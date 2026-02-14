YUVA : నాలుగేళ్ల వయస్సులోనే బ్యాట్తో సహవాసం - ఇప్పుడు అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో టాప్ ప్లేయర్
అండర్-19 విభాగంలో భారత్కు ప్రపంచ కప్ తీసుకొచ్చిన ఆరోన్ జార్జ్ - 2 సెంచరీలు, హాఫ్ సెంచరీ బాదిన ఆరోన్ జార్జ్ - సీనియర్ టీమ్కు ఆడటమే తన లక్ష్యం
Published : February 14, 2026 at 3:05 PM IST
Under 19 Cricketer Aaron George : నాలుగేళ్ల వయస్సులో ఆ పసి చేతులు బ్యాట్ పడితే అందులో ఒక ఛాంపియన్ని చూశారు ఆ తండ్రి. ఆ నమ్మకమే ఈ రోజు మన హైదరాబాద్ కుర్రాడిని ప్రపంచ వేదికపై మెరిసేలా చేసింది. అండర్ 19 ప్రపంచ కప్లో ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ, సెమీ ఫైనల్లో ఆఫ్గనిస్థాన్పై ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి అద్భుత సెంచరీతో భారత్ను విజయ తీరాలకు చేర్చాడు. అసలు ఈ జర్నీ ఎలా మొదలైంది? కుటుంబ సభ్యుల స్పందన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నాలుగేళ్లకే బ్యాట్ పట్టి : ఆరోన్ కుటుంబం తన చిన్నతనంలోనే కేరళ నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చి స్థిరపడింది. ఆయన తండ్రి హైదరాబాద్లో పోలీస్ ఆఫీసర్గా పని చేసేవారు. ప్రస్తుతం నోకియా కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. తల్లి ఇంట్లోనే ట్యూషన్స్ చెబుతారు. అక్క లాయర్గా బెంగళూరులో పని చేస్తోంది. ఆరోన్ నాలుగేళ్ల వయసులోనే ప్లాస్టిక్ బ్యాట్తో తన సాధన మొదలుపెట్టాడు. ఆరేళ్ల వయసులో తండ్రి స్నేహితుడి సుభాష్ వద్ద కోచింగ్ ప్రారంభించాడు. పదేళ్ల వయస్సు నుంచి బిజు నాయర్ కోచ్గా ఉన్నారు.
ఇంట్లోనే స్కూల్ పాఠాలు : ఆరోన్ ఆరో తరగతి నుంచి స్కూల్కు వెళ్లడం మానేసి, ఇంట్లోనే తల్లి దగ్గర చదువుకునేవాడు. అలా తల్లి సాయంతో అటు చదువుకు, ఇటు ఆటను మేనేజ్ చేసేవాడు. ఇందులో తన స్నేహితుల సపోర్ట్ కూడా ఎంతో ఉందని అన్నాడు. అలా స్కూల్లో ఉండగానే అండర్ 14తో తన క్రికెట్ కెరీర్ను మొదలు పెట్టాడు. తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో అండర్ 16లో కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. అనంతరం అండర్ 19లో రెండు సంవత్సరాలు కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలోనే హైదరాబాద్ కోసం టైటిల్ కూడా గెలుచుకొచ్చాడు. ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ టీమ్లో కీలకంగా మారాడు.
"నేను ప్రపంచ కప్ గెలిచిన ఆ రోజు, నాకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అది గెలిచినప్పుడు నా కుటుంబీకులు, స్నేహితులు ఎంతో సంతోషించారు. అలాగే కోచ్ బిజు నాయర్, ఆర్ శ్రీధర్లు నా గెలుపు కోసం చాలా కృషి చేశారు. అంతే కాకుండా ఈ ప్రపంచ కప్ ఆడే సమయంలో కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రే జట్టు ఎంతో చక్కగా మేనేజ్ చేశాడు. నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి సచిన్ గేమ్ అంటే చాలా ఇష్టం. " - ఆరోన్ జార్జ్
గాయంతో రెండు మ్యాచ్లకు దూరం : అండర్ 19లో సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ తర్వాత గాయం అయిన కారణంగా ఆరోన్ మొదటి రెండు ఆటలకు దూరం కావాల్సి వచ్చింది. అయినా ఏమాత్రం ఆగకుండా మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చి చేరాడు. మెదుడుని, శరీరాన్ని దాని కోసమే సిద్ధం చేసుకున్నాడు. క్రికెట్లో ఓటమి సహజమైన విషయం. అందుకే ఆ ఓటమి చూసి బయపడకుండా, గెలుపును చూసి గర్వ పడకుండా ఉండాలంటున్నాడు ఆరోన్.
బౌలింగ్ కూడా ముఖ్యమే : ఫీల్డ్కి ఎప్పుడు వెళ్లినా ఆటను అర్థం చేసుకుని జట్టును గెలిపించడం ముఖ్యమని ఆరోన్ చెప్పాడు. కేవలం బ్యాటింగ్పైనే కాకుండా బౌలింగ్ పైన కూడా దృష్టి పెట్టాలన్నాడు. అలాగే ఇప్పుడు బౌలింగ్ చేస్తే, అది వికెట్ తీయడం కోసం కంటే ఎక్కువగా రన్లు ఆపడం ముఖ్యమని చెబుతున్నాడు. దానికి తగినట్లు గానే సాధన చెస్తునట్లు ఆరోన్ తెలిపాడు.
మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి : ఇక ముందు రాబోయే క్రికెటర్లు తమ స్కిల్పై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని చెప్పాడు. ఒకే పద్ధతిలో కాకుండా వివిధ రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలని అన్నాడు. కేవలం ఫిజికల్గా మాత్రమే కాకుండా మెంటల్ ట్రైనింగ్ కూడా ముఖ్యమేనని ఆరోన్ చెబుతున్నాడు. అలాగే అందరికీ ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి ఉండాలంటున్నాడు ఆరోన్. ఒక్కోసారి ఆట మనం అనుకునట్లు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు ఆ విషయాన్ని అక్కడే వదిలేసి ముందు జరగబోయే మ్యాచ్ గురించి ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నాడు. అలాగే తాను క్రికెట్ ఒక్కటే కాకుండా బాస్కెట్ బాల్, టేబుల్ టెన్నిస్ వంటి మరిన్ని ఆటలు కూడా ఆడతాడని చెప్పాడు.
