ప్రగతి విరిసేలా - ప్రతి మది మురిసేలా - బొర్రా గుహలకు ఆధునిక హంగులు!
అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో బొర్రా గుహలు ఒకటి - స్వదేశీదర్శన్ 2.0లో బొర్రా గుహల అభివృద్ధి - రానున్న పర్యాటక సీజన్కు అందుబాటులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 4:01 PM IST
Borra Caves Works Updates : ఆకట్టుకునే లోయలు, అందమైన జలపాతాలు, ఆహ్లాదం పంచే కాఫీతోటలు, అహో అనిపించే ప్రకృతి సొబగులు ఇవన్నీ మన్యం సొంతం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో సహజమైన అందాలకు లోటు లేకపోయినా సదుపాయాలు మాత్రం చాలా పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా జిల్లాకు పర్యాటకంగా ఎంతపేరున్నా ప్రగతి విషయంలో వెనుకబడే ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మన్యంపై ఫోకస్ పెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పర్యాటకాన్ని కొత్తపుంతలు తొక్కిస్తోంది. దీంతో సరికొత్త సొబగులు ఆకర్షణలతో మన్యం ముస్తాబవుతోంది.
ఈ క్రమంలోనే బొర్రా గుహల్లో ఆధునికీకరణ పనులు చేపడుతున్నారు. ఈ గుహలు మన్యానికి కలికితురాయిగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రకృతిసిద్ధమైన భౌగోళిక అద్భుతమైన వీటిని చూసేందుకు నిత్యం వేలాదిమంది వస్తుంటారు. ఇక్కడి ప్రశాంతమైన చల్లటి వాతావరణం సందర్శకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంతటి అందాలు ప్రత్యక్షంగా చూస్తే గాని ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించలేం. నిత్యం పర్యాటకుల కేరింతలు, గబ్బిలాలు కీచు శబ్దలతో గుహలో సందడి వాతావరణం కనిపిస్తుంది. కొండ లోపల వేలాడినట్లు కనిపించే శిలా ఖనిజాలు చూపరులను హత్తుకుంటాయి.
Borra Caves in Swadesh Darshan 2.0 : ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశాన్ని సందర్శించే వారికి మరింత మధురానుభూతి మిగిల్చేలా ఆధునిక హంగులద్దుతున్నారు. కేంద్రం స్వదేశీ దర్శన్ 2.0లో భాగంగా కేటాయించిన రూ. 24.09 కోట్ల నిధులతో బొర్రా గుహల్లో ఆధునికీకరణ పనులు చేపడుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు సంవత్సరాల క్రితమే బొర్రా గుహల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందించింది. అప్పటి నుంచి పలుమార్లు టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టినా గుత్తేదారులు ముందుకు రాలేదు.
పనులు చేసే గుత్తేదారులే నిర్వహణ బాధ్యత సైతం చూసుకోవాలన్న నిబంధనతో ఎవరూ ముందుకు రాలేదని సమాచారం. అప్పట్లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ కూడా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిపై ఫోకస్ చేయకపోవడంతో నిధులు మంజూరైనా పనులు ప్రారంభం కాలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక నిబంధనలు మార్చడంతో గుత్తేదారులు ముందుకొచ్చి పనులు ఆరంభించారు.
- విదేశాలు, దేశనలుమూలల నుంచి సందర్శకులను ఆకర్షించేలా ప్రవేశంలో స్వాగత ద్వారం, గుహల వద్ద మరోద్వారం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సువిశాల వాహనాల పార్కింగ్తో పచ్చదనం పెంపునకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పర్యాటకుల కోసం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, దారిపొడవునా వీధిలైట్లు, నగదురహిత టికెట్ విధానం, కాలిబాటలు, వ్యూపాయింట్, రెస్టారెంట్, మరుగుదొడ్లు, గుహల లోపల సహజసిద్ధ ప్రకృతి అందాలను మరింత సుందరంగా చూపించేలా లైట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గ్రిల్స్ పెడుతున్నారు.
- స్థానిక గిరిజనులు తయారు చేసిన కళాకృతులు, పండించిన ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులను విక్రయించుకోవడానికి ఏపీటీడీసీ ఆధ్వర్యంలో మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. గుహలకు వెళ్లే మార్గంలో రెండువైపులా లోయ అందాలు చూసేలా విజువల్ డెక్లు, వ్యూపాయింట్లకు స్థలాలను ఎంపిక చేస్తున్నారు. గుహ లోపలి అందాలను విభిన్నకోణాల్లో చూసేందుకు సౌండ్స్ అండ్ లైటింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కానీ ఈ పనులకు ఇంకా గుత్తేదారులు ముందుకు రాలేదు.
70 శాతం పనులు పూర్తి : ప్రతి ఏటా గుహలకు ఐదు లక్షల మంది వరకు వస్తారని బొర్రా గుహల యూనిట్ మేనేజర్ గౌరీశంకర్ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఆధునికీకరణ జరుగుతోందని చెప్పారు. ఇప్పటికే 70 శాతం పైగా పనులు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. మిగిలినవి అతి త్వరలో పూర్తి చేసి రానున్న పర్యాటక సీజన్కు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచన చేస్తున్నామని గౌరీశంకర్ వెల్లడించారు.
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