కన్నీళ్లను కవచంగా మలచుకుని, కడుపుకోతను దిగమింగి - ఏపీపీఎస్సీ డీఎల్ సాధించిన మహిళ
కష్టాలను సవాల్ చేసి గెలిచిన శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసి శ్రావణి - చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు, తాతయ్య మృతి - నానమ్మ పెంపకంలో కష్టపడి ఉన్నత చదువులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:22 AM IST
Bootu Sravani APPSC Degree Lecturer : కష్టాలు మనుషులకే వస్తాయి, కానీ ఆ కష్టాలే ఆమెను చూసి భయపడ్డాయి. ఆత్మీయులు ఒక్కొక్కరుగా దూరమైనా ఆమె గుండె నిబ్బరం చెదరలేదు. కడుపుకోత మిగిల్చిన తీవ్ర విషాదం ఎదురైనా ఆమె ఆత్మవిశ్వాసం సడలలేదు. కన్నీళ్లను తుడిచేవారు లేకపోయినా, తనను తాను ఓదార్చుకుంటూ లక్ష్యం వైపు అడుగులు వేసింది. కష్టమొచ్చిన ప్రతిసారీ తన మనసును మరింత దృఢపరుచుకుంది. ఆ శ్రమే ఆమెను నేడు ఓ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకురాలిగా నిలబెట్టింది. ఇటీవల ఏపీపీఎస్సీ ప్రకటించిన డిగ్రీ లెక్చరర్ ఫలితాల్లో గణిత అధ్యాపకురాలిగా ఎంపికై అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు బూటు శ్రావణి. ఈ ప్రయాణంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఆమె మాటల్లోనే.
చిన్నతనంలోనే ఆత్మీయుల దూరం : శ్రావణి స్వస్థలం శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలంలోని అగ్రహారం. ఆమె తాతయ్య వీరస్వామి, నానమ్మ చిన్నమ్మడు. తాతయ్య రైల్వే గార్డుగా పనిచేయడంతో వీరు పార్వతీపురంలో స్థిరపడ్డారు. శ్రావణికి ఊహ తెలియకముందే కన్నతల్లి కన్నుమూశారు. నాలుగేళ్ల వయసులో తాతయ్య కూడా చనిపోయారు. అకౌంటెంట్గా పనిచేసే నాన్న దగ్గరుండి చదివించడంతో చదువుపై క్రమంగా ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే పదేళ్ల వయసులో తండ్రి కూడా మరణించారు. నా అనేవాళ్లు ఒక్కొక్కరిగా లోకం విడిచి వెళ్లిపోగా, నానమ్మే అన్నీ తానై శ్రావణిని పెంచింది. తాతయ్యకు వచ్చే పింఛను డబ్బులే వారికి ఆసరాగా నిలిచాయి.
చదువులో మేటి : అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ శ్రావణి చదువులో ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. టెన్త్ వరకు పార్వతీపురంలోని ఆర్సీఎం స్కూల్లో చదివి 9.5 గ్రేడు సాధించారు. ఇంటర్లో 975 మార్కులు తెచ్చుకున్నారు. బీఎస్సీ కూడా పార్వతీపురంలోనే చదివి టాపర్గా నిలిచారు. ఈ ప్రతిభకు గానూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి బంగారు పతకాన్ని అందుకున్నారు. అనంతరం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్లో పీజీ చేశారు. అక్కడా తన సత్తా చాటి స్వర్ణ పతకం సాధించారు.
నానమ్మ మృతితో ఒంటరి పోరాటం : ఎమ్మెస్సీ పూర్తయ్యాక కొవిడ్ రెండో దశ సమయంలో శ్రావణి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు. ఆ సమయంలో ఆమెకు ఏకైక ధైర్యంగా ఉన్న నానమ్మ కూడా కన్నుమూశారు. 'ఎప్పుడు లెక్కల మాస్టారువి అవుతావు?' అని నానమ్మ తరచూ అడుగుతుండేవారు. ఆమె బతికి ఉన్నప్పుడు ఆ కల నెరవేరలేదు. తను కూడా లేకపోవడంతో శ్రావణి బతుకంతా శూన్యమైంది. ఆ తర్వాత వైజాగ్ వెళ్లి హోమ్ ట్యూషన్స్ చెబుతూ జీవనం సాగించారు. ఎమ్మెస్సీలో మొదటి ర్యాంకు రావడంతో యూజీసీ- ఇన్స్పైర్ పథకం కింద ప్రొఫెసర్ రాజేంద్రప్రసాద్ గైడెన్స్లో పీహెచ్డీ సీటు సాధించారు. జేఆర్ఎఫ్ రావడంతో ఉపకారవేతనం అంది ఆర్థికంగా కొంత వెసులుబాటు లభించింది. బంధువుల సూచనతో 2023లో ప్రైవేటు స్కూల్ టీచర్ బూరాడ శ్రీనివాసరావును వివాహం చేసుకున్నారు.
కడుపుకోతను దిగమింగి : శ్రావణి గర్భం దాల్చిన మూడు నెలలకు ఏపీపీఎస్సీ నుంచి డీఎల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఒకవైపు అమ్మతనం, మరోవైపు జీవిత లక్ష్యం కోసం చదవడం, ఇంకో పక్క పీహెచ్డీ పరిశోధన ఇలా అన్నింటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆమె ముందుకు సాగారు. అయితే ఏడో నెలలో ఊహించని విషాదం ఎదురైంది. బాగా నొప్పులు రావడంతో అత్యవసరంగా ప్రసవం చేయాల్సి వచ్చింది. తీరా చేశాక పుట్టిన బిడ్డ కన్నుమూసింది. ఆ సమయంలో శ్రావణి మానసికంగా నరకం అనుభవించారు. డీఎల్ పరీక్షకు సరిగ్గా నెల రోజులే సమయం ఉంది. ఓవైపు బిడ్డ జ్ఞాపకాలు వేధిస్తున్నా, భర్త ఇచ్చిన ధైర్యంతో చదువు కొనసాగించారు. డీలాపడ్డ ప్రతిసారీ ప్రేరణనిచ్చే వీడియోలు చూసి తనను తాను మోటివేట్ చేసుకున్నారు.
శ్రావణి పడిన శ్రమ వృథా కాలేదు. డీఎల్ ఫలితాల్లో జనరల్ విభాగంలో ఆమెకు సీటు దక్కింది. నానమ్మ కన్న కలను నిజం చేసి చూపించారు. ఇటీవల తన పీహెచ్డీ థీసెస్ కూడా సబ్మిట్ చేశారు. భవిష్యత్తులో విద్యార్థులకు పీహెచ్డీ గైడెన్స్ ఇస్తూ పరిశోధనలు సాగించాలనేది తన ఆకాంక్ష అని శ్రావణి చెబుతున్నారు.
స్టెతస్కోప్కి గుడ్బై - 'ఫ్రోత్ అండ్ ఫ్రెండ్స్' పేరుతో కేఫ్ ఏర్పాటు
సచివాలయం టు ఇస్రో - స్వర్ణ గ్రామంలో అసిస్టెంట్, ఇప్పుడు అంతరిక్షంలో సైంటిస్ట్!