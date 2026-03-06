ETV Bharat / state

ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణకు అస్వస్థత - చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు తరలింపు

శాసనమండలిలో మళ్లీ స్వల్ప అస్వస్థత గురైన విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ- బీపీలో హెచ్చుతగ్గులు - మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు బొత్స

Botsa Satyanarayana Unwell while Talking in Legislative Council
Botsa Satyanarayana Unwell while Talking in Legislative Council (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 7:24 PM IST

|

Updated : March 6, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Botsa Satyanarayana Unwell while Talking in Legislative Council: వైఎస్సార్సీపీ నేత, ఏపీ మండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. బొత్స సత్యనారాయణ ఆరోగ్యం నిలకడగా లేనట్లు తెలుస్తుంది. ఇటీవల తరుచూ ఆయన అస్వస్తకు గురవ్వడమే దానికి నిదర్శనం. వారం రోజుల క్రితం ఆయనకు బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ వచ్చింది. దీంతో ఆయనను హైదరాబాద్‌కు తరలించారు. సిటీ న్యూరో సెంటర్‌లో చికిత్స అందించారు. కాగా ఆ తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. కానీ మళ్లీ నేడు మండలిలో మాట్లాడుతున్న బొత్స మరోసారి అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

బొత్స సత్యనారాయణకు మళ్లీ స్వల్ప అస్వస్థత - చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌కు తరలింపు (ETV Bharat)

మండలిలో మరోసారి అస్వస్థతకు గురైన బొత్స: ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు పై ప్రసంగిస్తుండగా బొత్స అస్వస్తతకు లోనయ్యారు. వెనక్కి తుళ్లి పడబోతుండగా మరో సభ్యుడు పట్టుకున్నారు. బొత్స ఆరోగ్య పరిస్థితిని గుర్తించిన మండలి ఛైర్మన్ సభను ఓసారి వాయుదా వేశారు. సభ నుంచి తన ఛాంబర్‌కు వచ్చిన బొత్సకు అసెంబ్లీలోని వైద్యులు వైద్య పరీక్షలు చేశారు. బొత్సకు బీపీ కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన వైద్యులు బొత్సకు చికిత్స అందించే వైద్యులతో మాట్లాడి మందులు ఇచ్చి పంపారు.

హైదరాబాద్​కు బొత్స: కాసేపటికే తిరిగి సభకు వచ్చిన బొత్స ద్రవ్య వినిమయ బిల్లుపై ప్రసంగించారు. తిరిగి మరోసారి స్వల్ప అస్వస్తతకు గురి కావడంతో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించినా వినకుండా ప్రసంగాన్ని ముగించే వరకు ఆయన మాట్లాడారు. అనంతరం అసెంబ్లీ లోని చాంబర్​కు రాగా వైద్యులు మరోసారి పరీక్షించారు. బొత్స ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో రెగ్యులర్​గా చికిత్స అందించే వైద్యులతో మాట్లాడిన బొత్స వారి సూచన మేరకు మరో సారి అక్కడకే బయలు దేరారు. చికిత్స కోసం శాసన సభ నుంచి నేరుగా హైదరాబాద్​ కు బయలు దేరారు.

పయ్యావుల పరామర్శ: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్​ బొత్స ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం బొత్స పరిస్థితి ఎలా ఉందని ఆరా తీశారు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని బొత్సకు సూచించారు.

Last Updated : March 6, 2026 at 7:34 PM IST

TAGGED:

BOTSA IN LEGISLATIVE COUNCIL
BOTSA AGAIN ILL HEALTH
BOTSA HEALTH CONDITION
BOTSA SATYANARAYANA AT COUNCIL
BOTSA SATYANARAYANA UNWELL

