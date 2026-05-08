ఉపన్యాసాలు కాదు చేసి చూపించారు - అనంత కాలేజీ క్యాంపస్‌లో 4 ఉద్యానవనాలు

మొక్కలనే దైవంగా భావిస్తున్న వృక్షశాస్త్ర ప్రొఫెసర్ రఘురాములు - అనంతపురం ఆర్ట్స్ కళాశాలలో గార్డెన్స్ ఏర్పాటు - ఉదయం మూడు గంటల ముందే విధులకు హాజరై మొక్కలకు నీళ్లు

Published : May 8, 2026 at 2:18 PM IST

Anantapur Prof Rare Gardens : పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటే కేవలం ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కాదు. ఆచరణలో చేసి చూపించడం. ఈ సూత్రాన్ని నమ్మారు ఓ ప్రొఫెసర్. ఆయనకు మొక్కలంటే ప్రాణం. చెట్లు అంటే దైవంతో సమానం. ఆయన ఎక్కడ పనిచేస్తే అక్కడ పచ్చదనం వికసిస్తుంది. కాంక్రీట్ భవనాల మధ్య ఉద్యానవనాలు ప్రాణం పోసుకుంటాయి. ఆయనే అనంతపురం ప్రభుత్వ డిగ్రీ (ఆర్ట్స్) కళాశాల వృక్షశాస్త్ర ఆచార్యులు రఘురాములు. తన చేతులతో స్వయంగా మొక్కలు నాటి, అరుదైన వృక్షాలతో ఆయన సృష్టిస్తున్న పచ్చని ప్రపంచం గురించిన ప్రత్యేక కథనం.

మొక్కల పెంపకమే మహా యజ్ఞం! : రఘురాములుకు ప్రకృతి అంటే ఎనలేని ఆసక్తి. ఆయనకు మొక్కల పెంపకం అనేది ఒక అభిరుచి మాత్రమే కాదు. అదొక మహా యజ్ఞం. గతంలో ఆయన ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో పనిచేశారు. అలాగే కర్నూలు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలోనూ విధులు నిర్వర్తించారు. ఎక్కడ పనిచేసినా అక్కడ ఉద్యానవనాలు తీర్చిదిద్దడం ఆయనకు అలవాటు. గత ఐదేళ్లుగా ఆయన అనంతపురం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఆచార్యునిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ కూడా తన పచ్చని ముద్ర వేశారు. కళాశాల రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చేశారు.

విధులకు మూడు గంటల ముందే వన సేవ : ఆయనది కేవలం తరగతి గదికి పరిమితమైన ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం కాదు. మొక్కల బాగోగులు చూసుకోవడాన్ని తన ప్రథమ బాధ్యతగా తీసుకున్నారు. ప్రతిరోజూ కళాశాల సమయం కంటే మూడు గంటల ముందే క్యాంపస్‌కు చేరుకుంటారు. స్వయంగా తన చేతులతో మొక్కలకు నీరు పోస్తారు. కలుపు తీస్తారు. ఎరువులు వేస్తారు. ప్రతి మొక్కను ఓ బిడ్డలా సాకుతారు.

క్యాంపస్‌లో నాలుగు ఉద్యానవనాలు : కళాశాల లోపలికి అడుగు పెట్టగానే ఒక పచ్చని ప్రపంచం విద్యార్థులకు స్వాగతం పలుకుతుంది. ఆయన ప్రాంగణంలో నాలుగు రకాల ప్రత్యేక ఉద్యానవనాలను సృష్టించారు. ఆక్వాటిక్ గార్డెన్​లో నీటిలో పెరిగే 15 రకాల అరుదైన మొక్కలను పెంచుతున్నారు. ఎన్‌డేంజర్డ్ స్పీసిస్ గార్డెన్​లో భూమ్మీద అంతరించిపోతున్న 15 రకాల అరుదైన జాతుల మొక్కలను ప్రత్యేకంగా బతికిస్తున్నారు. రాక్ గార్డెన్​లో రాళ్ల మధ్య పెరిగే 50 రకాల మొక్కలతో ఎంతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు. బొటానికల్ గార్డెన్​లో వంద రకాలకు పైగా మొక్కలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు అనేక ఔషధ గుణాలున్న చెట్లను కూడా ఇక్కడ పెంచుతున్నారు.

ఆఫ్రికా ఖండపు అరుదైన 'బాబో' చెట్టు! : కళాశాల గార్డెన్‌లో ఆఫ్రికా ఖండానికి చెందిన 'బాబో' చెట్టు ఆకర్షణీయమైనది. ఈ చెట్టు కాండం చాలా భారీగా ఉంటుంది. సుమారు 30 మంది మనుషులు చేతులు చాచి మానవహారంలా ఏర్పడితే ఎంత లావు ఉంటుందో ఈ చెట్టు కాండం అంత లావుగా పెరుగుతుంది. ఆఫ్రికాలో నిరుపేదలు ఈ చెట్టు కాండానికి ఇరువైపులా పెద్ద రంధ్రాలు చేస్తారు. ఆ రంధ్రాలను ద్వారాలుగా మలచుకుని వాటినే ఇళ్లుగా వాడుకుంటారు. ఇంతటి అరుదైన, భారీ వృక్షానికి సంబంధించిన విత్తనాన్ని రఘురాములు ఎంతో శ్రమించి ఇక్కడికి తెచ్చారు. అనంతపురం వాతావరణంలో నాటి ప్రాణం పోశారు. ఆయన జాగ్రత్తగా కాపాడటంతో ఆ విత్తనం ఇప్పుడు చెట్టుగా మారింది.

అరుదైన వృక్షాల నిధి : కేవలం బాబో చెట్టు మాత్రమే కాదు, మరెన్నో దేశవిదేశీ అరుదైన మొక్కలు ఇక్కడ కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ పెంచుతున్న అరుదైన జాతుల్లో ఫిష్ బోన్ కాక్టస్, సాండ్ వైన్, అవకాడో, ఆపిల్, మిరియాలు, కాఫీ మొక్కలు, గాలిబుడగ, సిందూరం, మధునాశిని, గుగ్గులు, నన్నారి, అశోక తదితర ఎన్నో రకాల అరుదైన, ఔషధ మొక్కలు ఈ క్యాంపస్‌లో ఉన్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

