ఒకవైపు ఎండిపోతున్న బోర్లు - మరోపక్క ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల సమ్మె - హైదరాబాద్ ప్రజల నీటి అవస్థలు!
Water Problems in Hyderabad : హైడ్రా చర్యలకు నిరసనగా ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల యజమానులు హైదరాబాద్లో సమ్మె చేస్తున్నారు. సున్నం చెరువులో 25 పవర్బోర్ల తీసివేయడంతో నీటిని సరఫరా చేసే ప్రైవేటు ట్యాంకర్లు నిలిచిపోయాయి.
Published : November 4, 2026 at 5:02 PM IST
తీవ్ర వర్షాభావం, అడుగంటిన భూగర్భజలాలు, ఎండిపోతున్న బోర్లు, ఖాళీ అవుతున్న జలాశయాలతో హైదరాబాద్కు తీవ్ర నీటిఎద్దడి ముప్పు ఏర్పడుతోంది. ఇది చాలదన్నట్లు ఇప్పుడు ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల సమ్మెతో హైదరాబాద్ నగరం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. దీంతో ప్రైవేటు పీజీ హాస్టళ్లు కూడా ఒక్కొక్కటిగా మూతపడుతున్నాయి. ఇటీవల అక్రమ బోర్లు, నీటి అక్రమ దందాపై హైడ్రా అధికారులు దాడులు చేయడంతో మంగళవారం నుంచి ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల యజమానులు సమ్మెకు దిగారు. ట్యాంకర్లు లేక, జలమండలి నుంచి నీరు సరఫరా లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో దాదాపు 2,500 పీజీ హస్టల్స్ ఉన్నాయి. మాదాపూర్, రాయదుర్గం, మణికొండ, నార్సింగి, కోకాపేట, కేపీహెచ్బీ వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పీజీ హాస్టళ్లు ఉండగా కొన్ని కోలివిన్ హాస్టళ్లున్నాయి. కొన్ని భవనాలను అనుమతి లేకుండా నిర్మించడంతో జలమండలి అధికారులు నల్లా కనెక్షన్ ఇవ్వడం లేదు. ఇక్కడి బోర్లు ఎండిపోవడంతో ప్రైవేటు ట్యాంకర్లపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రెండు ఉదాహరణలు
రాయదుర్గం పరిధిలో 150 గజాల స్థలంలో ఆరంతస్తుల భవనంలో పీజీ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ 150 మంది ఉంటున్నారు. ఇటీవల ఆ భవనంలోని బోరు ఎండిపోయింది. నిర్వాహకులు రోజుకు మూడు ట్యాంకర్లు అంటే 30 వేల లీటర్ల నీటిని ప్రైవేట్గా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల యజమానుల సమ్మె కారణంగా నీటి సరఫరా ఆగిపోవడంతో అందరూ హాస్టల్ ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోతున్నారు.
మణికొండలోని ఓ ఐదంతస్తుల హాస్టల్లో 250 మంది వసతి పొందుతున్నారు. రోజుకు మూడు ట్యాంకర్ల నీటిని కొనుగోలు చేస్తూ నడిపిస్తున్న క్రమంలో ప్రస్తుతం సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ఏం చేయాలో తోచడం లేదని హాస్టల్ నిర్వాహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
హైదరాబాద్లోని సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో 1,200 వరకు ప్రైవేటు ట్యాంకర్లు నీటిని సప్లై చేస్తున్నాయి. వీరంతా సున్నంచెరువు, వట్టినాగులపల్లి, దొంతన్పల్లి, జన్వాడ, కొల్లూరు, ఖానాపూర్, మోకిల, హిమాయత్సాగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో పవర్ బోర్లు వేసి వాటర్ సప్లై చేస్తుంటారు. రోజుకు ఏకంగా 10 లక్షల లీటర్ల నీటిని అక్రమంగా తరలించేవారు. ఇటీవల గండిపేట జలాశయంలో బోర్లు వేసి నీటిని పంపింగ్ చేస్తున్న ఓ వ్యాపారిపై హైడ్రా కేసు కూడా నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. సున్నం చెరువు వద్ద దాదాపు 25 పవర్బోర్లను మూసేసి అందులోని బోర్లు తీసేశారు. దీంతో ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల దందా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది.
క్యాన్ నంబరు ఉంటేనే
జలమండలి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రోజుకు 7,500 ట్యాంకర్ల నీటిని సరఫరా చేస్తోంది. ఆన్లైన్లో క్యాన్ (కస్టమర్ ఖాతా నంబరు) ద్వారా నమోదు చేసుకుంటే 24 గంటల నుంచి 36 గంటలలోపు ఈ వాటర్ సప్లై అవుతున్నాయి. అక్రమంగా నిర్మించిన భవనాలకు క్యాన్ నంబరు లేకపోవడంతో ప్రైవేటు ట్యాంకర్లనే ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది.
గండిపేట నుంచి సరఫరా బంద్!
ఇటీవల పైపులైన్ల మరమ్మతులతో గండిపేట జలాశయం నుంచి నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. మరో రెండు రోజులు వచ్చే అవకాశం లేదు. ఒకేసారి ప్రైవేటు ట్యాంకర్లు నిలిచిపోవడం, మంజీర, సింగూరు రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు లేకపోవడం, బోర్లు ఎండిపోవడంతో నీటి ఎద్దడి తీవ్రరూపంతో ఎదురవుతోంది. తాము అక్రమ దందా చేయడం లేదని, అయినప్పటికీ తమ బోర్లను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారని ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ అన్నారు.
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