మహిళల కోసం ఈ ఆరు పుస్తకాలు - నిత్య జీవితంలో ఎలా నడుచుకోవాలో చెబుతాయ్​

అతివల ఆరోగ్యం, పిల్లల సంరక్షణ, హక్కులు వంటి వాటి కోసం ఆరు పుస్తకాలు - అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్న మహిళలు - సామాజిక అంశాల్లో వెనుకబడిన మహిళామణులు

November 20, 2025

Six Books for Women : ఒకప్పుడు మహిళలు అంటే వంట గదికి పరిమితం అయ్యేవారు. ఆ వంట గదే వారికి అన్నీ. వారు ఏం చేసినా అక్కడికే పరిమితం అయ్యేది. వారు ఏం సాధించాలని తల్లిదండ్రులకు, జీవిత భాగస్వామికి చెప్పినా నీ వల్ల కాదు వంటింట్లో ఉంటూ వంటలు చేసి ఇంటిని శుభ్రంగా చేసి ఉంచు అనేవారు. కానీ ఇప్పుడో ఆ ఆచారం అనేది మారిపోయింది. ఆడది అంటే వంట గదికి పరిమితం కాదు. ఆకాశానికి కూడా వెళ్లి రాగలదని నిరూపించింది. అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్నారు.
ప్రభుత్వం వివిధ రకాల పథకాలతో రుణాలు అందించి ఆర్థిక అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చేస్తున్నా వారికి మాత్రం సామాజిక అంశాల్లో అవగాహన తక్కువగా ఉంటోందని అధికారులు గుర్తించారు. అందుకే వీరితో పాటు కిశోర బాలికలకు పూర్తిస్థాయిలో వీటిపై అవగాహన కల్పించేలా పుస్తకాలు రూపొందించారు.

సామాజిక అంశాల్లో వెనుకబడిన మహిళామణులు : అతివల ఆరోగ్యం, పిల్లల సంరక్షణ, హక్కులు, పోషక అవసరాలు, కౌమార దశ, బాలికల సంఘం ఫెసిలిటేటర్‌ నైపుణ్యాలు ఇలా నిత్య జీవితంలో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలుపుతూ ఆరు అంశాలపై పుస్తకాలను ముద్రించారు. వీటిని పంపిణీ చేస్తూ మహిళా స్వశక్తి సంఘాలకు, కిశోర బాలికలకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.

1. ఇంటికి వెలుగు ఇల్లాలు : కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యానికి సంరక్షణకు ఆమె ఆధారం, అందుకే స్వశక్తి సభ్యులకు కిశోర బాలికల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

2. కౌమార దశలో మార్పులు - పిల్లల సంరక్షణ : ఎదుగుతున్న దశలో బాల బాలికల శరీరంలో వచ్చే మార్పులపై అవగాహన, వారు తీసుకోవాల్సిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలను వివరిస్తారు. బాలల హక్కులు - సంరక్షణ, సౌకర్యాలు, విద్యా, నైపుణ్యాలు, ప్రభుత్వ పథకాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

3. బాల్య వివాహాలు - బాలకార్మిక వ్యవస్థ : బాల్య వివాహాల వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తారు. చిన్న వయసులో ఎదురయ్యే అనారోగ్య సమస్యలను వివరిస్తారు. బాల్య వివాహాలు చేస్తే చట్టపరమైన శిక్షల గురించి వెల్లడిస్తారు.

4. మాదక ద్రవ్యాలు - అనర్థాలు : పొగాకు, ఆల్కహాల్​, డ్రగ్స్​ వంటి మత్తు పదార్థాల వినియోగం వల్ల యువతకు కలిగే నష్టాల గురించి వివరిస్తారు. బాలల అక్రమ రవాణా, పరిణామాలు, కారణాలు, లింగపరమైన వివక్షను అడ్డుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

5. సమతుల ఆహారం : కౌమార బాలికల్లో పోషకాహార లోపం నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరిస్తారు. రుతుస్రావం-అపోహలు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, మహిళలకు వచ్చే వ్యాధులు, ప్రత్యుత్పత్తి, ముందస్తు జాగ్రత్తలు, ఊబకాయం కారణాలు, నివారణ, రక్త హీనత నివారణ పట్టిక ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తారు.

6. బాలికల సంఘం - నైపుణ్యాలు : సామాజిక సమీకరణలో భాగంగా 10 నుంచి 18 ఏళ్ల వయసు కలిగిన టీనేజ్ బాలికలతో సంఘాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. వారిలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందిస్తారు. బాలికల్లో భయం తొలగించడం, సమాజంలో వ్యవహరించాల్సిన విషయాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు.

''మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం వీరికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఆరు అంశాలపై మహిళలకు అవగాహన, శిక్షణ కార్యక్రమాలు చేపడతాం. మా శాఖ అధికారులు జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్​కు శిక్షణకు వెళ్లి వచ్చారు. వారు స్థానికంగా ఇక్కడి మహిళా సంఘాల సభ్యులకు త్వరలో శిక్షణ ప్రారంభిస్తారు.'' - మేన శ్రీను, డీఆర్డీవో, హనుమకొండ

