్టెన్​ ఆయుష్ మాత్రే జట్టు ఎంతో చక్కగా మేనేజ్​ చేశాడు. నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి సచిన్​ గేమ్​ అంటే చాలా ఇష్టం. " - ఆరోన్ జార్జ్

గాయంతో రెండు మ్యాచ్​లకు దూరం : అండర్​ 19లో సౌత్​ ఆఫ్రికా మ్యాచ్​ తర్వాత గాయం అయిన కారణంగా ఆరోన్ మొదటి​ రెండు ఆటలకు దూరం కావాల్సి వచ్చింది. అయినా ఏమాత్రం ఆగకుండా మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చి చేరాడు. మెదుడుని, శరీరాన్ని దాని కోసమే సిద్ధం చేసుకున్నాడు. క్రికెట్​లో ఓటమి సహజమైన విషయం. అందుకే ఆ ఓటమి చూసి బయపడకుండా, గెలుపును చూసి గర్వ పడకుండా ఉండాలంటున్నాడు ఆరోన్.

బౌలింగ్​ కూడా ముఖ్యమే : ఫీల్డ్​కి​ ఎప్పుడు వెళ్లినా ఆటను అర్థం చేసుకుని జట్టును గెలిపించడం ముఖ్యమని ఆరోన్​ చెప్పాడు. కేవలం బ్యాటింగ్​పైనే కాకుండా బౌలింగ్​ పైన కూడా దృష్టి పెట్టాలన్నాడు. అలాగే ఇప్పుడు బౌలింగ్​ చేస్తే, అది వికెట్​ తీయడం కోసం కంటే ఎక్కువగా రన్లు ఆపడం ముఖ్యమని చెబుతున్నాడు. దానికి తగినట్లు గానే సాధన చెస్తునట్లు ఆరోన్ తెలిపాడు.

మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి : ఇక ముందు రాబోయే క్రికెటర్లు తమ స్కిల్​పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని చెప్పాడు. ఒకే పద్ధతిలో కాకుండా వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలని అన్నాడు. కేవలం ఫిజికల్​గా మాత్రమే కాకుండా మెంటల్​ ట్రైనింగ్​ కూడా ముఖ్యమేనని ఆరోన్ చెబుతున్నాడు. అలాగే అందరికీ ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి ఉండాలంటున్నాడు ఆరోన్. ఒక్కోసారి ఆట మనం అనుకునట్లు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఆ విషయాన్ని అక్కడే వదిలేసి ముందు జరగబోయే మ్యాచ్​ గురించి ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నాడు. అలాగే తాను క్రికెట్ ఒక్కటే కాకుండా బాస్కెట్ ​బాల్, టేబుల్​ టెన్నిస్​ వంటి మరిన్ని ఆటలు కూడా ఆడతాడని చెప్పాడు.

