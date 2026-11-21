హైదరాబాద్లో శరవేగంగా ఎండిపోతన్న బోరుబావులు - దాహం తీర్చే భారమంతా ఇక ట్యాంకర్లదే!
Bore Wells Issue Hyderabad : రాజధానిలో బోర్లు శరవేగంగా ఎండిపోతున్నాయి. దీంతో ట్యాంకర్లకు భారీ డిమాండ్ నెలకొంది. భూగర్భజలాలు తగ్గిపోవడంతో గత ఆరు నెలల్లో 30 వేలకు పైగా బోర్లు నిరుపయోగంగా మారాయి.
Published : November 21, 2026 at 11:05 AM IST
హైదరాబాద్ మహానగరంలో భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకూ పడిపోతున్నాయి. దీంతో బోర్లు శరవేగంగా ఎండిపోతున్నాయి. ప్రతిరోజూ పదుల సంఖ్యలో ఎండిపోతుండటంతో నీటిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ప్రతిరోజూ సగటున వంద ఎంజీడీల భూగర్భ జలాలు వినియోగం అవుతున్నట్లు జల మండలి అంచనా వేస్తోంది. భూగర్భ జలాలు వేగంగా తగ్గిపోవడంతో బోర్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. గత ఆరు నెలల్లో క్యూర్ పరిధిలో నీటి కొరత కారణంగా 30,000కు పైగా బోర్లు నిరుపయోగంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. చాలా ప్రాంతాల్లో 600 నుంచి 700 అడుగుల లోతు ఉన్న బోర్లు సైతం ఎండిపోయాయి.
వేల అడుగుల లోతుకు భూగర్భ జలాలు
కూకట్పల్లి, గచ్చిబౌలి, మియాపూర్, దుండిగల్, సరూర్నగర్, రాజేంద్రనగర్, అమీర్పేట్, బాచుపల్లి, హఫీజ్పేట్, కుత్భుల్లాపూర్, మేడిపల్లి, హయత్నగర్, శంకర్పల్లి, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు వేల అడుగుల లోతుకు చేరడంతో బోర్లు పని చేయడం లేదు. ఒకప్పుడు 300 నుంచి 500 అడుగుల లోతులోనే నీటిని అందించిన బోర్లు ఇప్పుడు 1000, 1500 అడుగుల కంటే ఎక్కువ లోతుకు తవ్వినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో నీటిని అందించడం లేదని అధికారులు అంటున్నారు.
లోటు వర్షపాతం కారణంగా
కొన్ని ప్రాంతాల్లో బోర్హోల్స్ పూర్తిగా ఎండిపోవడంతో అపార్ట్మెంట్లు, కాలనీలు, ప్రైవేట్ ఇళ్లలో నివసించే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఫలితంగా వారు ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో భూగర్భ జలమట్టం 48 మీటర్లకు పడిపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రమైంది. క్యూర్ ప్రాంతంలో సగటు వర్షపాతంతో పోలిస్తే 34 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షపాతం లోటుతో పాటు భూగర్భ జలాల వినియోగం కూడా పెరుగుతుండటంతో సమస్య మరింత సంక్లిష్టంగా మారుతోంది.
డిమాండ్కు అనుగుణంగా ట్యాంకర్ల ధరలు
విచక్షణా రహితంగా బోర్లు తవ్వడం, వాణిజ్య అవసరాల కోసం పెద్ద ఎత్తున భూగర్భ జలాలను తోడటం వల్ల పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరమవుతోంది. భూగర్భ జలమట్టం రోజురోజుకూ తగ్గుతూ బోర్లపై ప్రభావం కొనసాగుతుండటంతో నగరంలో ట్యాంకర్ల డిమాండ్ గణనీయంగా పెరుగుతోంది. జలమండలి ట్యాంకర్ల సంఖ్య ఇప్పటికే రెట్టింపు కాగా, ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల వాడకమూ గణనీయంగా పెరిగింది.
డిమాండ్కు అనుగుణంగా ట్యాంకర్ల ధరలను గణనీయంగా పెంచుతున్నారు. అనేక ప్రాంతాల్లో కొత్త బోర్లు తవ్వకానికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. కొత్త బోర్లను మరింత లోతుగా తవ్వుతుండటంతో పాత బోర్హోల్స్లో నీరు ఎండిపోతోందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో భూగర్భ జల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుందనే ఆందోళనలు కూడా ఉన్నాయి.
5 వేలకు పైగా ట్యాంకర్లు బుకింగ్
సాధారణంగా ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో వీటికి డిమాండ్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో డిసెంబర్ నుంచి ఈ డిమాండ్ కొనసాగుతుండగా, ఈసారి అక్టోబర్ నుంచే ఈ పరిస్థితి కొనసాగడం గమనార్హం. డిసెంబర్ 2025 నుంచి ప్రతిరోజూ సగటున 5 వేలకు పైగా ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి. ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లను, ట్యాంకర్ల సంఖ్యనూ జలమండలి పెంచింది. ట్యాంకర్ బుక్ చేసుకున్న 24 గంటల్లోపే నీటిని సరఫరా చేసేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రస్తుతం 110కి పైగా ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు అందుబాటులో ఉండగా, సుమారు 1200 ట్యాంకర్లను వినియోగిస్తోంది.
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