కోతుల దాడి - భయంతో ఆగిన బాలుడి గుండె
Boy Dies Scared By Monkeys Attack : సూర్యాపేట జిల్లాలో కోతుల గుంపు వెంబడించడంతో భయాందోళనకు గురై, తీవ్రమైన గుండెపోటుతో 12 ఏళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
Published : October 24, 2026 at 10:35 AM IST
Boy Dies Scared By Monkeys Attack : సూర్యాపేట జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన వెలుగు చూసింది. నడిగూడెం మండలం వల్లాపురం గ్రామంలో కోతుల గుంపు ఒక్కసారిగా తరమడంతో ప్రాణభయంతో పరుగెత్తిన ఓ బాలుడు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై గుండె ఆగి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు. సరదాగా స్నేహితుడితో కలిసి బయటకు వెళ్లిన చిన్నారి, ఉన్నట్టుండి ప్రాణాలు కోల్పోయి విగతజీవిగా మారడంతో ఆ కుటుంబంతో పాటు స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది.
అకస్మాత్తుగా దాడి చేసిన కోతుల గుంపు
పోలీసులు, గ్రామస్థులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, వల్లాపురం గ్రామానికి చెందిన మోక వీరబాబు కుమారుడు నిశాంత్ (12), అదే గ్రామానికి చెందిన మనేందర్ (11) ఇద్దరూ కలిసి స్థానికంగా ఉన్న చెరువు దగ్గరకు వెళ్లారు. మార్గమధ్యంలో కోతుల గుంపు ఒకటి వారిపై అకస్మాత్తుగా దాడి చేసింది. ఊహించని రీతిలో కోతులను చూసి భయపడిన ఆ ఇద్దరు బాలురు, ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో కొద్ది దూరం పరిగెత్తాక నిశాంత్ కింద పడిపోయాడు.
ఆ తర్వాత మరికొంత దూరంలో రోడ్డుపై పడిన మనేందర్ గట్టిగా కేకలు వేశాడు. బాలుడి కేకలు విని కోతులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాయి. తర్వాత మనేందర్ వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి, నిశాంత్ స్పృహ కోల్పోయి పడి ఉన్నాడు. అదే సమయంలో అటుగా వెళుతున్న గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు వారిని గమనించి వెంటనే తమ బైక్పై నిశాంత్ను స్థానిక వైద్యుడి వద్దకు తీసుకెళ్లారు.
అక్కడ వైద్యుడు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా, అతను అప్పటికే మరణించినట్లు 108 మంది సిబ్బంది నిర్ధారించారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం కూసుమంచి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లారు. ఈ ఘటనతో వల్లాపురంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న కుమారుడు కోతుల దాడికి భయపడి అకస్మాత్తుగా మరణించడాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఆ తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోధిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి గ్రామంలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న కోతుల బెడదను నివారించాలని, తగిన చర్యలు తీసుకుని వానరాలను గ్రామం నుంచి అడవుల్లోకి తరలించాలని కోరుతున్నారు.
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